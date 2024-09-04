Мостовой о Промесе в «Юнайтед» Дубай: «Главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Квинси Промеса в клуб из ОАЭ.

Ранее стало известно, что бывший футболист « » продолжит карьеру в «Юнайтед» из Дубая, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Нидерландец подпишет контракт на один год.

«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть. Другое дело – трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.