Родриго Де Поль заявил, что победа на Кубке Америки добыта ради Анхеля Ди Марии.

«Этот кубок посвящен Ди Марии. Мы не хотели слишком много говорить об этом, потому что он легко поддается эмоциям, но перед полуфиналом Лео Месси сказал: «Это его последние матчи, мы выиграем их для него. Финал будет его прощальным матчем, он должен был уйти с кубком, он это заслужил. Мы больше не будем играть на Кубке Америки, это наш последний турнир, и Лапша уйдет именно так из-за того, кто он такой».

В Колумбии говорили, что Месси и Лапша уже не те, и сразу после победы мы хотели пойти и напомнить им об этом. Лео сказал: «Никто никого не провоцирует, празднуем», – заявил полузащитник сборной Аргентины в интервью Миге Гранадосу.

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