Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя – Роналду и Месси»

Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанский футболист.

«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл «Золотой мяч». Испанский футбол заслуживает этого.

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали [«Золотой мяч»], потому что были два зверя – и . Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.

Сейчас у нас лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания», – сказал полузащитник « » и испанской национальной команды в интервью BBC.

Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов – это уже комплимент»

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»