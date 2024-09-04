Соболев о переходе в «Зенит»: «Решение лично мое и семьи. Джикия знал всю ситуацию, но по карьере мы не советуемся»
Александр Соболев рассказал, как принял решение перейти в «Зенит».
– История с переходом длилась достаточно долго. Успели за это время с кем‑то из футболистов или друзей посоветоваться насчет перехода?
– Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решение.
Конечно, Георгий Джикия – мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но советов по карьере мы друг другу не даем. Решение лично мое и моей семьи, – сказал нападающий.
да что же Соболева так не любят?