Ди Мария попрощался со сборной Аргентины после игры с Чили. Месси записал ему видеообращение, Анхель заплакал

Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины.

обыграла команду (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Анхель Ди Мария, на счету которого 145 матчей за сборную, попрощался с национальной командой на стадионе «Ривер Плейт» после этой игры. В июле он провел последний матч за Аргентину.

В сопровождении своей семьи полузащитник «Бенфики» посмотрел видеообращение , на его глазах были видны слезы.

«Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от этого вечера в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что хотели сказать. Мы так много делили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так?

Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи», – сказал Месси в обращении к Ди Марии.

После этого игроки аргентинской сборной устроили церемонию прощания с , качали его и подбрасывали в воздух всей командой.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и игроки надели футболки с напечатанными на них словами благодарности и 11-ми номерами. Ди Мария играл в сборной под 11-м номером.

«Теперь я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим команду с трибун. Я буду ходить на все матчи Копы и чемпионата мира. Мы обязательно продолжим этот путь, потому что у этой команды много мужества», – сказал Анхель Ди Мария.