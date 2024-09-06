Дибу Мартинес приложил к паху трофей Кубка Америки. То же самое вратарь Аргентины сделал на ЧМ-2022 с призом лучшему голкиперу

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу фото Кубок Америки Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес вновь приложил трофей к паху.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

После завершения игры аргентинские футболисты отпраздновали победу в Кубке Америки – команда выиграла турнир в июле.

Вратарь Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу», приложил трофей к паху – то же самое он сделал на ЧМ-2022 с наградой лучшему вратарю турнира.

Также голкипер повторил танец из той серии пенальти в финале чемпионата против Франции.

Фото: скриншот трансляции

52 комментария
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У паха Мартинеса больше трофеев, чем у Тоттенхэма))
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-11
+66
Натуральный дибу
+64
-9
+55
Ну если мозгов нет, то ничего не поделать.
+25
-6
+19
- Ты идиот?
- А что, кубок приложить нельзя, что ли?
- Ты идиот?!
- Мне кубок приложить нельзя?!
- Идиот
+19
-6
+13
За результаты с Виллой приложи-ка сзади кубок
+18
-7
+11
Почему он Дибу стал?
+9
-1
+8
Ответ Nik-17
У паха Мартинеса больше трофеев, чем у Тоттенхэма))
Больше чем у Кейна 😄
+8
-1
+7
Ответ Tollie
Натуральный дибу
диби
+9
-2
+7
Зато теперь все знают вратаря Эмилиано Мартинеса. Я так кроме него в Астон Вилле не знаю никого.
+6
0
+6
Ответ wjvxpb5q6f
Ну подумаешь, на эмоциях люди делают странные вещи) ничего прям дико ужасного в этом нет, когда вратарь, что тащил весь турнир и был в лучшем виде «половиной команды», празднуя долгожданные победы, как бы «(жах)нул всех»😅 Мартинес - ярчайший представитель вратарского цеха. Много есть прекрасных вратарей, но единицы умеют выигрывать матчи, и тут Эмилиано однозначный локомотив 🚂
И как это связано с жестом?))
+7
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+5
Ответ ParvizLNDRreal
У чувака явно проблемы с головой
и с пахом
+4
0
+4
Ну не шарф с эмблемой клуба в трусы, но тоже не плохо
+5
-1
+4
У чувака явно проблемы с головой
+12
-8
+4
дибу - это какой-то почетный цыгано-баронский титул?
+3
0
+3
Даже Дзюба до такого не додумался. Хотя он приставлял к паху Азмуна
+3
-1
+2
Это Эмилиано Мартинес как-бы говорит нам:
-Да на паху я вертел этот Кубок Америки, и приз лучшему голкиперу ЧМ-2022!!!
+3
-1
+2
Это явно что то по Фрейду.
+3
-1
+2
Ответ Nacho13
Блин, чуваки, вас реально оскорбляют аллюзии на гигантский фалос? Тогда проблемы у вас, а не у этого аргентинского парня.
Согласен, нужно ввести такую традицию даже, пусть капитан клуба,выигравшего кубок,во время церемонии награждения им не над головой трясет,а прикладывает к паху. Если этот капитан аргентинец,то можно и движения бедрами характерными совершать, потому что "ачетакова?ы,прыкольна же"
+1
0
+1
Ответ Jadie James
За результаты с Виллой приложи-ка сзади кубок
У Виллы отличный результат работы.
+2
-1
+1
Ответ Jadie James
За результаты с Виллой приложи-ка сзади кубок
Благодаря ему и Емери, Вилла проживает лучший период в своей современной истории.
+7
-6
+1
Ответ Tristan...
Ну не шарф с эмблемой клуба в трусы, но тоже не плохо
И где связь?))
+2
-1
+1
Ответ morphvirg
И где связь?))
Да нигде, но приплести нужно же, иначе у него свербеть будет
+1
0
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Ответ Пинающий Достоинства
Какие все душные… Он просто приколист …) почему ему нельзя так прикалываться?!
как бы взрослый мужик чемпион мира, а не Вася со двора
+1
0
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Ответ Roman
Почему он Дибу стал?
Сокращенное от Дибул.
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-1
0
Ответ tolobas
Чудак на букву м, что тут еще скажешь
molobas?
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Ответ Кросс Тони Кросса
откуда ты знаешь сколько достижений у паха мартинеса, ты что следишь за его личной жизнью?
Товарищ из Душанбе
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Ответ wjvxpb5q6f
Ну подумаешь, на эмоциях люди делают странные вещи) ничего прям дико ужасного в этом нет, когда вратарь, что тащил весь турнир и был в лучшем виде «половиной команды», празднуя долгожданные победы, как бы «(жах)нул всех»😅 Мартинес - ярчайший представитель вратарского цеха. Много есть прекрасных вратарей, но единицы умеют выигрывать матчи, и тут Эмилиано однозначный локомотив 🚂
Ты тоже локомотив 🚂. Тянешь за собой грузовой состав 🚆с отборнейшим бредом 🤯🤡
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разговоры о величине яиц плавно смещаются к классике
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Успехи вскружили голову
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Ответ Jadie James
За результаты с Виллой приложи-ка сзади кубок
и какие же результаты у Виллы?)
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