Тюкавин о «Зените»: «Хорошая команда, но обыгрывать можно. «Динамо» это доказало в прошлом сезоне»
Константин Тюкавин считает, что «Динамо» способно обыграть «Зенит».
В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. На 86-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с пенальти.
– Какое впечатление оставил «Зенит» – это команда, которую невозможно обыграть?
– Хорошая команда, но ее можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти, – сказал нападающий «Динамо».
В прошлом сезоне москвичи обыграли петербуржцев в трех матчах из четырех во всех турнирах.
В третьем туре Амелин наложал конкретно:
ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с неудалением полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.
«Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.
Комиссия признала, что главный судья Алексей Амелин ошибочно не дал вторую желтую карточку и не удалил с поля футболиста «Динамо» Дениса Макарова на 49-й минуте.
Комиссия единогласно считает, что судья должен был вынести предупреждение Макарову за безрассудное поведение и удалить его.
Победа над полудублем Зенита в кубке ни к чему не привела в итоге.
Игра в Москве была автобусной со стороны Динамо и редкий момент реализовали,после ошибки Нино.
Заметь,ты начал оскорблять...ну чтобы потом не скулил.
Напомнить про Поганый брод,Сукино болото и почему так Болотная называется?Так себя москвичи не ведут,только те кто хочет казаться своим,буржуинским😂.
Не надо так нервничать,это игра,Виталик,давай без обид.
Проиграли по делу,Тюкавина из игры выключили,прими это.