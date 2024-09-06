Тренер Таиланда о России: «Отличная команда с хорошей атакующей линией. Не считаю самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный – Япония»

Главный тренер Таиланда не считает сборную Россию самым сильным соперником.

Ранее команда под руководством обыграла сборную со счетом 3:0.

Игра сборной России с Таиландом запланирована на 7 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

«Россия отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы смотрели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и надеемся на положительный результат», – сказал главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии.

Кроме того, японский специалист заявил, что не очень хорошо знаком с российскими игроками, выступающими в Мир РПЛ.

«Я не так хорошо знаком с игроками сборной России, потому что большинство из них играют в РПЛ. Но я знаю тех, кто играет за рубежом.

Не считаю российскую сборную самым сильным соперником за последние годы. Самый серьезный оппонент – это все-таки », – добавил Исии.