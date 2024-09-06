Шпрыгин о конфликте на Украине: «У России не было выбора. Когда начинают что-то говорить, я отвечаю: «Кого-то отлавливают и в армию тащат?»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Путин Александр Шпрыгин Владимир Жириновский Политика Футбол

Александр Шпрыгин высказался о конфликте на Украине.

Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется в городскую думу Москвы от партии ЛДПР.

Жириновский выступал за русский народ. Как вы лично относитесь к тому, что русский народ гибнет в боях?

– Нет человека в своем уме, который бы сказал, что относится хорошо. Я отношусь с горечью и досадой, когда читаю, что ребята возвращаются в цинке, а по фанатским чатам собирают деньги на помощь семье. Я понимаю, что это плохо.

Но я полностью поддерживаю верховного главнокомандующего, страну и родину. Не было у России в определенный исторический момент другого выбора. Когда люди начинают что-то говорить про СВО, я отвечаю: «На Патриках нет свободного места. У вас что, ракеты прилетают по Москве? Кого-то отлавливают и в армию тащат?»

Среди болельщиков «Динамо» есть люди в органах. Они говорят: «Сань, у нас в военкоматах отбор идет. Слабеньких по здоровью мы не берем». Собянинские подъемные…

Я не говорю, что гибнут за деньги. Жизнь бесценна. Но я имею в виду, что сейчас не как в 90-е, когда ребята из параллельного класса ушли в Чечню, не вернулись, а их матерям говорили: «Думайте, как вы их оттуда заберете».

Была война Отечественная, про которую от дедов знаем. Сейчас она практически такая же, просто в современных условиях больше гибридная. Когда мне скулят про доллар по 100, я говорю, что слышать не желаю.

Бензин на заправках есть, никто не голодает и не замерзает, у страны есть бюджет. Мне говорят: «Вот ты сравниваешь с блокадным Ленинградом». А с чем я должен сравнивать?

Помогайте, верьте, все произойдет. Если пока ничего не произошло, значит, надо верить в страну и президента, в нашу победу.

– Как вы видите: за что погибают люди?

– За страну, за родину, за наше будущее, за наших детей. Когда геополитическая обстановка в мире такая, что Россия на грани выживания, о чем тут вообще вопрос?

– Что для вас достижение целей СВО?

Путин объявил – денацификация и нейтральный статус Украины. Конечно, я бы хотел, чтобы Одесса вернулась в состав России. И ждут нас там очень сильно. Но пока тяжеловато. Генштабу виднее.

– Денацификация – это как?

– Я застал украинскую СССР, у меня дедушка по маме – хохол с Винницкой области. Во мне на 25% украинская кровь. И я знаю, что они всегда там были. Когда проходил последний чемпионат СССР, в Высшей лиге играли шесть их клубов.

И смотри, как ровно: Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса – всегда пили с нами пиво, обнимались, братались. Киев нас ненавидел, Днепр тоже был против. Кричали: «Москаляку на гиляку». Но внутри одной страны все уживались, и бандеровщина была внизу.

Денацификация – когда вводят законодательный запрет на это. Когда госорганы будут не потакать, а как в России – пресекать. Где за лайк ненужного поста или публикацию ненужной фотографии составляют материал, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

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159 комментариев
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Почему не в окопе, шпрыга?
+168
-15
+153
Т.е. Украина сама напала бы на ядерную державу? Интересно
+120
-14
+106
Ответ Сергей Петров_1116362924
Почему не в окопе, шпрыга?
Да блин у него дети и жена, да и некогда сейчас, дела там всякие, а так бы конечно обязательно
+109
-7
+102
Какая же гнусная вошь
+91
-6
+85
А Александр не хочет рассказать, почему Курская, Белгородская и Брянская области до 24 февраля 2022 года не подвергались обстрелам и жили мирно?
+80
-9
+71
любая война это ужасно.
+53
-1
+52
Ответ Гоша Пугач
Т.е. Украина сама напала бы на ядерную державу? Интересно
Дело даже не в том, что РФ — ядерное гос-во. А в том, что ее армия бесконечно сильнее всех соседей на бумаге. И нападать условной Украине на РФ без понятных перспектив и понимания реакции и ответных действий Кремля и мира — самоубийство. Ибо нападать стране с бюджетом меньше Москвы на условный Крым и потом = получить закономерную утрату государственности. Но это было раньше и на бумаге. Теперь все по-другому: все паттерны поведения России на те или иные посягательства на ее символы и даже объекты ядерных стратегических сил известны. И реальные возможности ее армии тоже теперь известны всем.
+62
-11
+51
Как представитель нейтральной страны(я кыргыз и с Кыргызстана) хочу сообщить следующее: очень больно смотреть как русские и украинцы воюют. Хоть бы скорее эта ситуация завершилась ибо погибают люди. Ключевое слово здесь "люди". Сколько матерей, жен и детей плачут. Пусть будут прокляты те кто начал это все. Желаю мира России и Украине.
+41
-2
+39
А других депутатов у меня для вас нет

(отбивка из Ералаша)
+42
-6
+36
Очень тупой человек, судя по интервью. В думе будет полезен.
+42
-7
+35
Сказочный
+32
-4
+28
Ты не поверишь, но и отлавливают и в армию тащат.
+31
-6
+25
Нет, Саш

Я сам из Курска. Сын 12 года рождения
Так вот он перешёл в 6 класс, и около половины всей учебы учился дистанционно(спасибо сначала эпидемии, потом СВО). Он по окончании 11 классов будет неконкурентноспособен, даже в сравнении с учениками из обычных регионов, не говоря уже о Москве и Питере.

