У «Челси» самый дорогой состав в мире с рекордной стоимостью 1,28 млрд евро. «МЮ» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, в топ-10 вошли 7 клубов АПЛ

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У «Челси» самый дорогостоящий состав в мире на данный момент.

По данным CIES Football Observatory, общая стоимость всех игроков «Челси» составляет 1,28 миллиарда евро с учетом бонусов (без учета бонусов – 1,15 млрд евро). Отмечается, что текущий состав лондонцев является самым дорогим в истории футбола.

Вторым в мире по стоимости состава стал «Манчестер Юнайтед» (1,04 млрд евро с учетом бонусов), третьим – «Манчестер Сити» (1,017 млрд евро).

В топ-3 среди клубов Саудовской Аравии вошли «Аль-Хилаль» (485 млн евро), «Аль-Наср» (270 млн евро) и «Аль-Иттихад» (226 млн евро).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Челси»;

2. «Манчестер Юнайтед»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Арсенал»;

5. «Тоттенхэм»;

6. «ПСЖ»;

7. «Ливерпуль»;

8. «Реал»;

9. «Ньюкасл»;

10. «Ювентус».

68 комментариев
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4. «Арсенал»;

Это красиво!
+86
-11
+75
Ответ Ебздрогыч
4. «Арсенал»; Это красиво!
это классика!
+63
0
+63
Ответ Ебздрогыч
4. «Арсенал»; Это красиво!
Ну а 5-й Тоттенхэм.
+21
-1
+20
Transfermarkt - ван лав! Сколько бы их не критиковали, но это реально самая приближенная к адекватности платформа. И вот такие рейтинги тому подтверждение... Неудивительно что на Transfermarkt ссылаются даже клубы, официальные лица
+27
-8
+19
Список не верный.по цифрам трансфермаркета совсем другой получается рейтинг

ПСЖ 850 млн
Реал 1.30 млрд
А тут ПСЖ выше реала
+16
-6
+10
Ответ AstaAsta
Transfermarkt - ван лав! Сколько бы их не критиковали, но это реально самая приближенная к адекватности платформа. И вот такие рейтинги тому подтверждение... Неудивительно что на Transfermarkt ссылаются даже клубы, официальные лица
Это стоимость закупки состава, а не трансферная
+8
-1
+7
Надо сравнивать среднюю стоимость игроков, а то у Челси и МЮ по 49 игроков, а у других 30.
+6
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+5
Новость мусорная, источник так себе
+5
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Ну, так и не удивительно.
Если у них количество игроков, наверное, больше, чем у остальных девяти футбольных клубов из этого рейтинга.
Хотя, кто их там считает, этих футболистов "Челси"
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Ответ che kaif
Список не верный.по цифрам трансфермаркета совсем другой получается рейтинг ПСЖ 850 млн Реал 1.30 млрд А тут ПСЖ выше реала
Этот рейтинг основывается не на текущей стоимости игроков команды, а на стоимости покупки всех игроков. Т.е. это не рейтинг стоимости состава а рейтинг трат на состав.
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Ответ che kaif
С 2010 г футбол смотришь? ПСЖ брал еврокубок когда еще тебя не было видимо
Когда ПСЖ брал Еврокубок, его и в помине не было в 10. До прихода шейхов ПСЖ - это французский Лацио или Герта. Да, столичный клуб с какой-никакой историей и хорошей фанбазой, но по факту - середняк с убогим менеджментом.
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Ответ Badmurza
Трансфермаркт по достоверности сопоставим с Википедией
Ну тогда этот рейтинг сопоставим с надписью на заборе
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Ответ che kaif
Список не верный.по цифрам трансфермаркета совсем другой получается рейтинг ПСЖ 850 млн Реал 1.30 млрд А тут ПСЖ выше реала
Автору было лень пояснить, что это стоимость, которую клубы потратили на приобретение игроков текущей команды. Иначе не очень понятно, откуда бонусы
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А Арсенал то четвертый...
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Тут нужно пояснить, это за весь состав в раздевалке и тех, кто в нее не влез, или только 11 игроков в основе? Отрыв может быть внушительнее.
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Ответ Усатая Козляра
это классика!
5. «Тоттенхэм»;
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Ньюкасл на 9 месте.. это который? С Видукой, Оуэном и Аланом Смитом?)
Сколько лет я спал, когда это произошло что Ньюкасл снова тут?)
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Ответ Nikita Ufimtsev
Ну тогда этот рейтинг сопоставим с надписью на заборе
Хорошие нынче заборы, дата сайентисты пишут
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Ответ Александр Охотко
Не самый дорогой ,а самый затратный.Каким образом в стоимости футболиста могут фигурировать бонусы?Клоуны ,а не эксперты
Здесь бонусы это потенциальные выплаты прошлым владельцам футболиста, так что есть смысл их объёмы понимать и плюсовать к стоимости состава.
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Ответ Александр Охотко
Не самый дорогой ,а самый затратный.Каким образом в стоимости футболиста могут фигурировать бонусы?Клоуны ,а не эксперты
А что тебя, собственно, смутило? Они же специально написали с бонусами и без.
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Ответ Elkorazon01
6 место по стоимости состава и 0 еврокубков, очередное доказательство что в птж идут ради огромной лички
С 2010 г футбол смотришь? ПСЖ брал еврокубок когда еще тебя не было видимо
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У Тоттенхэма состав дороже, чем у Реала?!) Спасибо, посмеялся.
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и это позорище обитает в районе 10-го места)))
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В пустынной медиалиге 5 клубов стоимостью от 150 до 400 млн, а 10 слабейших клубов стоят не более 15-20 . Разница в 15-20 раз, это очень большой дисбаланс, сильные клубы играют по сути с дворовыми командами. В МЛС все 30 клубов в среднем стоят от 30 до 100, это хорошая конкуренция.
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Не самый дорогой ,а самый затратный.Каким образом в стоимости футболиста могут фигурировать бонусы?Клоуны ,а не эксперты
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Реал 8 Сити 3 шта???
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Дорогой, не значит лучший
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Юнайтед с миллиардным составом дома проигрывает в сухую ?!
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лишнее доказательство того что деньги трофеи не купят, ну или как неоправданно дорого стоят всякие Антони, и куча других ноунеймов
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Ответ IronTankograd
Ньюкасл на 9 месте.. это который? С Видукой, Оуэном и Аланом Смитом?) Сколько лет я спал, когда это произошло что Ньюкасл снова тут?)
Это получается Ньюкасл снова "чемпик", что-ли?)
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