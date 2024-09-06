Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о подписании Промеса: «У Квинси горят глаза»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илие Чебану высшая лига ОАЭ Квинси Промес Футбол

Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о подписании Квинси Промеса.

— Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности. Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.

— Квинси будет играть бесплатно?

— Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у Квинси точно глаза горят, — сказал Илие Чебану.

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35 комментариев
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Гендир походу вообще новости не читал)
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Эт от допинга наверно )
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Хех, он ещё не знает...
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Бахнул уже значит. Наркоторговец оказался еще и нареоупотребленцем
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И трясутся руки.
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Будет небесам жарко,
Когда Промеса соединят с Барко
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Главное колюще-режущие уберите от греха подальше!
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Ответ Сироткин Александр
А что здесь питерские делают?
да как обычно))
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Сейчас он вам борща сварит и у вас тоже загорятся.
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Нозивин вроде помогает от горящих глаз.
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Ответ Owen_the_Simple
Сейчас он вам борща сварит и у вас тоже загорятся.
Не халяльный же!
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Ответ Сергей48
А от чего это у него глаза горят?))
От бромантана...
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Ответ NnN
да как обычно))
Моралисты ëпрст.
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Ответ Nogoi89
У Куинси всегда это было в крови. Дух авантюризма.
Теперь это, то, что «в крови», так называется?
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Ответ Доктор Верховцев
Теперь это, то, что «в крови», так называется?
Технически - да)
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Ответ Owen_the_Simple
Сейчас он вам борща сварит и у вас тоже загорятся.
Манагу сварит)
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Ответ Доктор Верховцев
Не халяльный же!
Кто сказал, что бромантан не халяльный? В Коране такого нет!
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Ответ grauda
Нозивин вроде помогает от горящих глаз.
А вот есть ли средство от дурости?
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Рад за Промеса, жду его возвращения к нам
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Люди без принципов и морали - это паршиво.

Нельзя давать работу и вести дела с обвиняемыми в тяжких преступлениях. У этого гендера наверное дети-подростки. Хочет он, чтобы их подсадили на наркотики??
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А что здесь питерские делают?
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Квинси освобожденный
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Квинси уже давно "заряжен")
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Был бы ты ещё в курсе от чего!
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У Куинси всегда это было в крови. Дух авантюризма.
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неуместное выражение в данном случае ((
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И чешутся руки)
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