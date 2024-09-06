Пальцев о дебютном вызове в сборную: «Позвонил маме, агенту. Они мне не поверили»
Валентин Пальцев высказался о дебютном вызове в сборную России.
Защитник махачкалинского «Динамо» вышел на замену в первом тайме товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).
— Приехал после игры с Самарой. Рано утром мне позвонил начальник команды — дал номер и сказал: «Поедешь в сборную». Я не поверил.
— Когда вызвали в сборную, кому сообщил первому?
— Невесте. Сказал, что отпуск отменяется, в Москву не поеду. Она чуть-чуть обиделась (смеется). Потом позвонил маме, агенту. Они мне тоже не поверили.
— Ты до сих пор в шоке?
— Наверное, уже нет. Хочется показать себя с лучшей стороны. Дать понять, что я приехал сюда не просто так, — сказал Пальцев.