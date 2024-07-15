Ди Мария провел последний матч за Аргентину. У него 35 трофеев за карьеру в клубах и сборной

Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины.

Последним матчем 36-летнего вингера за национальную команду стал финал Кубка Америки против Колумбии (1:0).

Всего за карьеру в сборной и клубах Ди Мария выиграл 35 трофеев.

На его счету 2 титула в Кубке Америки (2024, 2021) и по одному – на чемпионате мира (2022) и в Финалиссиме (2022).

В составе олимпийской сборной Аргентины Ди Мария победил на Играх-2008, а в составе молодежки – на ЧМ-2007 (U20).

В составе « » он по 5 раз выигрывал Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, 4 раза – Кубок французской лиги.

В составе « » Ди Мария становился победителем Лиги чемпионов, , Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, дважды – Кубка Испании.

В составе «Бенфики» футболист в прошлом году выиграл Суперкубок Португалии. Ранее, будучи игроком лиссабонского клуба, Ди Мария в 2010 году стал победителем чемпионата Португалии, а также дважды выиграл Кубок португальской лиги.

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