Соболев о переходе в «Зенит»: «Решение лично мое и семьи. Джикия знал всю ситуацию, но по карьере мы не советуемся»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев рассказал, как принял решение перейти в «Зенит».

– История с переходом длилась достаточно долго. Успели за это время с кем‑то из футболистов или друзей посоветоваться насчет перехода?

– Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решение.

Конечно, Георгий Джикия – мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но советов по карьере мы друг другу не даем. Решение лично мое и моей семьи, – сказал нападающий.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему жена Соболева сегодня нигде не благодарит Миллера за то, что настал новый день?
+41
-6
+35
Какое совпадение... Как только этих закадычных друзей не стало в команде, Спартак сразу заиграл в интересный футбол😁
+41
-9
+32
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Почему жена Соболева сегодня нигде не благодарит Миллера за то, что настал новый день?
благодарит за новую ночь?
+14
0
+14
Ну, понятно, что он из-за истории с Джикией тоже расстроился, но все равно, слишком резко и радикально он поменял вектор своего плавания.
+15
-3
+12
Ответ Вячеслав Абашеев
Ага, 0-0, 0-1 и 1-0 с голом с пенвльти, интереснейший футбол
Может пора начинать смотреть матчи целиком, а не просто итоговый счёт, который далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит на поле?
+18
-9
+9
Завязывай с интервью. Работай хвостовыми плавниками. Тебя сейчас за любые интервью будут закидывать всяким разным.
+6
-4
+2
Ответ Dmitry Konnov
один из лучших бомбардиров Спама в 21 веке, кст
я думал это Антоха...
+4
-2
+2
Сколько можно пиариться? Одно радует, Спартак избавился от балласта
+4
-2
+2
Ответ frol92
Может пора начинать смотреть матчи целиком, а не просто итоговый счёт, который далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит на поле?
согласен, я вообще считаю итоговые результаты спартака с 2017 года можно не учитывать, чисто что на поле 👍
+4
-2
+2
Ответ frol92
Может пора начинать смотреть матчи целиком, а не просто итоговый счёт, который далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит на поле?
чемпионы по игре? 😂
+3
-1
+2
Ответ Owen_the_Simple
Завязывай с интервью. Работай хвостовыми плавниками. Тебя сейчас за любые интервью будут закидывать всяким разным.
Это лучше Медведеву переадресовать, чувствуется его почерк в этой кампании по отбеливанию Дельфина
+4
-3
+1
А еще умник - сказал что решил уйти Спартака на сборах в декабре) новогодний 🤡
+1
0
+1
Ответ frol92
Может пора начинать смотреть матчи целиком, а не просто итоговый счёт, который далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит на поле?
Многие Матчи Спартака с дельфином и хачапури без кровищи из глаз невозможно было смотреть.
+1
0
+1
Ответ frol92
Может пора начинать смотреть матчи целиком, а не просто итоговый счёт, который далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит на поле?
А зачем тогда голы Соболя считать если счет не отражает уровень игры?)
+3
-2
+1
Ответ Owen_the_Simple
Завязывай с интервью. Работай хвостовыми плавниками. Тебя сейчас за любые интервью будут закидывать всяким разным.
У него несколько хвостовых плавников? К вам приплыл дельфин- мутант?
0
0
0
А что скажет Джикия ?
0
0
0
Вот поэтому и играл в Спартаке полгода в пол-ноги, чем подводил команду в прошлом сезоне, занимая место нападающего!!!!! Это по меньшей мере что-то из животного мира.
0
0
0
теперь и Джикию приплёл.
да что же Соболева так не любят?
+2
-2
0
Это не полное его интервью.Там еще будет,что он хотел еще в прошлом году уйти из Спартака.Звездобол.
+3
-3
0
Странно, что стрелку целовать не стал. Я думал, что ума хватит.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий