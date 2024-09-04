«Если Месси не сыграет – это худшее, что может случиться. Любой другой будет лучше него, Лео уже не тот, ему больше нечего делать в сборной». Экс-игрок Чили Нейра об аргентинце

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу ЧМ-2026 квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Мигель Анхель Нейра Интер Майами Футбол

Мигель Анхель Нейра заявил, что Лионель Месси уже не тот.

В пятницу сборные Аргентины и Чили сыграют в матче отбора на ЧМ-2026. Лионель Месси пропустит встречу из-за травмы.

«Худшее, что может случиться для нас, это если он не выйдет в стартовом составе. Любой другой будет лучше, чем Месси.

Он уже не тот, это было видно на Кубке Америки и в отборочных матчах. Ему больше нечего делать в сборной Аргентины», – заявил бывший полузащитник сборной Чили.

Кроме того, Нейра утверждает, что в последних турнирах Месси сильно поддерживали.

«Это правда, Месси помогали, его защищали, жаль, что Диего Марадону не защищали так же», – добавил он.

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24 комментария
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ничего не хочу сказать, но это первая и единственная статья об этом игроке😉
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Ясно, оформит хет-трик если сыграет
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Мнение чилийского ноунэйма очень важно для всех (нет).
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Ответ neuner
это еще с первой игры за ПСЖ было видно, а не сейчас) он в сборной лишь для того, чтоб обогнать Али Дае и стать вторым после Роналду)
В сборной он для того, чтобы стать чемпионом мира. И стал им. А твоему кумиру это не светит...)) Пусть и дальше набивает стату на всяких Лихтенштейнах. ))
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Ответ Артём Клагиш
ничего не хочу сказать, но это первая и единственная статья об этом игроке😉
не удивительно, ведь "игроку" 71 год
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Ноунеймра
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ощущение, что чувак тупо решил прославиться на фамилии Месси
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Некоторые не учатся на чужих ошибках
В итоге если выйдет, организует пару голов
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Ответ Sterling31
выбрал язык фактов, на последнем кубке Америки Месси играл блекло и понятно, что он максимум тянет МЛС
На последнем КА он создал больше всех голевых моментов
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Ответ hh88_88
А пенальти кто бить будет? Мячи золотые держать?
Это в матче Португалии и Гибралтара
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Ответ Rosenbaum
В сборной он для того, чтобы стать чемпионом мира. И стал им. А твоему кумиру это не светит...)) Пусть и дальше набивает стату на всяких Лихтенштейнах. ))
есть поклонники Дае? Я думал они, как единорог.
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Ответ Sterling31
выбрал язык фактов, на последнем кубке Америки Месси играл блекло и понятно, что он максимум тянет МЛС
Плюсую, Месси уже не мотирован, чувак выиграл всё.
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Очень хочется больше таких высказываний, чем он злее, тем лучше играет )
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Чувак прав, если поменять в тексте Лео на другое...
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Травмированный Месси - второй лучший игрок Аргентины
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Месси помогают и защищают партнеры- это правильно, показывая, то что он не только капитан, лидер , но и друг, который делает разницу на поле.
Это иллюстрация того, какого мнения о нем соотечественники, готовые отрабатывать в прессинге, где-то бежать за него, зная, что он сделает разницу, когда будет с мячом.
Уважение
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выбрал язык фактов, на последнем кубке Америки Месси играл блекло и понятно, что он максимум тянет МЛС
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