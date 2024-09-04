У «Челси» самый дорогой состав в мире с рекордной стоимостью 1,28 млрд евро. «МЮ» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, в топ-10 вошли 7 клубов АПЛ

У «Челси» самый дорогостоящий состав в мире на данный момент.

По данным CIES Football Observatory, общая стоимость всех игроков « » составляет 1,28 миллиарда евро с учетом бонусов (без учета бонусов – 1,15 млрд евро). Отмечается, что текущий состав лондонцев является самым дорогим в истории футбола.

Вторым в мире по стоимости состава стал « » (1,04 млрд евро с учетом бонусов), третьим – «Манчестер Сити» (1,017 млрд евро).

В топ-3 среди клубов Саудовской Аравии вошли « » (485 млн евро), « » (270 млн евро) и «Аль-Иттихад» (226 млн евро).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Челси»;

2. «Манчестер Юнайтед»;

3. « »;

4. «Арсенал»;

5. «Тоттенхэм»;

6. «ПСЖ»;

7. «Ливерпуль»;

8. «Реал»;

9. «Ньюкасл»;

10. «Ювентус».