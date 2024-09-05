«Вьетнам – сборная отелей, 10 раз добегут до центрального круга – уже успех. У них самый высокий футболист 170 см, наверное. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд». Мостовой об игре России

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой критически оценил уровень сборной Вьетнама.

«Вьетнам — сборная отелей, этот матч точно должен быть легкой прогулкой для сборной России. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд. У них, наверное, самый высокий футболист метр 70 см... Не рассчитываю на то, что хоть один футболист сборной Вьетнама забьет нам гол. Если вьетнамцы смогут раз десять добежать до центрального круга, то это уже успех для них.

Не думаю, что долгий перелет и вьетнамский климат не могут быть проблемой для российских игроков. Сборная России, скорее всего, будет играть агрессивно с упором на атаку. От игры сборной Вьетнама ничего не жду», – сказал бывший футболист сборной России.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча России с Вьетнама.

Сборная России следующий матч проведет с командой Таиланда, встреча состоится также в Ханое.

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15 комментариев
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Мостовой - прекрасный кандидат на должность тренера сборной отелей
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Саша,лететь не надо
Обе игры в Ханое
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Ответ Сергей Галынский
Саша,лететь не надо Обе игры в Ханое
Там уже деменция развивается )
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То что Мостовой не далекий это уже не секрет . Но что без уважительный … открытие
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Ответ Любезный Коссутий
Мостовой - прекрасный кандидат на должность тренера сборной отелей
даже туда у него в последний момент не найдётся нужная карточка с пропуском в эти самые отели)))
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Пока Мостовой на все 100 прав)
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вьетнамцы в последнее время прибавили
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Даже если по сути Мостовой прав, нельзя как-то тактичнее свои мысли высказывать, без чванливого снобизма?
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Вчера пять забьют говорил
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Уровень его знаний : " улетят в Таиланд". Ничего страшного что матч состоится где сегодня играют с Вьетнамом.
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По данным на спортсру, в профилях игроков, самый высокий у вьетнамцев вратарь - 186 см.
А среди полевых - защитник Куэ Нгок Хай - 180 см.

Почти угадал Мостовой )
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чувствуется интеллект тренера в деле...
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Если мне не изменяет память, вьетнамская молодежка играла в финале ЧА против Узбекистана в 2018 году. Костяк той команды сейчас должен быть в самом расцвете. По Мостовому комментариев давно нет...
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