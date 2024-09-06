Дибу Мартинес приложил к паху трофей Кубка Америки. То же самое вратарь Аргентины сделал на ЧМ-2022 с призом лучшему голкиперу
Эмилиано Мартинес вновь приложил трофей к паху.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.
После завершения игры аргентинские футболисты отпраздновали победу в Кубке Америки – команда выиграла турнир в июле.
Вратарь Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу», приложил трофей к паху – то же самое он сделал на ЧМ-2022 с наградой лучшему вратарю турнира.
Также голкипер повторил танец из той серии пенальти в финале чемпионата против Франции.
Фото: скриншот трансляции
- А что, кубок приложить нельзя, что ли?
- Ты идиот?!
- Мне кубок приложить нельзя?!
- Идиот
-Да на паху я вертел этот Кубок Америки, и приз лучшему голкиперу ЧМ-2022!!!