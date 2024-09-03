Баринов о вызове Пальцева в сборную России: «Честно, не знаю, кто это»

Дмитрий Баринов отреагировал на вызов Валентина Пальцева в сборную России.

Защитник « » Махачкала присоединится к национальной команде перед товарищескими матчами с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

В текущем сезоне он провел 6 матчей в Мир за клуб из Дагестана.

«Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», – сказал полузащитник « ».

Дивеев и Солдатенков не сыграют с Вьетнамом и Таиландом из-за травм, в сборную вызван Пальцев. Кузяев и Сафонов присоединятся к команде в Ханое

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»