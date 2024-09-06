Шпрыгин о конфликте на Украине: «У России не было выбора. Когда начинают что-то говорить, я отвечаю: «Кого-то отлавливают и в армию тащат?»

Александр Шпрыгин высказался о конфликте на Украине.

Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется в городскую думу Москвы от партии ЛДПР.

– выступал за русский народ. Как вы лично относитесь к тому, что русский народ гибнет в боях?

– Нет человека в своем уме, который бы сказал, что относится хорошо. Я отношусь с горечью и досадой, когда читаю, что ребята возвращаются в цинке, а по фанатским чатам собирают деньги на помощь семье. Я понимаю, что это плохо.

Но я полностью поддерживаю верховного главнокомандующего, страну и родину. Не было у России в определенный исторический момент другого выбора. Когда люди начинают что-то говорить про СВО, я отвечаю: «На Патриках нет свободного места. У вас что, ракеты прилетают по ? Кого-то отлавливают и в армию тащат?»

Среди болельщиков «Динамо» есть люди в органах. Они говорят: «Сань, у нас в военкоматах отбор идет. Слабеньких по здоровью мы не берем». Собянинские подъемные…

Я не говорю, что гибнут за деньги. Жизнь бесценна. Но я имею в виду, что сейчас не как в 90-е, когда ребята из параллельного класса ушли в Чечню, не вернулись, а их матерям говорили: «Думайте, как вы их оттуда заберете».

Была война Отечественная, про которую от дедов знаем. Сейчас она практически такая же, просто в современных условиях больше гибридная. Когда мне скулят про доллар по 100, я говорю, что слышать не желаю.

Бензин на заправках есть, никто не голодает и не замерзает, у страны есть бюджет. Мне говорят: «Вот ты сравниваешь с блокадным Ленинградом». А с чем я должен сравнивать?

Помогайте, верьте, все произойдет. Если пока ничего не произошло, значит, надо верить в страну и президента, в нашу победу.

– Как вы видите: за что погибают люди?

– За страну, за родину, за наше будущее, за наших детей. Когда геополитическая обстановка в мире такая, что Россия на грани выживания, о чем тут вообще вопрос?

– Что для вас достижение целей СВО?

– объявил – денацификация и нейтральный статус Украины. Конечно, я бы хотел, чтобы Одесса вернулась в состав России. И ждут нас там очень сильно. Но пока тяжеловато. Генштабу виднее.

– Денацификация – это как?

– Я застал украинскую СССР, у меня дедушка по маме – хохол с Винницкой области. Во мне на 25% украинская кровь. И я знаю, что они всегда там были. Когда проходил последний чемпионат СССР, в Высшей лиге играли шесть их клубов.

И смотри, как ровно: Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса – всегда пили с нами пиво, обнимались, братались. Киев нас ненавидел, Днепр тоже был против. Кричали: «Москаляку на гиляку». Но внутри одной страны все уживались, и бандеровщина была внизу.

Денацификация – когда вводят законодательный запрет на это. Когда госорганы будут не потакать, а как в России – пресекать. Где за лайк ненужного поста или публикацию ненужной фотографии составляют материал, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

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