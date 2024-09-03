Агент Тюкавина: «Вопрос к критикам – вы вообще футбол смотрите? Костя сделал бы больше голевых, чем Глушенков, если бы забивалось все, что он отдает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина отреагировал на критику в адрес форварда.

Нападающий «Динамо» забил один гол в семи матчах сезона Мир РПЛ.

«Я не вижу у него какого-то спада или еще что-то там. Нормально пацан играет.

У меня вопрос к людям, которые его критикуют: а вы футбол смотрите вообще? Взять, например, игру против «Оренбурга», где Костя сделал три передачи, которые должны были завершиться голом.

Если бы все, что отдает Костя, забивалось, то Тюкавин набрал бы голевых в этом сезоне больше, чем Глушенков.

Его голы придут точно», – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.

36 комментариев
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а вот если бы сам забивал то ,что ему создают !!! роналду бы рыдал в кулачок
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так можно про любого игрока сказать, подставляй лишь любые фамилии))
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Всё было бы неплохо у футболистов, если бы не агенты. Особенно, когда раскрывают рот.

Upd.
И их тёлки. И они сами, если разинут рот без согласования с пиар-манагером, а тот с журналистом что за вопросы будут и что на них отвечать.
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Понимать надо так - "Тюкавин делает прекрасные передачи, но его партнëры полное говно, не забивают и всë"
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У Тюкавина очень сложно начался сезон в плане голов, но при этом играет он очень хорошо. Он действительно создаёт множество моментов партнёрам.
Но Сафонову лучше помолчать и не создавать лишнего давления. Видно, что на Костю отрицательно влияет безголевая серия
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Поплыл и Костя и агент
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хааххахахаха клоунеску)))
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А он нападающий или плеймекер ?
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если бы да кабы)))
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Тюкавину бы бежать от этого агентика, если не дурак
Костя - крутой футболист, не нужно портить себе карьеру всяким шлаком вокруг
Очень надеюсь, что это мысли агента, а не самого Кости
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Агент Тюкавина: «Вопрос к критикам – вы вообще маяк видели?»
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Бруну Фернандеш тоже был бы лучшим в мире ассистенто, если бы все его опасные пасы превращались в голы, но это футбол.
Жаль агенты этого не понимают
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Глупость, Глушенков во многих эпизодах сам создаёт момент, а Тюкавин полностью зависит от последнего паса.
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Вот это самомнение
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Сделал бы, если бы...
В этом сама суть росфутбола.
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Звезданутый агент полез в полемику...
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Если бы... да кабы...
Бессмысленные разговоры)
Я бы тоже стал профессиональным футболистом если бы меня не завернули по зрению))
Всем требованиям соответствовал окромя глаз.

Но это тоже, вилами по воде)
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Ответ Dynamite
У Тюкавина очень сложно начался сезон в плане голов, но при этом играет он очень хорошо. Он действительно создаёт множество моментов партнёрам. Но Сафонову лучше помолчать и не создавать лишнего давления. Видно, что на Костю отрицательно влияет безголевая серия
Сафонов видимо таким образом создавать внимание к своей персоне, поэтому и отвечает, хотя мог бы слать всю шушеру с ее вопросами))
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Угробит карьеру такой «помощник». Всегда удивляюсь, спортсмены есть образованные и адекватные, по крайней мере Костя такое впечатление производил, нельзя сделать замечание чтобы агент заткнулся и не нес чушь?
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и, если бы Личко не сделал его капитаном... нельзя наконечник копья обременять командными заботами...не понимаю Личко... (это решение - неверное, на мой взгляд)...
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У Глушенкова всего 1 ассист. Я бы не сказал что 1 ассист в 7 матчах это что-то невероятное
Бгг
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Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой))
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"Если бы Шунин всё ловил, никто никогда бы не хвалил Буффона и Нойера."

"Если бы его команды всегда реализовывали его гениальный план, то Григорян сейчас бы тренировал Ман Сити вместо Пепа."

И другие футбольные мудрости от агента Тюкавина.
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А если я бы был женат на Анджелине Джоли, то я бы вообще ого-го))
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Агенты своей глупостью только усугубляют ситуацию для футболистов.
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Глушенков в сезоне 23/24 - 1 ГП.
Тюкавин в сезоне 23/24 - 1 ГП.
Чего имел в виду этот агент?
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Вы вообще футбол смотрите? Мостовой выиграл бы все турниры, в которых участвовал, если бы тренировал.
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Для Сафонова он "пацан"? Интересно...
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Если бы, было бы... Посмотрел бы, если было бы время:)
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Вы вообще за Россию болеете?
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