Педри о «Барселоне» при Флике: «Работаем намного интенсивнее, чем прежде, и не проседаем после 70 минут игры. Я чувствую себя свободнее»
Педри рассказал, как изменилась «Барселона» при Ханси Флике.
«Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность.
Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Больше контроля, меньше ненужных движений, зацикленность на атаке и вуаля - результат
кстати, надо благодарить Хави, за хорошо проделанную работу, за Ямаля,Кубарси,Фермина и Бальде.
а так же надо блаодарить и Кумана, именно при нем Френки в Барсе показал что он сможет играть на топ уровне. + Гави,Педри и Араухо, его работа! за менее чем полутора года заиграл сразу троих и сделал из них топ игроком.