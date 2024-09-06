Дибу Мартинес приложил к паху трофей Кубка Америки. То же самое вратарь Аргентины сделал на ЧМ-2022 с призом лучшему голкиперу

Эмилиано Мартинес вновь приложил трофей к паху.

обыграла команду Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

После завершения игры аргентинские футболисты отпраздновали победу в Кубке Америки – команда выиграла турнир в июле.

Вратарь Эмилиано Мартинес, выступающий за « », приложил трофей к паху – то же самое он сделал на ЧМ-2022 с наградой лучшему вратарю турнира.

Также голкипер повторил танец из той серии пенальти в финале чемпионата против Франции.

Фото: скриншот трансляции