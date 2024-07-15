Ди Мария провел последний матч за Аргентину. У него 35 трофеев за карьеру в клубах и сборной
Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины.
Последним матчем 36-летнего вингера за национальную команду стал финал Кубка Америки против Колумбии (1:0).
Всего за карьеру в сборной и клубах Ди Мария выиграл 35 трофеев.
На его счету 2 титула в Кубке Америки (2024, 2021) и по одному – на чемпионате мира (2022) и в Финалиссиме (2022).
В составе олимпийской сборной Аргентины Ди Мария победил на Играх-2008, а в составе молодежки – на ЧМ-2007 (U20).
В составе «ПСЖ» он по 5 раз выигрывал Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, 4 раза – Кубок французской лиги.
В составе «Реала» Ди Мария становился победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, дважды – Кубка Испании.
В составе «Бенфики» футболист в прошлом году выиграл Суперкубок Португалии. Ранее, будучи игроком лиссабонского клуба, Ди Мария в 2010 году стал победителем чемпионата Португалии, а также дважды выиграл Кубок португальской лиги.
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ДиМария без сомнения великий игрок)
Человек забивавший во всех финалах, игрок больших матчей.
На мой взгляд лучший партнер Лео Месси.
Будет не хватать легенды.
да как снять это проклятие?
Самый яркий момент для меня у Ди Маша это гол в финале ЧМ. Классная карьера.