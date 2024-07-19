Родриго Де Поль: «В Колумбии говорили, что Месси и Ди Мария уже не те, и после победы мы хотели об этом напомнить. Лео сказал: «Никто никого не провоцирует, празднуем»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Родриго Де Поль Интер Майами Футбол

Родриго Де Поль заявил, что победа на Кубке Америки добыта ради Анхеля Ди Марии.

«Этот кубок посвящен Ди Марии. Мы не хотели слишком много говорить об этом, потому что он легко поддается эмоциям, но перед полуфиналом Лео Месси сказал: «Это его последние матчи, мы выиграем их для него. Финал будет его прощальным матчем, он должен был уйти с кубком, он это заслужил. Мы больше не будем играть на Кубке Америки, это наш последний турнир, и Лапша уйдет именно так из-за того, кто он такой».

В Колумбии говорили, что Месси и Лапша уже не те, и сразу после победы мы хотели пойти и напомнить им об этом. Лео сказал: «Никто никого не провоцирует, празднуем», – заявил полузащитник сборной Аргентины в интервью Миге Гранадосу.

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18 комментариев
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Выходит, те отличившиеся арги настолько тупые, что даже слова Месси не в состоянии переварить.
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Можете представить, чтобы англичане давали такие интервью после прохода швейцарцев? Без иронии, у Колумбии и Швейцарии схожие по стоимости команды. Я вот не могу.

Судя по словам Де Поля, Месси их хоть как-то держит в руках и просит не провоцировать, а без него они ведут себя как малолетняя шпана. Фанам Месси, которые оправдывают их недалекое поведение, на заметку. Кумир - и тот краснеет.
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Ответ Cearvm
Можете представить, чтобы англичане давали такие интервью после прохода швейцарцев? Без иронии, у Колумбии и Швейцарии схожие по стоимости команды. Я вот не могу. Судя по словам Де Поля, Месси их хоть как-то держит в руках и просит не провоцировать, а без него они ведут себя как малолетняя шпана. Фанам Месси, которые оправдывают их недалекое поведение, на заметку. Кумир - и тот краснеет.
Англичане трофей какой-то выиграли после победы над швейцарцами?
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Ну понятно, Месси как отец, который на секунду отвлекся, а его дети уже опрокинули вазу. В том автобусе не было ни одного ветерана и эти дурачки сразу умудрились опозориться
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Месси отвернулся и переключились на Францию))
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Месси настоящий лидер команды, а не попрыгунчик на бровке.
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Ответ Cearvm
Можете представить, чтобы англичане давали такие интервью после прохода швейцарцев? Без иронии, у Колумбии и Швейцарии схожие по стоимости команды. Я вот не могу. Судя по словам Де Поля, Месси их хоть как-то держит в руках и просит не провоцировать, а без него они ведут себя как малолетняя шпана. Фанам Месси, которые оправдывают их недалекое поведение, на заметку. Кумир - и тот краснеет.
Причем тут стоимость?
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Уйдет Месси, и Аргентина полетит под откос, он еще более менее их сдерживает, наверное самое балахонное поколение Аргентинцев, поведение на поле, за пределами поля, не вызывает уважения, вы же спортсмены, профессионалы , а не пацаны с падика.
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Конечно, если уж в Южной Америке за автоголы убивают, Ваши семьи просто прикончили бы, зато Франция далеко и цивилизованная.
У местных фанов арги это оплот маскулинности, но все указывает на то что они ссыкуны с детскими отмазами)
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Авейру с удовольствием хотел бы такое поколение аргов у себя.. Но португалы не способны на такое безбашенство.. Что на поле, что вне его.. Это поколение способно только вытирать ему слёзки после незабитого пеналя.. На поле они не бойцы.. А сам Авейру не способен их завести.. Походу он их сам достал всех своим эгоизмом и поведением.. Каждый получил то, что заслужил.. Авейру вышел неудачником.. Месси победителем.. Это уже не изменить.. У Месси есть всё и даже больше.. У Авейру остался только возраст и гордыня.. ☝️
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Ответ Cearvm
Можете представить, чтобы англичане давали такие интервью после прохода швейцарцев? Без иронии, у Колумбии и Швейцарии схожие по стоимости команды. Я вот не могу. Судя по словам Де Поля, Месси их хоть как-то держит в руках и просит не провоцировать, а без него они ведут себя как малолетняя шпана. Фанам Месси, которые оправдывают их недалекое поведение, на заметку. Кумир - и тот краснеет.
Да, когда они пели про Мбаппе его партнера, он их останавливал)
Фанатикам ничего не обьяснить, на то они и фанатики.
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Ответ rej1sta
Ну понятно, Месси как отец, который на секунду отвлекся, а его дети уже опрокинули вазу. В том автобусе не было ни одного ветерана и эти дурачки сразу умудрились опозориться
Напоминает ту маму-обезьянку из советского мультика.
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Ответ Blaumerc
Месси настоящий лидер команды, а не попрыгунчик на бровке.
Ну не знаю, плачут они одинаково, разница между ними в том, что один при неудачах в сборной собирался завершить в ней выступления, второй наоборот не уйдет из сборной, пока та не выиграет турнир, даже не знаю что хуже)
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Ответ Spail
Когда вообще поведение аргентинцев вызывало какое-то уважение? Всегда грязь
Ну а с другой стороны да, согласен, просто вспомнить даже поведение Марадоны на чемпионате мира в России… да просто жизнь это бумеранг, и когда нибудь все это вернется в тем же самым Аргентинцам обратно
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