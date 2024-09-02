У Себальоса растяжение связок правого голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит 6-8 недель

Дани Себальос получил травму правого голеностопа.

«Реал» сообщил, что в результате медобследования у игрока диагностировано растяжение связок правой лодыжки третьей степени.

Вчера 28-летний игрок отыграл 65 минут в матче мадридцев против «Бетиса» (2:0) в Ла Лиге.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник пропустит около 6-8 недель.