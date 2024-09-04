Мостовой о Промесе в «Юнайтед» Дубай: «Главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига ОАЭ Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Квинси Промеса в клуб из ОАЭ.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака» продолжит карьеру в «Юнайтед» из Дубая, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Нидерландец подпишет контракт на один год

«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть. Другое дело – трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды.

Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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7 комментариев
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И почему хорошо что он спокойно живёт? Преступнику место в тюрьме? Или без товаров Промеса царь не сможет свой коронный бред высказывать?
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Почему главное чтоб не попал? Осуждённый преступник не должен избежать наказания!
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