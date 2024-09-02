У Себальоса растяжение связок правого голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит 6-8 недель
Дани Себальос получил травму правого голеностопа.
«Реал» сообщил, что в результате медобследования у игрока диагностировано растяжение связок правой лодыжки третьей степени.
Вчера 28-летний игрок отыграл 65 минут в матче мадридцев против «Бетиса» (2:0) в Ла Лиге.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник пропустит около 6-8 недель.
Надо же так опозориться))🤣🤣
Наверное удалит скоро свой комментарий)
Еще он знает о всех тонкостях тела португальского фрукта Рональду ;)
Реал слабо поставляет испанцев в сборную, это факт
Нужен был ЦЗ и ЦПЗ.
Действительно, кто мог знать... календарь никто не видел... неужели по 2 игрока на позицию мало, учитывая, что возможно Тчуамени будет ЦЗ играть..
Ага-ага
Хумельс не нужен