Соболев о переходе в «Зенит»: «Решение лично мое и семьи. Джикия знал всю ситуацию, но по карьере мы не советуемся»

Александр Соболев рассказал, как принял решение перейти в «Зенит».

– История с переходом длилась достаточно долго. Успели за это время с кем‑то из футболистов или друзей посоветоваться насчет перехода?

– Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решение.

Конечно, – мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но советов по карьере мы друг другу не даем. Решение лично мое и моей семьи, – сказал нападающий.