Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о подписании Промеса: «У Квинси горят глаза»

Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о подписании Квинси Промеса.

— Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности. Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.

— Квинси будет играть бесплатно?

— Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у точно глаза горят, — сказал .