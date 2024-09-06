В «Реале» негодуют из-за травмы Милитао. Представитель клуба сказал: «Надеемся, что сможем восстановить его, чтобы он снова уехал в сборную через месяц» (Marca)
В «Реале» возмущены травмой Эдера Милитао в сборной Бразилии.
Защитник получил травму бедра в расположении национальной команды Бразилии.
Как пишет Marca, травма Милитао вызвала огромное негодование в «Реале». Клуб раз за разом наблюдает, как игроки отправляются на матчи сборных в отличном состоянии и возвращаются с травмами.
«Если травма Милитао окажется чуть более серьезной, чем по предварительным оценкам (две недели отсутствия), мы надеемся, что сможем полностью восстановить его, чтобы он снова уехал в хорошем состоянии в свою сборную ровно через месяц», – заявляли представители «Реала» через несколько часов после того, как стало известно, что Милитао возвращается в Испанию с мышечной травмой.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) считает, что у Милитао всего лишь небольшой надрыв, и что он сможет играть через две недели, но точная степень травмы станет известна только после того, как футболист пройдет необходимые обследования. Завтра игрок вернется в Мадрид.
Помимо Милитао, у «сливочных» травмированы Давид Алаба, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.
- Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон.
Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48.
- Я готов...
Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.