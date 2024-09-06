Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о подписании Промеса: «У Квинси горят глаза»
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о подписании Квинси Промеса.
— Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности. Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.
— Квинси будет играть бесплатно?
— Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у Квинси точно глаза горят, — сказал Илие Чебану.
Когда Промеса соединят с Барко
Нельзя давать работу и вести дела с обвиняемыми в тяжких преступлениях. У этого гендера наверное дети-подростки. Хочет он, чтобы их подсадили на наркотики??
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.