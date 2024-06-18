«Путин в Сербии считается героем, его уважают как большого лидера. Связь между народами и все, что он делает во внешней политике для нашей страны, мы очень ценим». Экс-игрок «Динамо» Батак о президенте РФ
Радослав Батак рассказал об отношении сербов к Владимиру Путину.
– Когда я вас встретил, вы стояли со своими друзьями и первое, что они сказали, узнав, что я из России: «Владимир Владимирович». Как в Сербии относятся к Путину?
– Вы сами увидели, как относятся. Его уважают как большого лидера. Наша связь между народами и все, что он делает во внешней политике для Сербии, мы это очень ценим. У нас Владимир Путин считается героем.
– Что бы вы у него спросили, если бы встретили?
– Просто был бы рад. Пожал бы ему руку, – сказал бывший защитник «Динамо» Радослав Батак.
Белград - единственный крупный город Европы, где ты можешь оказаться ночью, в самом злачном районе, пьяным, где тебя обступят десяток бравых ребят, и если ты просто скажешь, что ты из России - тебя никто и пальцем не тронет.
Даже если ты девушка, - никто. Русский паспорт в Сербии - лучше любой страховки.
Нигде так не любят русских, как в Сербии. Даже в России так не любят)))
А что, собственно, он "сделал"?)
Любовь, думаю, сразу немного остынет))
Да и любят скорее образ.
Но если просто в розе - то ничего не сделают 100%