Занимается хоккеем, имеет успехи, но к общим проблемам детского хоккея(нехватка льда, коммерциализация занятий) добавляются отток детей из-за известных событий, плюс срыв занятий для тех кто ещё держится, так как при ракетной опасности они не проводятся… Сегодня игровая тренировка должна была быть с 18:15 до 19:30, очень хотел прийти, всю неделю ждал… А была РО с 18:10 до 19:18, тренировку по итогу отменили…

Никаких выплат никто в случае отъезда давать не собирается естественно, реальных боевых действий в Курске нет. Продать недвижимость по рыночной цене нереально, чтобы было с чем-то куда-то уезжать.

Вот и думай после этого, был выбор или нет…
+21
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+20
Из всей этой войны наибольшее отвращение вызывают даже не идущие ради денег на убийства или зарабатывающие на конфликте бизнесмены с пилорамщиками, а вот такие вот людоеды-разжигатели с обеих сторон, которые в 99% случаях не находятся в окопах, но отправляют туда своих соотечественников. Одессу ему, видите ли, захотелось чужими руками..
+24
-4
+20
«Мало того, Путина, Запад, под дулом автомата, заставил напасть!» добавил шпрыга
+26
-7
+19
Ответ Гоша Пугач
Т.е. Украина сама напала бы на ядерную державу? Интересно
Вот такие вот недалекие депутаты даже не понимают(или не хотят это озвучивать), что СВО только развязала руки украинцам. Ранее они даже пикнуть боялись в сторону РФ, а из вооружения была только древняя советская техника. Если бы кто-то 3 года назад написал, что украинцы будут рассекать натовской техникой по курской области, а по Белгороду будут спокойно лупить из РСЗО, то такого человека сочли бы за безумца.
+21
-4
+17
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Комментарий скрыт
Ну мирнее жили, чем сейчас живут, кстати
+17
-1
+16
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Комментарий скрыт
А мирно ли жили Донецк и Луганск до 2014 года? Что-то мне подсказывает, что да, там даже Чемпионат Европы по футболу проводили, пока освободители не пришли.
+16
-1
+15
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Зачем вы от телевизора отвлекаетесь на этот сайт? Вдруг интервью солнцеликого пропустите или очередную важную новость о западной угрозе. Поберегите себя, мучаться же потом будете.
+17
-3
+14
Шпрыгин - лицо с пониженной социальной ответственностью. Сначала продался Батурину, а теперь всем, кто платит. Один из главных виновников того, что весь правый движ в таком положении как сейчас
+16
-3
+13
Сказочный товарищ)
+15
-3
+12
И фанайди классный, и «СВО» отличный, и партия замечательная, и люди в органах всё по плану, и в армию прям со стадиона норм. Генерал-майор Всероссийского объединения болельщиков в запасе Шпрыгин.
+14
-2
+12
Коварный Запад так мечтал напасть на Рассеюшку, что прямо сейчас, когда границу с Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей, Литвой не охраняет вообще никто - это никому даже в голову не приходит.

Сейчас у России нет сил даже пограничные и Украиной Курск и Белгород защитить, казалось бы если бы нужны были натовским империалистам опять Калининград, Карелия, эстонская псковщина - ну так бери их голыми руками, лучшего времени невозможно придумать. Патриоты, почему так?
+15
-6
+9
Ответ Крыс Пол
Комментарий скрыт
В отличие от тех, кого забрали в 22 году и до сих пор не вернули
+7
0
+7
Мощнейший вброс и провокация от спорца. Не ведитесь.
+17
-10
+7
Сразу видно в политику через постель идет 😁
+8
-2
+6
Ответ Buharoid
Какая же гнусная вошь
Там вся Госдура такая, вместе с руководителями. Мировые шуты
+6
-1
+5
Ответ Noken
Дело даже не в том, что РФ — ядерное гос-во. А в том, что ее армия бесконечно сильнее всех соседей на бумаге. И нападать условной Украине на РФ без понятных перспектив и понимания реакции и ответных действий Кремля и мира — самоубийство. Ибо нападать стране с бюджетом меньше Москвы на условный Крым и потом = получить закономерную утрату государственности. Но это было раньше и на бумаге. Теперь все по-другому: все паттерны поведения России на те или иные посягательства на ее символы и даже объекты ядерных стратегических сил известны. И реальные возможности ее армии тоже теперь известны всем.
любая армия красива лишь на парадах. никто понятия не имеет как будет воевать франция или сша или израиль не против папуасов с палками а против пво, артиллерии и авиации.
+7
-2
+5
А причем тут футбол то?
+6
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+5
Более того, все идет по плану и даже с опережением плана! ☝🏻🤓
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-4
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