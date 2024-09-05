Каннаваро о номинированном на «Золотой мяч» Лаутаро: «Из Серии А играть в «Ман Сити» или «Реале» мог бы только он, никаких вопросов»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фабио Каннаваро серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Лаутаро Мартинес Футбол

Фабио Каннаваро высоко оценил способности Лаутаро Мартинеса.

«Его появление [в тридцатке претендентов на «Золотой мяч»] не вызывает никаких вопросов. Он выиграл чемпионат Италии, Кубок Америки, он всегда вносит решающий вклад.

Надеюсь, ни Серия А, ни «Интер» никогда его не потеряют. Когда я думаю о футболистах, которые могли бы выступать за «Манчестер Сити» или «Реал», то в голову приходит только Лаутаро – и больше, пожалуй, никто», – сказал бывший защитник сборной Италии в интервью La Gazzetta dello Sport.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

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11 комментариев
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Барелла вполне бы заиграл
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Ответ Фёдор Костяшкин
Барелла вполне бы заиграл
да и Бастони тоже. но эти двое более незаметные герои Интера
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
При этом игрок основы и клепает трофей за трофеем в клубе. Но твоё мнение конечно важнее
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Мартинес именно в Реал,как влитой подошел бы с его работоспособностью
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В Ман Сити любое бревно может забивать с такой полузащитой.Яркий пример Альварес которые 4 матча не может по воротам попасть в Атлетико.
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Ответ Ллб
И там там сидел бы на банке
В игровом плане он бы Реалу идеально подошёл, замена Бензема, Мбаппе всё же вингер, нежели ЦН.
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Ответ Бестрофеник 2024
В Ман Сити любое бревно может забивать с такой полузащитой.Яркий пример Альварес которые 4 матча не может по воротам попасть в Атлетико.
Ну Альварес уже после НГ начал сдавать в Сити. На фоне транжиры Холланда того сезона был ещё более "ужасен" в завершении.
Слишком много матчей отбегал. Весь прошлый сезон- Копа - Олимпиада и сразу Ла Лига пошла.
Сам себя замучал, теперь пока полноценно недели 2 не отдохнёт, так и будет все пороть
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