Шпрыгин о «проклятии» «Динамо»: «Проведем крестный ход. Будем отмаливать арену. Пройдем по полю, рядом с раздевалками, окропим святой водой. Эти вещи надо снимать через веру»

Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход на арене «Динамо».

– Вы верите в проклятие « ».

– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [ ], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и .

Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново.

Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой.

Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться.

Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на « ». Поставил свечку за победу – и мы проиграли « ». С тех пор Господа по мелочам не тревожу, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» в интервью Спортсу’‘.

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