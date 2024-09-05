Каннаваро о номинированном на «Золотой мяч» Лаутаро: «Из Серии А играть в «Ман Сити» или «Реале» мог бы только он, никаких вопросов»
Фабио Каннаваро высоко оценил способности Лаутаро Мартинеса.
«Его появление [в тридцатке претендентов на «Золотой мяч»] не вызывает никаких вопросов. Он выиграл чемпионат Италии, Кубок Америки, он всегда вносит решающий вклад.
Надеюсь, ни Серия А, ни «Интер» никогда его не потеряют. Когда я думаю о футболистах, которые могли бы выступать за «Манчестер Сити» или «Реал», то в голову приходит только Лаутаро – и больше, пожалуй, никто», – сказал бывший защитник сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Слишком много матчей отбегал. Весь прошлый сезон- Копа - Олимпиада и сразу Ла Лига пошла.
Сам себя замучал, теперь пока полноценно недели 2 не отдохнёт, так и будет все пороть