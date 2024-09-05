Промес перешел в «Юнайтед». Квинси заключил с клубом из Дубая годичный контракт

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы высшая лига ОАЭ Квинси Промес Футбол

Квинси Промес стал футболистом дубайской команды.

Полузащитник в качестве свободного агента заключил контракт с ФК «Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Сообщалось, что в договор включат пункт о бесплатном возвращении нидерландца в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

В последний раз Промес выходил на поле 9 декабря 2023 года. В феврале он был объявлен Нидерландами в международный розыск и впоследствии задержан в Дубае.

Фото: utdfc.ae

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19 комментариев
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Жизнь Промеса напоминает какой-то сериал, в котором сценаристы очень сильно хотят удивить зрителя.
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Предлагаю задержать Мбаппе, Беллингема и Холланда при следующем визите в ОАЭ
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Ну какой же он свободный агент! Он - сидящий агент!!!
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Похудел сильно
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"Я остаюсь! Я буду здесь жить!"
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Свой барыга в клубе это нужно, конечно
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Ответ Красная стрела
Вот что значит, когда ты известен, у тебя есть деньги и связи.
А также нож и кокаин.
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Дубай в заголовке явно лишний, все-таки клуб действительно так называется))
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Вот что значит, когда ты известен, у тебя есть деньги и связи.
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А запрет на выезд кто снимет? Суд?
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Антоха жги! ждём домой
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После зимней паузы вернется в спартак
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Ответ Бонд0077
Похудел сильно
На марафоне
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
А запрет на выезд кто снимет? Суд?
Если выведет команду в высшую лигу, организуют коридор в Россию
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