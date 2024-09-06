Тренер Таиланда о России: «Отличная команда с хорошей атакующей линией. Не считаю самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный – Япония»
Главный тренер Таиланда не считает сборную Россию самым сильным соперником.
Ранее команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0.
Игра сборной России с Таиландом запланирована на 7 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
«Россия отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы смотрели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и надеемся на положительный результат», – сказал главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии.
Кроме того, японский специалист заявил, что не очень хорошо знаком с российскими игроками, выступающими в Мир РПЛ.
«Я не так хорошо знаком с игроками сборной России, потому что большинство из них играют в РПЛ. Но я знаю тех, кто играет за рубежом.
Не считаю российскую сборную самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный оппонент – это все-таки Япония», – добавил Исии.
На кубке Азии тоже весьма неплохо играли. Победа, 2 ничьи и минимальное поражение Узбекам.
В товарках они видимо вообще не парятся и могу 5-0 влетать, а в официальных играх рубятся будь здоров.