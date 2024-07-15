Ди Мария провел последний матч за Аргентину. У него 35 трофеев за карьеру в клубах и сборной

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины.

Последним матчем 36-летнего вингера за национальную команду стал финал Кубка Америки против Колумбии (1:0).

Всего за карьеру в сборной и клубах Ди Мария выиграл 35 трофеев.

На его счету 2 титула в Кубке Америки (2024, 2021) и по одному – на чемпионате мира (2022) и в Финалиссиме (2022).

В составе олимпийской сборной Аргентины Ди Мария победил на Играх-2008, а в составе молодежки – на ЧМ-2007 (U20).

В составе «ПСЖ» он по 5 раз выигрывал Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, 4 раза – Кубок французской лиги.

В составе «Реала» Ди Мария становился победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, дважды – Кубка Испании.

В составе «Бенфики» футболист в прошлом году выиграл Суперкубок Португалии. Ранее, будучи игроком лиссабонского клуба, Ди Мария в 2010 году стал победителем чемпионата Португалии, а также дважды выиграл Кубок португальской лиги.

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43 комментария
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Дима выиграл всевозможные трофеи включая Олимпиаду. Уходит как легенда!
+84
-3
+81
Третий лучший игрок в истории Аргентины, после Месси и Марадона (сейчас мне напишут про Кампеса, Батистута, Рикельме и др). Но Ди Мария это игрок больших матчей. Появляется редко, но метко!
+75
-7
+68
Славная была охота, уходит чемпионом мира
+35
-3
+32
Ответ Nuri Shaw
Комментарий скрыт
Это твои проблемы
+31
-1
+30
Как сказал Вася Уткин (вечная память)
ДиМария без сомнения великий игрок)
Человек забивавший во всех финалах, игрок больших матчей.

На мой взгляд лучший партнер Лео Месси.
Будет не хватать легенды.
+22
0
+22
35 трофеев. a можно с кубка копа америка одну плашку оторвать и Кейну вручить?
да как снять это проклятие?
+20
0
+20
Великая карьера,великого игрока. Спасибо за всё Димас 🫶🏼
+18
-3
+15
Ответ Царун Владислав
Комментарий скрыт
Как же у вас бомбит 🤣🤣🤣🤣
+20
-6
+14
Ответ Andrey_Rlv
35 трофеев. a можно с кубка копа америка одну плашку оторвать и Кейну вручить? да как снять это проклятие?
Может быть Кейну заявиться на кожаный мяч ?
+10
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+10
Игрок больших матчей, герой Аргентины, выигравший всё
+8
0
+8
Очень жаль, конечно, прекрасный игрок, и сегодня свой уровень демонстрировал.. Мог бы спокойно на Финаллиссиме сыграть ещё через год
+7
0
+7
Выиграл абсолютно все. Топовый чемпионат есть, Лига чемпионов есть, кубки-суперкубки есть, чемпион мира по молодежке, чемпион мира по взрослым, чемпион континента, даже олимпийский чемпион.
+7
-1
+6
Это была славная охота. Спасибо за всё, Анхель, за все эти золотые голы!
+5
0
+5
Легенда. Ушел без гола в финале, аж непривычно)
+4
0
+4
Ответ Отец Абду
Третий лучший игрок в истории Аргентины, после Месси и Марадона (сейчас мне напишут про Кампеса, Батистута, Рикельме и др). Но Ди Мария это игрок больших матчей. Появляется редко, но метко!
Я хоть и фанат Батистуты, но согласен с тобой
+4
0
+4
Лучший игрок Реала 2009-2014
+8
-6
+2
Ответ Отец Абду
Третий лучший игрок в истории Аргентины, после Месси и Марадона (сейчас мне напишут про Кампеса, Батистута, Рикельме и др). Но Ди Мария это игрок больших матчей. Появляется редко, но метко!
Третий все-таки Пассарелла. И это если не считать аргентинцем Ди Стефано
+2
0
+2
Очень жаль, по сегодняшнему матчу ещё играть и играть! Но если выбор сделан, то второму лучшему в нынешней Аргентине, королю финалов и просто приятному и хорошему человеку всего самого доброго и наилучшего вне сборной, в футболе и в жизни! И Спасибо, Анхелито!!!🇦🇷
+3
-1
+2
Легенда
+2
-1
+1
Ди Мария везде показывал класс, не припоминаю матчей где бы он не вложился. Настоящий проф и сейчас конечно Легенда.
+2
-1
+1
Ди Мария тот же Роналду, но только с другой фамилией на футболке- Уткин.

Самый яркий момент для меня у Ди Маша это гол в финале ЧМ. Классная карьера.
+2
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Свой Скоти Пипен для Месси и команды 🦸🙏
+1
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Ди мария был чертовски хорош в Реале, настолько хорош что затмевал одного нарцисса, а так нельзя ....
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Прощай легенда!
+2
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+1
Ответ Abdul Aziz
Я хоть и фанат Батистуты, но согласен с тобой
Я как не фанат Батистуты тоже поддерживаю
+1
0
+1
Ответ CopaAmerica
Славная была охота, уходит чемпионом мира
вернется на финалиссиме
+2
-1
+1
Ответ Andrey_Rlv
35 трофеев. a можно с кубка копа америка одну плашку оторвать и Кейну вручить? да как снять это проклятие?
Снимется оно в этом сезоне, уж что-то внутри Германии выиграет.
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Друг Лео.. ☝️.. Отличная карьера!.. 👍👏
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Gracias, Angelito 👏
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Ответ Andrey_Rlv
35 трофеев. a можно с кубка копа америка одну плашку оторвать и Кейну вручить? да как снять это проклятие?
Да в церковь ему сходить только, не иначе🤔
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