В «Реале» негодуют из-за травмы Милитао. Представитель клуба сказал: «Надеемся, что сможем восстановить его, чтобы он снова уехал в сборную через месяц» (Marca)

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Эдер Милитао Футбол

В «Реале» возмущены травмой Эдера Милитао в сборной Бразилии.

Защитник получил травму бедра в расположении национальной команды Бразилии.

Как пишет Marca, травма Милитао вызвала огромное негодование в «Реале». Клуб раз за разом наблюдает, как игроки отправляются на матчи сборных в отличном состоянии и возвращаются с травмами.

«Если травма Милитао окажется чуть более серьезной, чем по предварительным оценкам (две недели отсутствия), мы надеемся, что сможем полностью восстановить его, чтобы он снова уехал в хорошем состоянии в свою сборную ровно через месяц», – заявляли представители «Реала» через несколько часов после того, как стало известно, что Милитао возвращается в Испанию с мышечной травмой.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) считает, что у Милитао всего лишь небольшой надрыв, и что он сможет играть через две недели, но точная степень травмы станет известна только после того, как футболист пройдет необходимые обследования. Завтра игрок вернется в Мадрид.

Помимо Милитао, у «сливочных» травмированы Давид Алаба, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.

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31 комментарий
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Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино.
- Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон.
Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48.
- Я готов...
Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
+99
-14
+85
Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
Кинематографично
+24
-4
+20
Ну в сборных бардак. Постоянно игроки оттуда возвращаются с травмами. Спасибо УЕФА и ФИФА, нужно ещё больше турниров. Чтобы наверняка все сломались.
+29
-10
+19
Я понимаю звучит авантюрно, но чисто теоретически, что Пересу мешало на год взять Рамоса и Пепе или хотя бы Хуммельса, раз с первыми двумя что то могло быть на личном уровне?
+14
-1
+13
Ответ Dexter Morgan
Ну в сборных бардак. Постоянно игроки оттуда возвращаются с травмами. Спасибо УЕФА и ФИФА, нужно ещё больше турниров. Чтобы наверняка все сломались.
Так теперь еще круче, они только доезжают до сборных и уже травмируются, не успев сыграть
+15
-3
+12
Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
Росомаха новая часть)
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+8
Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален пользователем
Александра продолжает 🔥 на ветка своего хозяина)
+4
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+3
Ответ Хабиб Алонсо
Я понимаю звучит авантюрно, но чисто теоретически, что Пересу мешало на год взять Рамоса и Пепе или хотя бы Хуммельса, раз с первыми двумя что то могло быть на личном уровне?
Кстати, насчет Хуммельса реально. Почему не взял. Старый конь бразды не испортит. Опыт есть. Свободный агент. Странное решение)
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Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален пользователем
Забавно, когда про судей пишет фанат ФК Негрейра, клуб который на протяжении 20 лет на официальном уровне содержал весь судейский корпус, благодаря которому Bарселона ставила судейские рекорды
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Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
книги не пытался писать?
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Ответ Сергей Фетисов
Сейчас Реал обвиняет сборную.когда игрок травмируется в Реале,уже сборная обвинит клуб.Нормальное явление и не надо искать крайних.Это футбол!!!
Это было бы логично, если бы нехилые зарплаты футболистам платили клубы и сборные пополам, а так не пойдет...
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Ответ ademin
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Когда ты сдохнешь уже, спамер еб@ный
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Ответ Мирослав Ковальский
Забавно, когда про судей пишет фанат ФК Негрейра, клуб который на протяжении 20 лет на официальном уровне содержал весь судейский корпус, благодаря которому Bарселона ставила судейские рекорды
Барселона специально подкупила Негрейра чтобы защитывал офсайдные голы вардрида )))) ха-ха-ха это Негрейра выносил судейский мешок 5-0,5-1,0-4,0-4,0-3,3-0 )))
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Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
А дочка Рамоса где?
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Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
Всё же сначала он должен был сказать, что завязал
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Ответ rusik krasav4ik
Перес на вертолете подлетает на севильскую дачу Рамоса. Серхио топором рубит пень, не обращает внимание на утихающие звуки лопостей, стоит спиной спустившемуся Флорентино. - Сынок, ты нужен своей команде - сказал, размеренно закуривая сигару старый дон. Легкая ухмылка пробежала по напряженному лицу капитана, и вместе с тем молнией пробежали воспоминания: 92:48. - Я готов... Камера съезжает с лица Серхио на пень - высеченная надпись "Siempre" крупным планом.
отлично) в голове картина. Всё как в лучшем голливудском кино👏
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Да ладно купят себе очередного Орсато )) футболисты вардрида без судей деньги на ветер ))) проверено было ещё с 1950 годов )))
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Ну вообще негодование клубов можно понять. Игроки полностью на обеспечении клубов, какого фига они должны нормально относиться к тому, что их игроков могут вызвать в сборные и они там сломались
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Ответ итц а мен
Насколько же не в тему матчи сборных в сентябре б####, в начале сезона, кому они нахрен сдались вообще?
Кому вообще нахер сдались такие турниры, как Лига Наций? Да и отбор уже тоже никому не нужен с 24 командами на евро, ну разве что Кристине нужно мучить свою сборную, чтоб побить рекорды
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