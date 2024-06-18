«Путин в Сербии считается героем, его уважают как большого лидера. Связь между народами и все, что он делает во внешней политике для нашей страны, мы очень ценим». Экс-игрок «Динамо» Батак о президенте РФ

Радослав Батак рассказал об отношении сербов к Владимиру Путину.

– Когда я вас встретил, вы стояли со своими друзьями и первое, что они сказали, узнав, что я из России: «Владимир Владимирович». Как в относятся к Путину?

– Вы сами увидели, как относятся. Его уважают как большого лидера. Наша связь между народами и все, что он делает во внешней политике для Сербии, мы это очень ценим. У нас считается героем.

– Что бы вы у него спросили, если бы встретили?

– Просто был бы рад. Пожал бы ему руку, – сказал бывший защитник « » .