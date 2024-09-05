Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя – Роналду и Месси»
Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанский футболист.
«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл «Золотой мяч». Испанский футбол заслуживает этого.
Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали [«Золотой мяч»], потому что были два зверя – Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.
Сейчас у нас лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и испанской национальной команды в интервью BBC.
Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов – это уже комплимент»
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Хотя конечно Карвахаль полностью заслужил
Проваливший Копу и пол-сезона (кроме 3-4 хороших матчей в ЛЧ) Вини будет самым позорным обладателем ЗМ в истории. Но надеюсь, этого всё же не случится.