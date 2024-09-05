Каннаваро о номинированном на «Золотой мяч» Лаутаро: «Из Серии А играть в «Ман Сити» или «Реале» мог бы только он, никаких вопросов»

Фабио Каннаваро высоко оценил способности Лаутаро Мартинеса.

«Его появление [в тридцатке претендентов на «Золотой мяч»] не вызывает никаких вопросов. Он выиграл чемпионат Италии, Кубок Америки, он всегда вносит решающий вклад.

Надеюсь, ни Серия А, ни « » никогда его не потеряют. Когда я думаю о футболистах, которые могли бы выступать за « » или « », то в голову приходит только Лаутаро – и больше, пожалуй, никто», – сказал бывший защитник сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»