Тренер Таиланда о России: «Отличная команда с хорошей атакующей линией. Не считаю самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный – Япония»

Теги Сборная Японии по футболу Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Масатада Исии Футбол

Главный тренер Таиланда не считает сборную Россию самым сильным соперником.

Ранее команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. 

Игра сборной России с Таиландом запланирована на 7 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени. 

«Россия отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы смотрели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и надеемся на положительный результат», – сказал главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии.

Кроме того, японский специалист заявил, что не очень хорошо знаком с российскими игроками, выступающими в Мир РПЛ.  

«Я не так хорошо знаком с игроками сборной России, потому что большинство из них играют в РПЛ. Но я знаю тех, кто играет за рубежом.

Не считаю российскую сборную самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный оппонент – это все-таки Япония», – добавил Исии. 

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11 комментариев
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Ответ Алексей Петров
Ахахахахах, не самый сильный соперник 🤣🤣🤣
А что не так он сказал? Считает, что сборная Японии сильнее, чем сборная России. И если посмотреть по именам, то вполне себе имеет право на такое мнение
+13
-1
+12
Ахахахахах, не самый сильный соперник 🤣🤣🤣
+9
-5
+4
Япония с 1998 не пропустила ни одного ЧМ. В Катаре на групповом этапе вынесла, внимание!!! - Испанию и Германию по 2:1. В 1/8 только по пенальти отлились хорватам (основное и дп 1-1). И в чем он не прав?
+2
0
+2
Если што, Грузия их разорвала 8-0.
+3
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+1
Ну плюс минус, да. Японцы и корейцы давно являются серьезными соперниками для кого угодно.
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робкая попытка треш-тока? :)
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Ответ Антон Фалафель
Если што, Грузия их разорвала 8-0.
И чего дальше? С Южной Кореей в отборе на ЧМ пару месяцев назад они вничью сыграли. Там один Сон стоит больше чем весь Таиланд.

На кубке Азии тоже весьма неплохо играли. Победа, 2 ничьи и минимальное поражение Узбекам.

В товарках они видимо вообще не парятся и могу 5-0 влетать, а в официальных играх рубятся будь здоров.
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