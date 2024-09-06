Александр Шпрыгин: «Трудно найти настолько свободную страну, как Россия. Просто не надо играть с государством»

Александр Шпрыгин считает Россию свободной страной.

– На мероприятии ЛДПР вы появились в футболке с логотипом партии и словами «Свобода. Патриотизм. Закон». Как вы думаете, Россия – свободная страна?

– Абсолютно. Вон Паша Дуров узнал, куда надо было лететь на отдых с девчонкой. И я лишний раз убедился, что трудно найти настолько свободную страну, как Россия.

Ты чувствуешь какую-то несвободу? Ты мне звони, если будут проблемы. У тебя есть звонок Шпрыгину – все решим.

– Я вижу, что за высказывание можно сесть в тюрьму.

– Саш, ну если ты будешь за хохлов и против России высказываться, конечно, тебя грохнут. И я тебе не помогу. Страна воюет, мальчишки гибнут. А вы здесь будете говорить, так это или не так. Не надо это делать.

– Получается, в России военная цензура?

– Получается, получается… Записывайся на пресс-конференцию президента. Пусть первое лицо страны ответит. Я с тобой разговариваю как кандидат, москвич и болельщик. Я не ощущаю никаких притеснений.

– Ваша цитата из 2022 года: «Мне сказали: «Саша, да тебя попугали просто. Дали понять: сиди тихо». Я, кстати, и не выступал. В нашей стране найдут за что. А даже если не найдут – провокацию организуют очень быстро».

– Подписываюсь под каждым словом.

– «Найдут за что» и «Если не найдут – провокацию организуют очень быстро». Это точно про свободную страну?

– Конечно. Просто не надо играть с государством. Был один оппозиционер, игрался. Ну и нашли на него. На всех потом находят.

Может, в юридическом плане это мелочь и одни отделываются легким испугом. А другим включают по полной. Это делается для сохранения государственного строя. В любой стране мира так делается, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат « » в интервью Спортсу’‘.

Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР