Тюкавин о «Зените»: «Хорошая команда, но обыгрывать можно. «Динамо» это доказало в прошлом сезоне»

Константин Тюкавин считает, что «Динамо» способно обыграть «Зенит».

В 4-м туре Мир «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. На 86-й минуте голкипер « » отразил удар с пенальти.

– Какое впечатление оставил «Зенит» – это команда, которую невозможно обыграть?

– Хорошая команда, но ее можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти, – сказал нападающий « ».

В прошлом сезоне москвичи обыграли петербуржцев в трех матчах из четырех во всех турнирах.