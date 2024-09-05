Гендиректор «Юнайтед» Дубай о Промесе: «Контракт не подписан, нужно немного подождать. Как игрок он нам очень сильно интересен, мы давно дружим»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Илие Чебану высказался о переходе Квинси Промеса в «Юнайтед» из Дубая.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Спартака» подпишет контракт с клубом, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Клуб анонсировал трансфер Промеса, опубликовав в соцсетях нарезку кадров с медосмотра футболиста.

«На данный момент у нас не подписан контракт с Квинси Промесом. Нужно еще немного подождать, всему свое время.

Квинси живет в Дубае, мы работаем в этом городе. Он нам как игрок очень сильно интересен. Мы с Квинси давно дружим, поэтому было легко вести переговоры, между нами было понимание», – сказал генеральный директор «Юнайтед».

Промес подпишет контракт с «Юнайтед» Дубай на год. В соглашении есть опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой при снятии запрета на выезд из ОАЭ («СЭ»)

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