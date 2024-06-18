«Путин в Сербии считается героем, его уважают как большого лидера. Связь между народами и все, что он делает во внешней политике для нашей страны, мы очень ценим». Экс-игрок «Динамо» Батак о президенте РФ

Теги премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Динамо Москва Владимир Путин Радослав Батак Политика Футбол

Радослав Батак рассказал об отношении сербов к Владимиру Путину.

Когда я вас встретил, вы стояли со своими друзьями и первое, что они сказали, узнав, что я из России: «Владимир Владимирович». Как в Сербии относятся к Путину?

– Вы сами увидели, как относятся. Его уважают как большого лидера. Наша связь между народами и все, что он делает во внешней политике для Сербии, мы это очень ценим. У нас Владимир Путин считается героем.

Что бы вы у него спросили, если бы встретили?

– Просто был бы рад. Пожал бы ему руку, – сказал бывший защитник «Динамо» Радослав Батак.

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Забирайте себе
+162
-36
+126
Ну, давайте так.
Белград - единственный крупный город Европы, где ты можешь оказаться ночью, в самом злачном районе, пьяным, где тебя обступят десяток бравых ребят, и если ты просто скажешь, что ты из России - тебя никто и пальцем не тронет.
Даже если ты девушка, - никто. Русский паспорт в Сербии - лучше любой страховки.
Нигде так не любят русских, как в Сербии. Даже в России так не любят)))
+116
-23
+93
"все, что он делает во внешней политике для Сербии"

