У «Челси» самый дорогой состав в мире с рекордной стоимостью 1,28 млрд евро. «МЮ» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, в топ-10 вошли 7 клубов АПЛ
У «Челси» самый дорогостоящий состав в мире на данный момент.
По данным CIES Football Observatory, общая стоимость всех игроков «Челси» составляет 1,28 миллиарда евро с учетом бонусов (без учета бонусов – 1,15 млрд евро). Отмечается, что текущий состав лондонцев является самым дорогим в истории футбола.
Вторым в мире по стоимости состава стал «Манчестер Юнайтед» (1,04 млрд евро с учетом бонусов), третьим – «Манчестер Сити» (1,017 млрд евро).
В топ-3 среди клубов Саудовской Аравии вошли «Аль-Хилаль» (485 млн евро), «Аль-Наср» (270 млн евро) и «Аль-Иттихад» (226 млн евро).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Челси»;
2. «Манчестер Юнайтед»;
3. «Манчестер Сити»;
4. «Арсенал»;
5. «Тоттенхэм»;
6. «ПСЖ»;
7. «Ливерпуль»;
8. «Реал»;
9. «Ньюкасл»;
10. «Ювентус».
Это красиво!
ПСЖ 850 млн
Реал 1.30 млрд
А тут ПСЖ выше реала
Если у них количество игроков, наверное, больше, чем у остальных девяти футбольных клубов из этого рейтинга.
Хотя, кто их там считает, этих футболистов "Челси"
Сколько лет я спал, когда это произошло что Ньюкасл снова тут?)