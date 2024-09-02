Менди получил травму и не сыграет за Францию. Вместо защитника «Реала» в сборную вызван Динь из «Астон Виллы»
Ферлан Менди получил травму и не сыграет за сборную Франции в сентябре.
Защитник «Реала» отправился на сборы в национальную команду вместе с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени, но был вынужден вернуться в Мадрид. Французские врачи выявили у игрока перегрузку большеберцовой мускулатуры на правой ноге, более точная информацию о характере повреждения должна появиться завтра после обследования на базе «Реала».
В рамках вчерашнего матча Ла Лиги с «Бетисом» (2:0) футболист провел на поле 65 минут, после чего его заменил Фран Гарсия.
Дидье Дешам объявил, что вместо Менди в национальную команду вызван Люка Динь из «Астон Виллы». Сборная сыграет в Лиге наций против Италии и Бельгии 6 и 9 сентября.
Мбаппе, Камааинга, Тчуамени, Менди, Винисиус, Родриго, Эндрик, Милитао.