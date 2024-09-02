Менди получил травму и не сыграет за Францию. Вместо защитника «Реала» в сборную вызван Динь из «Астон Виллы»

Теги Дидье Дешам Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу травмы Люка Динь Килиан Мбаппе Ферлан Менди Лига наций УЕФА Орельен Тчуамени Футбол

Ферлан Менди получил травму и не сыграет за сборную Франции в сентябре.

Защитник «Реала» отправился на сборы в национальную команду вместе с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени, но был вынужден вернуться в Мадрид. Французские врачи выявили у игрока перегрузку большеберцовой мускулатуры на правой ноге, более точная информацию о характере повреждения должна появиться завтра после обследования на базе «Реала».

В рамках вчерашнего матча Ла Лиги с «Бетисом» (2:0) футболист провел на поле 65 минут, после чего его заменил Фран Гарсия.

Дидье Дешам объявил, что вместо Менди в национальную команду вызван Люка Динь из «Астон Виллы». Сборная сыграет в Лиге наций против Италии и Бельгии 6 и 9 сентября. 

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Barsenoga
Мадридские рахиты падают и симулируют от ветра да еще и падать не умеют ломаются как щепки.
Не то, что Всемирно известные Каталонские дайверы🤣🤣🤣
+11
-2
+9
Здоровья лучшему ЛЗ в мире)
+14
-7
+7
Ответ Арман Царнаев
Реал стал фарм клубом для Франции и Бразилии: Мбаппе, Камааинга, Тчуамени, Менди, Винисиус, Родриго, Эндрик, Милитао.
Может базовым, фарм нечто иное все таки...
+6
-1
+5
Ответ Denis Bogomolov
Ну это смех конечнл,он не в 10 даже
Ну я думаю он имеет ввиду прямо сейчас а не в истории
+2
0
+2
Реал стал фарм клубом для Франции и Бразилии:
Мбаппе, Камааинга, Тчуамени, Менди, Винисиус, Родриго, Эндрик, Милитао.
+5
-4
+1
Дешам еще удержался в сборной, после ужасного ЕВРО? Странно..
0
0
0
Какой на фиг Динь?? Неужели, нельзя того же Трюффера позвать или Брэдли Локо ? Так тошнит от Дешама....
+1
-1
0
Ответ heymon95
Не то, что Всемирно известные Каталонские дайверы🤣🤣🤣
ага, у них то все здоровые как быки, только весь прошлый год почему то плач из каталонии звенел, что у них быки поломались все
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий