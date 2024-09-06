Пальцев о дебютном вызове в сборную: «Позвонил маме, агенту. Они мне не поверили» 

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Динамо Махачкала Валентин Пальцев Футбол

Валентин Пальцев высказался о дебютном вызове в сборную России.

Защитник махачкалинского «Динамо» вышел на замену в первом тайме товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).

— Приехал после игры с Самарой. Рано утром мне позвонил начальник команды — дал номер и сказал: «Поедешь в сборную». Я не поверил.

— Когда вызвали в сборную, кому сообщил первому?

— Невесте. Сказал, что отпуск отменяется, в Москву не поеду. Она чуть-чуть обиделась (смеется). Потом позвонил маме, агенту. Они мне тоже не поверили.

— Ты до сих пор в шоке?

— Наверное, уже нет. Хочется показать себя с лучшей стороны. Дать понять, что я приехал сюда не просто так, — сказал Пальцев.

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6 комментариев
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Подумали мошенники разводят и бросили трубку.
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С дебютом, Валентин!
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А на самом деле поехал оторваться на халяву во Вьетнаме под прикрытием, как и вся сборная для освоения бюджета ...
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Я знаю только одну маму-агентку. Маму Рабьо.
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Забавно, как он просто разрывал три года назад за Волну на фланге: скорость, резкость, дриблинг, напор. А теперь это защитник сборной России
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Ответ Трент Резнор
Подумали мошенники разводят и бросили трубку.
Мам, пришли сто тысяч на билет до Вьетнама.
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