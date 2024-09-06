Шпрыгин о «проклятии» «Динамо»: «Проведем крестный ход. Будем отмаливать арену. Пройдем по полю, рядом с раздевалками, окропим святой водой. Эти вещи надо снимать через веру»

Теги Локомотив ВТБ Арена премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Николай Толстых Сергей Степашин Александр Шпрыгин Андрей Костин религия Футбол

Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход на арене «Динамо».

– Вы верите в проклятие «Динамо». 

– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [Толстых], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и Степашину

Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново.

Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой. 

Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться.

Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на «Торпедо». Поставил свечку за победу – и мы проиграли «Локомотиву». С тех пор Господа по мелочам не тревожу, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» в интервью Спортсу’‘.

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

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53 комментария
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Этот бред даже читать физически больно.
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"мы в день Александра Невского..."
Абсолютли👍
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Ну идеальный же депутат! Канонический! Дистиллированный!
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Не поможет. Нужно с битвы экстрасенсов пригласить финалистов. Там серьёзные пацаны, точно снимут проклятье.
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У Ротенберга, Загитовой, Мостового, Дегтярева и Журовой появился конкурент
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Ребята, которых я называл тупыми, извините, я перегнул.
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Приедут Динамовцы: патриархия, ветераны, чиновники и прочие комсомольцы😏
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Ответ Титюля
Комментарий удален модератором
А обязательно выбирать что ли одно или другое?
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Ответ Титюля
Комментарий удален модератором
ЛДПР-бесие
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Отмолить хороший вариант, реалистичный. Я бы ещё запрос помощи у инопланетян тоже не сбрасывал со счетов.
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Ответ mamin sapog
"мы в день Александра Невского..." Абсолютли👍
Вот так вот
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Мда... Это уже серьезно)). Похоже поняли что, осталось слишком много ####п.
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Т.е. на новый манер провести гейпарад!
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Каманча ))))
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Сказочные православные
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Обнулить счётчик могут питерские помочь
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Испанский шпрыгин 🤦‍♂️
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Представьте, столкнулись как-то крестный ход и гей-парад и аннигилировались.
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Не успел депутатом стать, а уже говорит вот это
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Может через синагогу попробовать. Даса у нас из Израиля.
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Ответ Pavelaznaurov
Он в бога верит???? Вот же цирк!!!! У него один Бог—— доллары……
Ну почему же, он вполне толерантен и может брать и евро
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А Шпрыгин не хочет себя принести на заклание ради Динамо? А то потоптаться вокруг стадиона это какое-то псевдорелигиозное баловство.
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Мы, в день ордынского гауляйтера Александра Невского, который собирал дань для монгольского хана проведем крестный ход
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Ман Сити видимо ежегодно совершает крестный раз постоянно АПЛ выигрывает
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Ответ окечуква
Этот бред даже читать физически больно.
👍👍👍
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Ответ Заборостроитель
Приедут Динамовцы: патриархия, ветераны, чиновники и прочие комсомольцы😏
Чекистов забыл, они сейчас едва ли не самые скрепные
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Ответ Maxim Koskin
Каманча ))))
Жив - курилка))
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Эти вещи вы снимете только через уверенный взгляд на Маяк и тщательную работу со счетчиком.
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А ещё хорошо в каждой штрафной по барашку зарезать а в центральном круге петуха заколоть. Народ то в команде разный, уж отмаливать, так для всех.
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Если бы Феликс Дзержинский, первый председатель общества "Динамо", нашел машину времени и увидел бы болельщиков, устроивших крестный ход вокруг стадиона, он несомненно бы проклял созданный им клуб)"
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