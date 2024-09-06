Ди Мария попрощался со сборной Аргентины после игры с Чили. Месси записал ему видеообращение, Анхель заплакал

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Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Анхель Ди Мария, на счету которого 145 матчей за сборную, попрощался с национальной командой на стадионе «Ривер Плейт» после этой игры. В июле он провел последний матч за Аргентину.

В сопровождении своей семьи полузащитник «Бенфики» посмотрел видеообращение Лионеля Месси, на его глазах были видны слезы.

«Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от этого вечера в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что хотели сказать. Мы так много делили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так?

Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи», – сказал Месси в обращении к Ди Марии. 

После этого игроки аргентинской сборной устроили церемонию прощания с Анхелем, качали его и подбрасывали в воздух всей командой.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и игроки надели футболки с напечатанными на них словами благодарности и 11-ми номерами. Ди Мария играл в сборной под 11-м номером.

«Теперь я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим команду с трибун. Я буду ходить на все матчи Копы и чемпионата мира. Мы обязательно продолжим этот путь, потому что у этой команды много мужества», – сказал Анхель Ди Мария.

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34 комментария
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Кто-то только не плачет в новостях спортс
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+9
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Лучший аргентинец 21 века.
Лучший футболист Реала 21 века
+16
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+9
Самый недооценённый в поколении
+6
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+6
Ответ Северный болельщик
Кто-то только не плачет в новостях спортс
Мартинес.. он только ржёт и всё подряд к паху прикладывает)
+4
0
+4
А Авейру умеет только красть чужие голы.. Поздравлять - никогда.. 🤭😂
+4
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+2
В финале ЧМ забил больше голов, чем все игроки Португалии за всю историю. В целом у Ди Марии отличная карьера в сборной, один из лучших игроков в истории сборной Аргентины!
+4
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+1
Ответ Гномович!
Да помню позор на ЧМ 2014 когда получил награду за 0+1 в плей-офф, на Копе в 2015 за 1 гол и 3 ассиста в двух матчах против Парагвая))
Причем и тот гол с его передачи забил Ди Мария, все важные мячи забивал Ди Мария,
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+1
Ответ Гномович!
Фифанель должен целовать ему ноги всю свою жизнь. 2021 - единственный гол в финале Копы 2022 - заработал пенальти и забил гол в финале ЧМ 2024 - лучший игрок финала Копы
Реал , когда выиграл Десиму , игроком матча того финала был признан Ди Мария. Да и всего плей-офф, он был признан лучшим игроком команды. Человек бежал , обострял , делал все для команды. Клубничный должен его благодарить в первую очередь , но клубничный забил ничего не значащий пенальти (не сам заработал) в самом конце, с остервенением побежал исполнять свою дугу, снял футболку , праздновал , будто он решил исход игры. Рамос, Марсело , Ди Мария , Бензема, Модрич и Бейл - главные творцы истории Реала , скромно наблюдали за притворством напомаженного
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Ахах, Шальке мёртвый , Боруссии нашакалил, Баварии два из офсайда, Атлетико в конце левый пенальти. И все голы не победные и даже не сравнивающие счёт. Остальные голы нашакалил откровенно слабым, чтоб потешить своё эго. Мы смотрели эти матчи , видели на что способна клубника. Такой же он, как и сегодня. Много пафоса , мало влияния. До сих пор считает , что он может обыграть соперника и забить гол)))
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Ответ BaldFraud
Почему футболисты так часто плачут на публике? Наверно просто принято в такой среде не скрывать эмоции. Но все равно странно. Я вот не плачу практически никогда. Особенно на людях.
По этому ты и не футболист
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Ответ Гномович!
Фифанель должен целовать ему ноги всю свою жизнь. 2021 - единственный гол в финале Копы 2022 - заработал пенальти и забил гол в финале ЧМ 2024 - лучший игрок финала Копы
Какую часть тела должен тогда целовать кринж у Эдера за кубок ЧЕ?))
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Ответ Коразон До
Даже приехать не смог на прощание с тем, кто был с ним всю карьеру. Вот так Месси, вот так сукин сын
Они завтра бухнут вместе дома у Месси и все без официоза
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Ответ Станислав Л
не устал позориться во всех постах?
Открою тебе большой секрет. Если ты и тебе подобные ставите минусы, то это лишь мнение, которое отличается от вашего. Знал бы Месси, что у него такие неадекватные фанаты, то отрёкся бы от вас. Месси легендарный игрок и хороший человек. Но его фанаты неадекватные.
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Ответ Dexter Morgan
Ди Мария все эти годы тащил сборную Аргентины. Настоящая легенда. Легенда Реала и сборной Аргентины.
не устал позориться во всех постах?
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Ответ Денис Ширинов
Вот что значит уходить вовремя, но недоростышу надо догонять лучшего в истории и нагонять стату
У них разница в возрасте пол года
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Ответ Денис Ширинов
Вот что значит уходить вовремя, но недоростышу надо догонять лучшего в истории и нагонять стату
В Infinity Авейру не попасть.. Как бы он не нагонял .. 🤭😂
+1
-1
0
Не опять, а снова?
0
0
0
Почему футболисты так часто плачут на публике? Наверно просто принято в такой среде не скрывать эмоции. Но все равно странно. Я вот не плачу практически никогда. Особенно на людях.
0
0
0
Были бы у Рональду такие же яица как у Ди Марии, то минимум один гол в финале со своей сборной забил бы
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Лучший аргентинец 21 века.
+6
-6
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Бедный парень
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