Агент Тюкавина о «Динамо»: «Далеко не фаворит, даже в пятерку будет тяжело попасть. С таким футболом только «Барса» могла все выиграть, и то благодаря Бускетсу»

Теги премьер-лига Россия Барселона Динамо Москва Алексей Сафонов Серджи Бускетс агенты Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина сомневается в шансах «Динамо» на чемпионство.

– Что происходит с «Динамо»? В последних матчах они выглядят как-то неважно.

– Я думаю, что главная проблема «Динамо» – оборона, она слабая. Всегда у команды была сильная защита, еще со времен Яшина у динамовцев была надежная игра в обороне. В этом сезоне они непозволительно много пропускают. В прошлом такая же история была.

– А с чем это связано?

– Мне кажется, что в нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство. Смотря на игру защиты «Динамо», я удивляюсь тому, как можно было отказаться от трансфера Самошникова. И хотелось бы знать, кто принял это решение.

– С футболом, который ставит Личка, можно стать чемпионом?

– Навряд ли. С таким футболом только «Барселона» могла все подряд выиграть, и то потому что в команде был шикарный опорник – Бускетс. Благодаря ему там все было отлажено. Мой прогноз: в этом году «Динамо» даже в пятерку будет тяжело попасть. Борьба будет серьезной за медали, и «Динамо» далеко не фаворит, – сказал Алексей Сафонов.

23 комментария
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Что-то в последнее время агент стал откровенно критиковать клуб. То ли в клубе ему не доплатили, то ли он так старается объяснить почему Тюкавин пока не забивает...
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Как же Тюкавину повезло, что у него в клубе тренер адекватный. Какой-нибудь отечественный физрук уже давно бы Костю в дубле мариновал за бесконечный поток бреда от агента.
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Чем хуже играет Тюкавин тем больше говорит его агент
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Неужели в Динамо не могут закрыть рот Сафонову.
И Костик тому вторит, подвывая уже второй месяц.
Или это такой способ шантажа клуба, чтобы отпустили в Зенит, недорого.
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Так твоего пассажира в зенит звали, ты хвастался что не, вы не прогнулись у вас свой путь динамовский
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Сафонов просто образец бездарной работы агента.
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Ответ Demedieu
Я футболом активно интересуюсь 23 года и что-то я не припомню сезона, когда динамо "славилось крепкой обороной". Может в 1958 , конечно, так было , но к сожалению не могу знать
Дражайший, а как же легендарная линия Ковтун-Штанюк-Яхимович-Некрасов? Буквальное воплощение максимы про сдутый мяч в крови.
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По Майсторовичу всё правильно, но что бы купить например ещё хороших Ц.З. то нужно как-то избавиться от балласта в в виде Бальбуэны, Фернандес и Маричаля. По Самошникову, тоже всё правильно. Нападающего, тоже купили с прицелом на будущее. Неизвестно когда он полноценно, подменять Тюкавина. Вообщем если трансферное усиление в Динамо уже закончено, то перспективы Динамо в этом сезоне, весьма туманные. Если Зенит и Спартак покупают футболистов уже сразу приносить результат здесь и сейчас, то в Динамо пока что с этим проблемы. Вся надежда, на Личку.
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Времена Яшина вспомнил,что за бред
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Ответ Максим Николаев
Дражайший, а как же легендарная линия Ковтун-Штанюк-Яхимович-Некрасов? Буквальное воплощение максимы про сдутый мяч в крови.
Тогда и тренером был Бесков, а не это вот всё...
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Ответ Bernie
Не пойдёт он в Зенит. Только в Европу путь. Голова на месте , Батя тоже адекватный.
Кому он нужен в Европе?В Швейцарию или Венгрию разве что
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Ответ GtSwan
Что-то в последнее время агент стал откровенно критиковать клуб. То ли в клубе ему не доплатили, то ли он так старается объяснить почему Тюкавин пока не забивает...
Видимо хочет,что бы Динамо купило его клиентов -игроков
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Ответ GtSwan
Что-то в последнее время агент стал откровенно критиковать клуб. То ли в клубе ему не доплатили, то ли он так старается объяснить почему Тюкавин пока не забивает...
Тренера сливает
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Проблема не в персоналиях, а в балансе. Конечно, если у тебя в защите Рамос, Каннаваро и Мальдини, в центре Хави и Бускетс, то этот баланс находится проще. У Динамо слабые с точки зрения обороны края защиты отражаются на центральной зоне, откуда игроки должны постоянно выдергиваться на подстраховку. И Самошников это не та фигура, которая способна решить эту проблему.
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Ну вы же сами выбрали Динамо когда вам подняли личку до 3,5 и имея на руках предложение от Зенита с другим уровнем партнеров и задачами

Кого теперь винить?
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Может благодаря Месси , пр. всем уважении к Серхио !
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Я футболом активно интересуюсь 23 года и что-то я не припомню сезона, когда динамо "славилось крепкой обороной". Может в 1958 , конечно, так было , но к сожалению не могу знать
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Давно надо потребовать от РФС опубликовать списки игроков и их агентов

Тогда всем станет ясно, почему соболев оказался в зените и откуда растут ноги такие мусорные голы дзюпы и прочих бестолковых новичков зенита
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М-да, трэш
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