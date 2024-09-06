Шпрыгин о конфликте на Украине: «У России не было выбора. Когда начинают что-то говорить, я отвечаю: «Кого-то отлавливают и в армию тащат?»
Александр Шпрыгин высказался о конфликте на Украине.
Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется в городскую думу Москвы от партии ЛДПР.
– Жириновский выступал за русский народ. Как вы лично относитесь к тому, что русский народ гибнет в боях?
– Нет человека в своем уме, который бы сказал, что относится хорошо. Я отношусь с горечью и досадой, когда читаю, что ребята возвращаются в цинке, а по фанатским чатам собирают деньги на помощь семье. Я понимаю, что это плохо.
Но я полностью поддерживаю верховного главнокомандующего, страну и родину. Не было у России в определенный исторический момент другого выбора. Когда люди начинают что-то говорить про СВО, я отвечаю: «На Патриках нет свободного места. У вас что, ракеты прилетают по Москве? Кого-то отлавливают и в армию тащат?»
Среди болельщиков «Динамо» есть люди в органах. Они говорят: «Сань, у нас в военкоматах отбор идет. Слабеньких по здоровью мы не берем». Собянинские подъемные…
Я не говорю, что гибнут за деньги. Жизнь бесценна. Но я имею в виду, что сейчас не как в 90-е, когда ребята из параллельного класса ушли в Чечню, не вернулись, а их матерям говорили: «Думайте, как вы их оттуда заберете».
Была война Отечественная, про которую от дедов знаем. Сейчас она практически такая же, просто в современных условиях больше гибридная. Когда мне скулят про доллар по 100, я говорю, что слышать не желаю.
Бензин на заправках есть, никто не голодает и не замерзает, у страны есть бюджет. Мне говорят: «Вот ты сравниваешь с блокадным Ленинградом». А с чем я должен сравнивать?
Помогайте, верьте, все произойдет. Если пока ничего не произошло, значит, надо верить в страну и президента, в нашу победу.
– Как вы видите: за что погибают люди?
– За страну, за родину, за наше будущее, за наших детей. Когда геополитическая обстановка в мире такая, что Россия на грани выживания, о чем тут вообще вопрос?
– Что для вас достижение целей СВО?
– Путин объявил – денацификация и нейтральный статус Украины. Конечно, я бы хотел, чтобы Одесса вернулась в состав России. И ждут нас там очень сильно. Но пока тяжеловато. Генштабу виднее.
– Денацификация – это как?
– Я застал украинскую СССР, у меня дедушка по маме – хохол с Винницкой области. Во мне на 25% украинская кровь. И я знаю, что они всегда там были. Когда проходил последний чемпионат СССР, в Высшей лиге играли шесть их клубов.
И смотри, как ровно: Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса – всегда пили с нами пиво, обнимались, братались. Киев нас ненавидел, Днепр тоже был против. Кричали: «Москаляку на гиляку». Но внутри одной страны все уживались, и бандеровщина была внизу.
Денацификация – когда вводят законодательный запрет на это. Когда госорганы будут не потакать, а как в России – пресекать. Где за лайк ненужного поста или публикацию ненужной фотографии составляют материал, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.
Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»
«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР
(отбивка из Ералаша)
Я сам из Курска. Сын 12 года рождения
Так вот он перешёл в 6 класс, и около половины всей учебы учился дистанционно(спасибо сначала эпидемии, потом СВО). Он по окончании 11 классов будет неконкурентноспособен, даже в сравнении с учениками из обычных регионов, не говоря уже о Москве и Питере.
Занимается хоккеем, имеет успехи, но к общим проблемам детского хоккея(нехватка льда, коммерциализация занятий) добавляются отток детей из-за известных событий, плюс срыв занятий для тех кто ещё держится, так как при ракетной опасности они не проводятся… Сегодня игровая тренировка должна была быть с 18:15 до 19:30, очень хотел прийти, всю неделю ждал… А была РО с 18:10 до 19:18, тренировку по итогу отменили…
Никаких выплат никто в случае отъезда давать не собирается естественно, реальных боевых действий в Курске нет. Продать недвижимость по рыночной цене нереально, чтобы было с чем-то куда-то уезжать.
Вот и думай после этого, был выбор или нет…
Сейчас у России нет сил даже пограничные и Украиной Курск и Белгород защитить, казалось бы если бы нужны были натовским империалистам опять Калининград, Карелия, эстонская псковщина - ну так бери их голыми руками, лучшего времени невозможно придумать. Патриоты, почему так?