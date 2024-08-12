Тюкавин о «Зените»: «Хорошая команда, но обыгрывать можно. «Динамо» это доказало в прошлом сезоне»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Латышонок Муми Нгамале Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин считает, что «Динамо» способно обыграть «Зенит».

В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. На 86-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с пенальти.

– Какое впечатление оставил «Зенит» – это команда, которую невозможно обыграть?

– Хорошая команда, но ее можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти, – сказал нападающий «Динамо».

В прошлом сезоне москвичи обыграли петербуржцев в трех матчах из четырех во всех турнирах.

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25 комментариев
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Ответ Зелёный гопник
Костя потерялся в матче с Зенитом
Помогите найти мальчика,зовут Костик,фамилия Тюкавин,потерялся на(в) матче с Зенитом.
+26
-3
+23
Костя потерялся в матче с Зенитом
+19
-1
+18
Ждемс. Но ты сначала на поле появись, а то пропал куда-то.
+18
-1
+17
Давайте будем объективны.
В третьем туре Амелин наложал конкретно:
ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с неудалением полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

«Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.

Комиссия признала, что главный судья Алексей Амелин ошибочно не дал вторую желтую карточку и не удалил с поля футболиста «Динамо» Дениса Макарова на 49-й минуте.

Комиссия единогласно считает, что судья должен был вынести предупреждение Макарову за безрассудное поведение и удалить его.
Победа над полудублем Зенита в кубке ни к чему не привела в итоге.
Игра в Москве была автобусной со стороны Динамо и редкий момент реализовали,после ошибки Нино.
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-3
+11
пока димнамо только ломают ключевых игроков Зенита ...
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
ещё лет 15-20 будете вспоминать сезон 2023/24
Иди гуляй!
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Прошлый сезон остался в прошлом. Тот Зенит и нынешний две большие разницы. Мы хорошо помним как Зенит тогда стартовал и как финишировал. И наглядный пример старта в этом сезоне. Кто первым Зенит обыграет, может неделю гулять и интервью раздавать.
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Обыграть в конкретном матче, конечно, можно, но на дистанции такой шанс был только в прошлом году и впредь, по крайней мере, лет пять не будет.
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Вы бы лучше Краснодар обыграли в последнем туре, или хотя бы вничью сыграли))))
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😂
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Тюкавин: Да не бомбит меня!!!!😂😂😂
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Четыре раза в год, как минимум, я пишу много комментариев. Два раза в борьбе с мешками, два раза с тушеночными. С вами в кайф, "копытные тарасовские" не доставляют такого кайфа. Они, Спартак, клуб с великой историей, Зенит- позор российского футбола!
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ещё лет 15-20 будете вспоминать сезон 2023/24
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Что толку-то сейчас об этом говорить, был шанс в субботу, но Костя, мягко сказать, им не воспользовался. Слишком много интервью в последнее время.
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Мечтатель, а вроде уже большой, вон папой недавно стал, а по-сути ещё ребёнок!
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Ответ Виталии Пархоменко
Комментарий скрыт
Этот Виталик надорвался,несите другого,бггг.
Заметь,ты начал оскорблять...ну чтобы потом не скулил.
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Ответ Дмитрий9779
Этот Виталик надорвался,несите другого,бггг. Заметь,ты начал оскорблять...ну чтобы потом не скулил.
Заметь , их много. Они Виталии)))
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Ответ Виталии Пархоменко
Хорошо когда бакланы поддерживают, да Дим? Шакалья команда, хотя не, все- таки бакланов!
Чего ругаешься?Вынесли вас в субботу,угомонись.
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Ответ Док Аксель
Прошлый сезон остался в прошлом. Тот Зенит и нынешний две большие разницы. Мы хорошо помним как Зенит тогда стартовал и как финишировал. И наглядный пример старта в этом сезоне. Кто первым Зенит обыграет, может неделю гулять и интервью раздавать.
По ходу дела - кто первым гол забьёт
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Ответ Виталии Пархоменко
А чё ты Дима 9779 хрень несешь? Stand Up это не твоё, другое дело здесь одни болотные, на ваши минусы чихал я с МАЯКА!
Не закапывай себя ещё глубже.
Напомнить про Поганый брод,Сукино болото и почему так Болотная называется?Так себя москвичи не ведут,только те кто хочет казаться своим,буржуинским😂.
Не надо так нервничать,это игра,Виталик,давай без обид.
Проиграли по делу,Тюкавина из игры выключили,прими это.
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