Александр Шпрыгин: «Трудно найти настолько свободную страну, как Россия. Просто не надо играть с государством»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Путин Александр Шпрыгин Политика Павел Дуров Футбол

Александр Шпрыгин считает Россию свободной страной.

– На мероприятии ЛДПР вы появились в футболке с логотипом партии и словами «Свобода. Патриотизм. Закон». Как вы думаете, Россия – свободная страна?

– Абсолютно. Вон Паша Дуров узнал, куда надо было лететь на отдых с девчонкой. И я лишний раз убедился, что трудно найти настолько свободную страну, как Россия.

Ты чувствуешь какую-то несвободу? Ты мне звони, если будут проблемы. У тебя есть звонок Шпрыгину – все решим.

– Я вижу, что за высказывание можно сесть в тюрьму.

– Саш, ну если ты будешь за хохлов и против России высказываться, конечно, тебя грохнут. И я тебе не помогу. Страна воюет, мальчишки гибнут. А вы здесь будете говорить, так это или не так. Не надо это делать.

– Получается, в России военная цензура?

– Получается, получается… Записывайся на пресс-конференцию президента. Пусть первое лицо страны ответит. Я с тобой разговариваю как кандидат, москвич и болельщик. Я не ощущаю никаких притеснений.

– Ваша цитата из 2022 года: «Мне сказали: «Саша, да тебя попугали просто. Дали понять: сиди тихо». Я, кстати, и не выступал. В нашей стране найдут за что. А даже если не найдут – провокацию организуют очень быстро».

– Подписываюсь под каждым словом.

– «Найдут за что» и «Если не найдут – провокацию организуют очень быстро». Это точно про свободную страну?

– Конечно. Просто не надо играть с государством. Был один оппозиционер, игрался. Ну и нашли на него. На всех потом находят.

Может, в юридическом плане это мелочь и одни отделываются легким испугом. А другим включают по полной. Это делается для сохранения государственного строя. В любой стране мира так делается, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» в интервью Спортсу’‘.

Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

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84 комментария
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Понятно.

Большего сказать не могу, чтобы не играть с государством
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У нас самая свободная страна, только не надо делать…

Список приводить не буду, потому что страна свободная.
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+109
невероятно мерзкое ощущение от этого человека и современной действительности
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+105
Ответ Максим Черкашин
Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.😁😁😁😁
Где так вольно, смирно и кругом
+71
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+67
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.😁😁😁😁
+53
-3
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Это делается для сохранения государственного строя.

Ну да, когда какая-то группа лиц (хунта, кооператив, как угодно) узурпирует власть, не допускает оппозиционных кандидатов до выборов, устраивает показушные выборы и рисует партии власти и лично главарю высокие цифры - это, видимо, и есть показатель свободной страны.
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Кто это вообще, и почему его так много в новостях???
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Ответ Шамиль Магомедов
Комментарий скрыт
если в тебя выпустить очередь, но большинство пуль пролетят мимо, тебе сильно легче станет?
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Базару нет. Страна очень свободная. Настолько, что мы с женой не рискуем лишний раз заезжать в Чечню или Дагестан, чтоб с нас не спросили «за шмот»
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Умер от смеха. Потом воскрес и ещё раз умер от смеха, что здесь подобное теперь постят постоянно
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Ответ Вечно в бане
У нас самая свободная страна, только не надо делать… Список приводить не буду, потому что страна свободная.
Не надо делать ничего. Тогда страна свободная.
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Ответ Шамиль Магомедов
Комментарий скрыт
100 не тронут, 1 особо рьяный докопается и создаст впечатление о всей республике. так оно и работает)
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Сказочный до...... персонаж!
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Конечно, свободная
Нацист, быдло и мошенник шпрыга идет в депутаты))
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+11
Ответ Nokolay Vasiliev
невероятно мерзкое ощущение от этого человека и современной действительности
+++
+9
0
+9
Ответ Шамиль Магомедов
Комментарий скрыт
Понятно, что далеко не все дагестанцы отбитые, кто бы спорил. Но мне, если за цвет кроссовок или за длину волос, навешают не толпой, а вдвоем, сильно легче все равно не будет.
+8
0
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и все нам завидуют
+9
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Ответ Шамиль Магомедов
Комментарий скрыт
Ездил в прошлом году в Домбай, шли с бывшей женой, я обнимал её за талию. Возле нас останавливается машина, прямо посреди дороги, на которой только одна полоса, и водитель высовывается и говорит: здесь так не принято. Эммм... Регион-то другой, спору ноль, и спросили не за шмот, но какое его дело, как я иду с женой? Я же в его семейные контакты не лезу
+8
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+7
этот персонаж на факту должен был присесть уже давно
+6
0
+6
Если в башне пое####,
То что е####, что не е####. (С) С.Шнуров.
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🤣🤣🤣🤣 Страна у нас свободная, просто надо по меньше п...еть.
+5
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+5
Свободную для воров и убийц
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Ответ Антон Фалафель
Кто это вообще, и почему его так много в новостях???
Очередное ничтожество, стремящееся пролезть к кормушке.
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Мерзейший тип.
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Из рубрики - не надо трогать говно, тогда оно вонять не будет. Со временем само засохнет и станет пылью на подошвах. Это понятно. Но не лучше ли его сразу помещать в специальный мешочек.
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Ответ Антон Фалафель
Кто это вообще, и почему его так много в новостях???
Хочет в думу
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Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
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Давненько не встречал настолько явно иллюстрации термина "двоемыслие"
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какое беспросветно недалекое создание. в нашей политике приживется.
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не играть с государством в России, это - ты в безвоздушном пространстве, а все остальное - Государство... то есть, ты - труп, в прямом и переносном смыслах, а все остальное - Оно...
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