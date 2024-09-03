Агент Тюкавина: «Вопрос к критикам – вы вообще футбол смотрите? Костя сделал бы больше голевых, чем Глушенков, если бы забивалось все, что он отдает»

Агент Константина Тюкавина отреагировал на критику в адрес форварда.

Нападающий « » забил один гол в семи матчах сезона Мир .

«Я не вижу у него какого-то спада или еще что-то там. Нормально пацан играет.

У меня вопрос к людям, которые его критикуют: а вы футбол смотрите вообще? Взять, например, игру против «Оренбурга», где Костя сделал три передачи, которые должны были завершиться голом.

Если бы все, что отдает Костя, забивалось, то набрал бы голевых в этом сезоне больше, чем .

Его голы придут точно», – сказал представитель футболиста .