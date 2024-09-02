У Себальоса растяжение связок правого голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит 6-8 недель

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Дани Себальос Фабрицио Романо Футбол

Дани Себальос получил травму правого голеностопа.

«Реал» сообщил, что в результате медобследования у игрока диагностировано растяжение связок правой лодыжки третьей степени.

Вчера 28-летний игрок отыграл 65 минут в матче мадридцев против «Бетиса» (2:0) в Ла Лиге.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник пропустит около 6-8 недель.

50 комментариев
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Анчелотти скоро сам выйдет в центр поля))
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Ответ MVL
У Себальоса не прет в Реале совсем, надо уходить. Вообще испанцы в Реале не в почете, что печально.
Ага, расскажи это Раулю, Рамосу, Касильясу, Начо и Карвахалю.
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Кто о чем, а Регина опять в своем репертуаре)) Все о мужиках думает)))
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Здоровья Дани и скорейшего возвращения на поле!
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Ответ MVL
У Себальоса не прет в Реале совсем, надо уходить. Вообще испанцы в Реале не в почете, что печально.
А кто из испанцев, кроме Родри, мог бы играть в основе Реала?
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+5
У Себальоса не прет в Реале совсем, надо уходить. Вообще испанцы в Реале не в почете, что печально.
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Ответ people people
Поэтому они попустили Реаловских чернышей в полуфинале и финале на Евро
Кто именно? Ямаль так-то тоже черныш 😂😂😂
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Ответ songbilong
Игроки Барселоны нахрен не сдались Реалу
Поэтому они попустили Реаловских чернышей в полуфинале и финале на Евро
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+3
Анчелотти почему-то ценит Себальоса. В футболистах Карло явно больше разбирается, чем мы вместе взятые. Здоровья Дани
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Ответ Raul14
Кто о чем, а Регина опять в своем репертуаре)) Все о мужиках думает)))
Больная тема для него, живет с ней :)
Надо же так опозориться))🤣🤣
Наверное удалит скоро свой комментарий)
Еще он знает о всех тонкостях тела португальского фрукта Рональду ;)
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Ответ Raul14
Кто о чем, а Регина опять в своем репертуаре)) Все о мужиках думает)))
😂😂😂
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Ответ Homelander_666
А кто из испанцев, кроме Родри, мог бы играть в основе Реала?
Кроме Родри и игроков Барсы, скажем так)
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Ответ Артур Сергеевич
Ага, расскажи это Раулю, Рамосу, Касильясу, Начо и Карвахалю.
Раулю,вспомни еще Хенто
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Ответ Barsenoga
Хорошая новость это карма за симуляции роналды.
Радоваться чужой беде мог только фанаты сине-гранатового цирка)) Ни чуть не удивлен))
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Ответ meringue
Ну это же хорошо, что не расист. Просто шутишь как расист?
Просто рофлю, что Реал из европейского клуба превратился в реп тусовку
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Ответ Homelander_666
А кто из испанцев, кроме Родри, мог бы играть в основе Реала?
Тот же Лапорт на мой взгляд смог бы вытеснить Милитао из основы, очевидно Ламину нет равных справа у Реала, также отмечу Морату, как бы над ним не смеялись, но нынешнему Реалу он бы идеально подошёл, он и в прессинге хорош, в обороне отрабатывает, очень хорош в розыгрыше, ну и главный его козырь, он уводит за собой игроков и создаёт свободное пространство, куда открывались бы Вини/Родриго/Беллингем, да и реализация у него заметно улучшилась с годами, в Реале сейчас нет игрока такого плана. 4 игрока уже могли бы быть основой, отмечу ещё Гримальдо, он уступает Менди в оборонительном плане, но в атаке на голову выше.
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Ответ Артур Сергеевич
Ага, расскажи это Раулю, Рамосу, Касильясу, Начо и Карвахалю.
Если вы думаете, что в 2024-м щеголять Рамосом, Раулем и Касильясом актуально, то вы очень ошибаетесь
Реал слабо поставляет испанцев в сборную, это факт
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Ответ Артур Сергеевич
Ага, расскажи это Раулю, Рамосу, Касильясу, Начо и Карвахалю.
+ Сальгадо ,Йерро ,Эльгера ,Морьентос
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Ответ songbilong
Он отличный опорник, если внимательно смотреть на его игру, но почему-то его ставят в атаке часто
Это когда это Себальос стал опорником , а уж тем более отличным?)
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Ответ Иван Иванов
Трансферная политика этого лета провалена. Нужен был ЦЗ и ЦПЗ.
кто мог знать, что почти одновременно вылетят три цпз, больше чем на месяц? насчёт цз согласен. не понимаю почему не подписали хотя бы на год, того же Хумельса
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Трансферная политика этого лета провалена.
Нужен был ЦЗ и ЦПЗ.
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часто мяч передерживает и теряет
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Ответ Данияр Жумабекович
Анчелотти почему-то ценит Себальоса. В футболистах Карло явно больше разбирается, чем мы вместе взятые. Здоровья Дани
Ригоберка бы поспорил.
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Эхх... Тот самый Дани, который выиграл молодежный евро, где стал лучшим игроком так и не раскрылся полностью. Но это можно объяснить тем, что в эпоху бермудского треугольника ни у кого не было шансов выбить кого либо из той тройки. Здоровья Себа!
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Новый сезон и опять эпидемия травм, здоровья Дани, неплохой матч вчера провёл.
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Ответ Raul14
Эхх... Тот самый Дани, который выиграл молодежный евро, где стал лучшим игроком так и не раскрылся полностью. Но это можно объяснить тем, что в эпоху бермудского треугольника ни у кого не было шансов выбить кого либо из той тройки. Здоровья Себа!
Я считаю, что его талант не соответствует его лени при обороне. Как правило, либо ты гений, который делает разницу, либо пашешь. Себальос в этом случае как Тоттенхэм
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Ответ [$] LIL B [$]
кто мог знать, что почти одновременно вылетят три цпз, больше чем на месяц? насчёт цз согласен. не понимаю почему не подписали хотя бы на год, того же Хумельса
Мм.. ну как бы минус Крос. Минус один из полузащиты, замену не приобрели.
Действительно, кто мог знать... календарь никто не видел... неужели по 2 игрока на позицию мало, учитывая, что возможно Тчуамени будет ЦЗ играть..
Ага-ага
Хумельс не нужен
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Ответ songbilong
Я в него увидел навыки опорника, отлично обороняется
Да не , добротный цп по своей природе , и профильному амплуа . В прошлом сезоне на определенном этапе даже был лучшим цп в команде .
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Ответ Brigande
Это когда это Себальос стал опорником , а уж тем более отличным?)
Я в него увидел навыки опорника, отлично обороняется
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Спортс - заголовок должен был быть таким: Дани Себальос на 6-8 недель
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