А что, собственно, он "сделал"?)
+81
-11
+70
Сербы умелые сидельцы на всех стульях 👏 Говорят, как они любят Россию, но являются кандидатами в члены ЕС, присоединились ко всем санкциям, не признали ни Крым, ни Донбас, подписали общеевропейские соглашение по Украине, забанили все российские банки, но важнее же, что в сми говорят 😁😁
+65
-8
+57
Удобно же любить ВВП откуда нибудь из другой страны, с другим гражданством и другими законами, правда?))
+52
-6
+46
Все сербы любят Россию и Путина, но почему-то их страна рвётся в загнивающею Европу а сами сербы едут куда угодно но не в Россию.
+51
-8
+43
Ответ _mountain_range_
"все, что он делает во внешней политике для Сербии" А что, собственно, он "сделал"?)
Он же сказал: "всё"
+33
-2
+31
Не желаю сербам зла, но если уж этот товарищ им так по душе- пусть забирают)
+38
-9
+29
Ответ Samuel L. Jackson
Ну, давайте так. Белград - единственный крупный город Европы, где ты можешь оказаться ночью, в самом злачном районе, пьяным, где тебя обступят десяток бравых ребят, и если ты просто скажешь, что ты из России - тебя никто и пальцем не тронет. Даже если ты девушка, - никто. Русский паспорт в Сербии - лучше любой страховки. Нигде так не любят русских, как в Сербии. Даже в России так не любят)))
А потом попробуй посветить атрибутикой ЦСКА перед фанами Звезды или Спартака перед фанами Партизана.
Любовь, думаю, сразу немного остынет))
+41
-13
+28
Ответ Антон Фалафель
Все сербы любят Россию и Путина, но почему-то их страна рвётся в загнивающею Европу а сами сербы едут куда угодно но не в Россию.
Поэтому и любят что далеко от РФ и Путина.
Да и любят скорее образ.
+30
-3
+27
Знаете, какое-то время назад я читал новость, что европейские ученые (не помню конкретно откуда) продвинулись в создании лекарства от диабета. А это очень трудно, т.к. заболевание аутоиммунное. Вот именно этим людям я бы с огромным удовольствием пожал руку и был бы даже рад просто воочию их наблюдать. Честно. Мне кажется именно такие люди вносят огромный вклад в социальное развитие общества. Жаль, что для многих герои не ученые, а человек, затрудняющий жизнь ученым.
+26
-8
+18
Ответ Roundabout
А потом попробуй посветить атрибутикой ЦСКА перед фанами Звезды или Спартака перед фанами Партизана. Любовь, думаю, сразу немного остынет))
ну, разумеется, если откровенно провоцировать, то добродушие резко изменится))
Но если просто в розе - то ничего не сделают 100%
+22
-6
+16
Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Тебя забыли спросить.
+23
-9
+14
Ответ Никита Вахрушев
Комментарий скрыт
Забирай с собой
+11
0
+11
Как эти политические высказывания футболистов задолбали уже, причем во все стороны. И это все сюда тянут, и ничего кроме дополнительного витка ненависти это не дает. Играй в футбол, радуй свой народ, чпокай моделей на досуге и все будут довольны, какой тебе Путин, один там историка включил, другой голосовать зовет, кто-то там до сих пор не понимает вставать на колено или нет, вини там со своим расизмом поехал уже..задолбали.
+18
-7
+11
Ответ Roundabout
А потом попробуй посветить атрибутикой ЦСКА перед фанами Звезды или Спартака перед фанами Партизана. Любовь, думаю, сразу немного остынет))
И тоже ничего не будет, фанаты Партизана не тронут фанатов Спартака, как и фанаты Црвены фанатов ЦСКА. Это уже проверено. 😎
+13
-3
+10
Ответ kupezz
Ну вот только не надо про учёных, которым мешает Путин, у нас лекарство теперь есть от Гепатита, который раньше считали неизлечимым и теперь можно получить лечение за счёт государства, по направлению, которое также можно получить в своей больнице, просто встав в очередь и это не 1000 лет, а 1-3 года. А так бешеных денег стоит. Где ещё в мире также могут вылечить за счёт государства? Ну или вообще заняться этой проблемой? Мало где, может даже вообще таких стран нет.
Вам не надо про ученых, а мне надо, т.к. я сам имею непосредственное отношение к науке. Могу Вам прямо заявить, что ее состояние на сегодняшний день близко к катастрофическому. Вы даже не представляете насколько у нас все ухудшилось, я уж молчу про кадры. Здорово, конечно, что люди получают лекарства от гепатита (как и другие тоже), только российской науке это не сильно помогает.
+10
-1
+9
Судя по количеству дураков на душу населения, мы , похоже , действительно братские народы))
+12
-4
+8
Ответ _mountain_range_
"все, что он делает во внешней политике для Сербии" А что, собственно, он "сделал"?)
ответ - "косово это сербия"
+10
-3
+7
Ответ Alex1104
Комментарий скрыт
Сербия была на украинском саммите в Швейцарии и подписала общее соглашение
+7
-1
+6
Лучше бы он для нашей страны что-то хорошее сделал...
+11
-5
+6
Ответ angry horse
И тоже ничего не будет, фанаты Партизана не тронут фанатов Спартака, как и фанаты Црвены фанатов ЦСКА. Это уже проверено. 😎
Помню как несколько лет назад фанаты Партизана жёстко избили и ограбили фаната Спартака, приехавшего в Белград на дерби поддержать Црвену Звезду. Загуглите, если не верите.
+9
-3
+6
Ответ Melnikov1968
А в чем выражается эта братская связь? Как это проявляется? Если часть граждан топит за сборную Сербии по футболу, вряд ли это братство народов. Поездки на отдых в Сербию тоже ни о чем не говорят. Или у нас каждый гражданин в трудные времена примет семью беженцев из Сербии? Сомнительно. Очередная агитка.
Для этого нужно съездить в Сербию. Я был в прошлом году, хочу ещё съездить. Нигде не было такого доброго и тёплого отношения, когда узнавали, что я из России.Спрашивали, как у нас дела,все ли нормально, предлагали помощь в случае чего. Познакомился со многими ребятами, до сих пор общаемся, постоянно зовут к себе, как и я их. Вот такая "агитка".
+6
-2
+4
Ответ Kushaevtm
Не то, чтобы я за Путина, но на кого меняем?
На институты
+4
0
+4
Ответ Солдатик
Комментарий скрыт
Кто о чем...
+5
-1
+4
Спортс верен себе - никакой политики на спортивном сайте :-)
+5
-2
+3
Ответ Pigmalion
Ну да, в 90-х же получилось.
В 90-ых не было государства и армии. Сколько возилась РФ с Ичкерией?
+3
0
+3
Ответ Солдатик
Комментарий удален пользователем
Как будто не при фашистском режиме нефть и газ испарятся из недр
+3
0
+3
Перспективная тема! 🍿🍿🍿
+7
-4
+3
Ответ Vint-Z
Не желаю сербам зла, но если уж этот товарищ им так по душе- пусть забирают)
Они еле от своего избавились)
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий