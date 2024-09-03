Баринов о вызове Пальцева в сборную России: «Честно, не знаю, кто это»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Баринов Чемпионат.com Динамо Махачкала Валентин Пальцев Футбол

Дмитрий Баринов отреагировал на вызов Валентина Пальцева в сборную России.

Защитник «Динамо» Махачкала присоединится к национальной команде перед товарищескими матчами с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). 

В текущем сезоне он провел 6 матчей в Мир РПЛ за клуб из Дагестана. 

«Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», – сказал полузащитник «Локомотива». 

Дивеев и Солдатенков не сыграют с Вьетнамом и Таиландом из-за травм, в сборную вызван Пальцев. Кузяев и Сафонов присоединятся к команде в Ханое

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»

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16 комментариев
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Ему сейчас на пальцах объяснят.
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Глупый Баринов всё-таки, и это во всем проявляется.
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Вы же знаете Руса ©
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По-моему на матчи против Вьетнама и Талианда вообще неважно кого вызывать, можно хоть Аршавина с Павлюченко и Жирковым вызывать, все равно выиграют
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Он себя покажет!
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Карпин просто смотрит почти всех, кто потенциально может играть за сборную
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Ну меньше Махачкалы в этом сезоне пропустили только четыре команды . Так что наверное и заслуга Пальцева наверное тоже в этом есть, раз его вызвали.
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Ответ Великий Алонсо
По-моему на матчи против Вьетнама и Талианда вообще неважно кого вызывать, можно хоть Аршавина с Павлюченко и Жирковым вызывать, все равно выиграют
Я бы не торопился с такими выводам, безумный Валера постоянно чудит
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Ответ Великий Алонсо
По-моему на матчи против Вьетнама и Талианда вообще неважно кого вызывать, можно хоть Аршавина с Павлюченко и Жирковым вызывать, все равно выиграют
Действительно. Всё равно эти матчи не то что смотреть никто не будет, но большинство даже результат не будет узнавать.
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Зато Валера знает. Получил деньги от агента Пальцева и таким образом повысил его трансферную стоимость.
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Пальцев : «я в сборной никого не знаю, да и меня тоже никто не знает».
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