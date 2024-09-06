Глава профсоюза игроков Англии: «Холанд полноценно отдохнул летом и снова стал машиной. То же и с Салахом. Те, кто не получил отдыха, выглядели уставшими до начала сезона»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Ассоциация профессиональных футболистов Англии Мохамед Салах календарь Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Здоровье Футбол

Глава профсоюза игроков Англии считает, что игрокам нужно больше отдыхать.

Исследование FIFPRO показало, что элитные футболисты сейчас имеют лишь около 12% свободного времени в календарном году – это менее одного дня в неделю.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, который ранее выступал за «Манчестер Сити», оказался самым загруженным игроком в мире в прошлом сезоне: 75 матчей и 83 включения в состав на игру за клуб и сборную.

«Я был поражен тем, насколько сильно отличались отзывы тех, кто действительно отдыхал, от тех, кто не получил полноценного отпуска. И их язык тела и слова, которыми они описывали это, были совершенно разными.

У нас в Англии есть отличный пример – Эрлинг Холанд. Было приятно прийти в раздевалку и услышать, как кто-то говорит: «Мне не хватало футбола, мне не хватало тренировок, я заряжен и мотивирован».

Это было в предсезонке, и теперь мы видим результаты. Он снова стал той машиной, которой был, когда только приехал в Англию. И я думаю, что нечто подобное мы видим и с Мохамедом Салахом – он также получил полноценный отдых и снова показывает свою лучшую версию.

Было очень показательно увидеть, как игроки, которые хорошо отдохнули, с нетерпением возвращались на поле, и как они сейчас выступают. И как сильно отличается их состояние от тех, кто не получил отдыха – они выглядели уставшими еще до начала сезона, что для нас вызывает большое беспокойство», – сказал Махета Моланго.

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2 комментария
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Понятное дело, 🇳🇴 не играла на ЧЕ. Вот и отдохнул. Сейчас в 2025 будет клубный чемпионат мира по футболу (где многие клубы играют) а в 2026 чемпионат мира по футболу! Ух все отдохнут... Многие тут пишут, что типо футболисты хотят играть меньше, а получать больше. Ну так все так хотят и те кто так пишет. Но вот смотреть как по полю кто то еле ходит или полсостава в травмах, как то не хочется
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Эт да, Эрлинг пошел дырявить клубы АПЛ по второму кругу
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