Агент Тюкавина: «Вопрос к критикам – вы вообще футбол смотрите? Костя сделал бы больше голевых, чем Глушенков, если бы забивалось все, что он отдает»
Агент Константина Тюкавина отреагировал на критику в адрес форварда.
Нападающий «Динамо» забил один гол в семи матчах сезона Мир РПЛ.
«Я не вижу у него какого-то спада или еще что-то там. Нормально пацан играет.
У меня вопрос к людям, которые его критикуют: а вы футбол смотрите вообще? Взять, например, игру против «Оренбурга», где Костя сделал три передачи, которые должны были завершиться голом.
Если бы все, что отдает Костя, забивалось, то Тюкавин набрал бы голевых в этом сезоне больше, чем Глушенков.
Его голы придут точно», – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
Upd.
И их тёлки. И они сами, если разинут рот без согласования с пиар-манагером, а тот с журналистом что за вопросы будут и что на них отвечать.
Но Сафонову лучше помолчать и не создавать лишнего давления. Видно, что на Костю отрицательно влияет безголевая серия
Костя - крутой футболист, не нужно портить себе карьеру всяким шлаком вокруг
Очень надеюсь, что это мысли агента, а не самого Кости
Жаль агенты этого не понимают
В этом сама суть росфутбола.
Бессмысленные разговоры)
Я бы тоже стал профессиональным футболистом если бы меня не завернули по зрению))
Всем требованиям соответствовал окромя глаз.
Но это тоже, вилами по воде)
Бгг
"Если бы его команды всегда реализовывали его гениальный план, то Григорян сейчас бы тренировал Ман Сити вместо Пепа."
И другие футбольные мудрости от агента Тюкавина.
Тюкавин в сезоне 23/24 - 1 ГП.
Чего имел в виду этот агент?