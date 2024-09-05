Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя – Роналду и Месси»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Испании по футболу Золотой мяч Родри Футбол

Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанский футболист.

«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл «Золотой мяч». Испанский футбол заслуживает этого.

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали [«Золотой мяч»], потому что были два зверя – Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.

Сейчас у нас лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и испанской национальной команды в интервью BBC. 

Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов – это уже комплимент»

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

13 комментариев
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На ЧЕ, Испания показала, что по настоящему яркий в яркий, атакающий футбол играют наверно только они. Но всё же навряд ли испанец получит ЗМ.
Хотя конечно Карвахаль полностью заслужил
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мнений может быть множество, но лучше всего в футбол в этом сезоне играл Беллингем. Винисиус в ПО ЛЧ был даже лучше - но много пропустил из-за травм. Карвахаль и Родри тоже очень хороши, но были слабее индивидуально
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Родри вперёд!
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Родри или Карвахаль.
Проваливший Копу и пол-сезона (кроме 3-4 хороших матчей в ЛЧ) Вини будет самым позорным обладателем ЗМ в истории. Но надеюсь, этого всё же не случится.
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Ответ Человек1991
Родри брат зверь был только один. )) У Месси 17 !!! Золотых Бриллиантовых Мячей ! 12 ! Раз он был лучшим в сезоне по системе гол+пас. А вот футболисты которые получили бы вторые Золотые Мячи : сезон 23/24 Ямаль 8 голов 15 голевых, Чемпион Европы, в классико украли нагло гол Ямаля, в первом классико тоже украли победу у Барселоны, так что Ямаль по справедливости и Чемпион Испании в сезоне 23/24. сезон 22/23 Холланд 60 голов 10 голевых, сезон 21/22 Мбаппе 50 голов 28 голевых , сезон 20/21 Левандовски 50 голов 10 голевых, сезон 19/20 Левандовски 59 голов 10 голевых , сезон 18/19 Мбаппе 44 гола 20 голевых , сезон 17/18 Суарес 37 голов 22 голевые , сезон 16/17 Суарес 38 голов 26 голевых, сезон 15/16 Суарес 55 голов 25 голевых ! , сезон 14/15 Неймар 48 голов 12 голевых , сезон 13/14 Ибрагимович 50 голов 20 голевых ! , сезон 12/13 Ибрагимович 45 голов 20 голевых ! , сезон 11/12 Ибрагимович 43 гола 15 голевых, сезон 10/11 Вилья 28 голов 15 голевых , сезон 9/10 Хави 7 голов 22 голевые , сезон 8/9 Хави 12 голов 36 ! Голевых , сезон 07/08 Торрес 35 голов 6 голевых, сезон 06-07 Кака 24 гола 15 голевых , сезон 05/06 Рональдиньо 29 голов 26 голевых, сезон 04/05 Рональдо 30 голов , 17 голевых, сезон 03/04 Анри 45 голов 20 голевых , сезон 02/03 Анри 40 голов 30 голевых , сезон 01/02 Ван Нистэлрой 43 гола 8 голевых, сезон 00/01 Ривалдо 39 голов 12 голевых. ))
король леганесов месси) Винисиус уже лучше месси в важных матчах, а ему всего 24)
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