Агент Тюкавина о «Динамо»: «Далеко не фаворит, даже в пятерку будет тяжело попасть. С таким футболом только «Барса» могла все выиграть, и то благодаря Бускетсу»

Агент Константина Тюкавина сомневается в шансах «Динамо» на чемпионство.

– Что происходит с «Динамо»? В последних матчах они выглядят как-то неважно.

– Я думаю, что главная проблема «Динамо» – оборона, она слабая. Всегда у команды была сильная защита, еще со времен Яшина у динамовцев была надежная игра в обороне. В этом сезоне они непозволительно много пропускают. В прошлом такая же история была.

– А с чем это связано?

– Мне кажется, что в нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство. Смотря на игру защиты «Динамо», я удивляюсь тому, как можно было отказаться от трансфера Самошникова. И хотелось бы знать, кто принял это решение.

– С футболом, который ставит Личка, можно стать чемпионом?

– Навряд ли. С таким футболом только «Барселона» могла все подряд выиграть, и то потому что в команде был шикарный опорник – Бускетс. Благодаря ему там все было отлажено. Мой прогноз: в этом году «Динамо» даже в пятерку будет тяжело попасть. Борьба будет серьезной за медали, и «Динамо» далеко не фаворит, – сказал Алексей Сафонов.