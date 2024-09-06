Глава профсоюза игроков Англии: «Холанд полноценно отдохнул летом и снова стал машиной. То же и с Салахом. Те, кто не получил отдыха, выглядели уставшими до начала сезона»

Глава профсоюза игроков Англии считает, что игрокам нужно больше отдыхать.

Исследование FIFPRO показало, что элитные футболисты сейчас имеют лишь около 12% свободного времени в календарном году – это менее одного дня в неделю.

Нападающий « » , который ранее выступал за « », оказался самым загруженным игроком в мире в прошлом сезоне: 75 матчей и 83 включения в состав на игру за клуб и сборную.

«Я был поражен тем, насколько сильно отличались отзывы тех, кто действительно отдыхал, от тех, кто не получил полноценного отпуска. И их язык тела и слова, которыми они описывали это, были совершенно разными.

У нас в Англии есть отличный пример – Эрлинг Холанд. Было приятно прийти в раздевалку и услышать, как кто-то говорит: «Мне не хватало футбола, мне не хватало тренировок, я заряжен и мотивирован».

Это было в предсезонке, и теперь мы видим результаты. Он снова стал той машиной, которой был, когда только приехал в Англию. И я думаю, что нечто подобное мы видим и с – он также получил полноценный отдых и снова показывает свою лучшую версию.

Было очень показательно увидеть, как игроки, которые хорошо отдохнули, с нетерпением возвращались на поле, и как они сейчас выступают. И как сильно отличается их состояние от тех, кто не получил отдыха – они выглядели уставшими еще до начала сезона, что для нас вызывает большое беспокойство», – сказал Махета Моланго.