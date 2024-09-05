Промес перешел в «Юнайтед». Квинси заключил с клубом из Дубая годичный контракт

Квинси Промес стал футболистом дубайской команды.

Полузащитник в качестве свободного агента заключил контракт с ФК «Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Сообщалось, что в договор включат пункт о бесплатном возвращении нидерландца в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

В последний раз Промес выходил на поле 9 декабря 2023 года. В феврале он был объявлен Нидерландами в международный розыск и впоследствии задержан в Дубае.

Фото: utdfc.ae