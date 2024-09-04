«Если Месси не сыграет – это худшее, что может случиться. Любой другой будет лучше него, Лео уже не тот, ему больше нечего делать в сборной». Экс-игрок Чили Нейра об аргентинце
Мигель Анхель Нейра заявил, что Лионель Месси уже не тот.
В пятницу сборные Аргентины и Чили сыграют в матче отбора на ЧМ-2026. Лионель Месси пропустит встречу из-за травмы.
«Худшее, что может случиться для нас, это если он не выйдет в стартовом составе. Любой другой будет лучше, чем Месси.
Он уже не тот, это было видно на Кубке Америки и в отборочных матчах. Ему больше нечего делать в сборной Аргентины», – заявил бывший полузащитник сборной Чили.
Кроме того, Нейра утверждает, что в последних турнирах Месси сильно поддерживали.
«Это правда, Месси помогали, его защищали, жаль, что Диего Марадону не защищали так же», – добавил он.
В итоге если выйдет, организует пару голов
Это иллюстрация того, какого мнения о нем соотечественники, готовые отрабатывать в прессинге, где-то бежать за него, зная, что он сделает разницу, когда будет с мячом.
Уважение