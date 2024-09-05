Педри о «Барселоне» при Флике: «Работаем намного интенсивнее, чем прежде, и не проседаем после 70 минут игры. Я чувствую себя свободнее»

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Педри Футбол

Педри рассказал, как изменилась «Барселона» при Ханси Флике.

«Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность.

Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень», – сказал полузащитник «Барселоны».

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16 комментариев
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Согласен, Чави пока не совершенный тренер и ему много нужно работать над собой, но несмотря на допущенные ошибки, когда упоминаем его фамилию, надо выбирать выражения и относится к нему с уважением. Я абсолютно не говорю про Чави как игрока, это очевидно всем, он был один из лучших, если не лучший ПЗ мира, я говорю о Чави тренере. Этот человек решился прийти в Барсу в середине сезона и избавил нас от Кумана. Он прекрасно знал в каком состоянии была команда и что его ждала, но он преданный Барсе и пришёл помогать. Команда после первого круга была на 8 месте, а сезон закончила на втором. Следующем сезоне дохлая Барса выиграла ЛЛ и супер кубок. В прошлом сезоне команда фактический провалилась, но вышла в 1/4 финала ЛЧ и если не раковая ошибка, запросто могла пойти дальше…. Да Чави слаб как тренер, но он сделал многое за эти 2,5 года и те которые только об его ошибках говорят, пусть вспомнят и плюсов, которые балы больше чем достаточно в работе Чави. Он умный и упорный человек. Он поработает на ошибками и научится многому и совсем не исключено, что может вернутся в Барсу,
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Ответ Shuller18
Так понятное дело, у Барсы после истеричного физрука появился грамотный тренер, который однажды на века показал самой Барсе, на что он способен)
Ну, такая фигня бывает у любой команды. Ту же Баварию Барса возила не раз, а как Месси посадил на задницу Боатенга можно смотреть непрерывно)) Но согласен, что Флик посильнее Хави как тренер.
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В прошлом сезоне также много очков потеряли из за отсутствия концентрации в первые 5-10 минут второго тайма пропуская быстрые голы, потом пытаясь отыграться уставали к 70ой
Больше контроля, меньше ненужных движений, зацикленность на атаке и вуаля - результат
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проблема с физикой у команды был очевиднейшая в прошлом сезоне,но представителям секты <<свидетели Хави>> всё равно ничего не докажешь,для ных же во всех неудачах команды виноват Лапорта и самое главное отсутствие ОПОРНИКА! а физическое состояние вед у команды было отличное, что как то сам Хави тоже подтвердил,приводя аргументом то что,мол мы вот столько то мячей забили в концовках матчей,значит "физики" хватает на вес матч(прям железная логика)
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Да не может быть! Вот только недавно же был единственный и неповторимый, "кто, кроме Хави" заламывали все руки, посмотрите, что он выжимает из детей, пенсионеров и детей пенсионеров!
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Ну, что и требовалось доказать. Опытный звёздный тренер против легенды Барселоны игрока Хави всегда будет выгодно выделяться. К Хави я без хейта, как сумел, так сыгал и спел, но зря он так долго сидел в Катаре, не пошло на пользу.
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Ответ Shuller18
С 2:8 не сравнится ничто.
Ну, непруха была. а в 2009-м 0-4 с Барсой. Бавария сильна, но как Реал, сливает, обидно)) Это как Зенит, вариться в слабом чемпионате, скупая и ослабляя соперников, на внешнем контуре - пролетать, как Зенит слил Брюгге, например. А жить той победой - так себе идея.
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Ответ umnik3
Ну, непруха была. а в 2009-м 0-4 с Барсой. Бавария сильна, но как Реал, сливает, обидно)) Это как Зенит, вариться в слабом чемпионате, скупая и ослабляя соперников, на внешнем контуре - пролетать, как Зенит слил Брюгге, например. А жить той победой - так себе идея.
Эмммм... жить "той победой" говорят, когда вспоминают какрй-нибудь задристанный 2009й год. У Баварии победа в ЛЧ в 20м году. Когжа у барселоны ближайшая?
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Ответ ЧИКО
Согласен, Чави пока не совершенный тренер и ему много нужно работать над собой, но несмотря на допущенные ошибки, когда упоминаем его фамилию, надо выбирать выражения и относится к нему с уважением. Я абсолютно не говорю про Чави как игрока, это очевидно всем, он был один из лучших, если не лучший ПЗ мира, я говорю о Чави тренере. Этот человек решился прийти в Барсу в середине сезона и избавил нас от Кумана. Он прекрасно знал в каком состоянии была команда и что его ждала, но он преданный Барсе и пришёл помогать. Команда после первого круга была на 8 месте, а сезон закончила на втором. Следующем сезоне дохлая Барса выиграла ЛЛ и супер кубок. В прошлом сезоне команда фактический провалилась, но вышла в 1/4 финала ЛЧ и если не раковая ошибка, запросто могла пойти дальше…. Да Чави слаб как тренер, но он сделал многое за эти 2,5 года и те которые только об его ошибках говорят, пусть вспомнят и плюсов, которые балы больше чем достаточно в работе Чави. Он умный и упорный человек. Он поработает на ошибками и научится многому и совсем не исключено, что может вернутся в Барсу,
согласен с тобой, но позволь немного поправить.. от Кумана нас избавил не Хави, а Лапорта! Лапорта уволил голландца, и привел Хави, и с этим как бы он угадал, Хави хороший тренер, на тот момент он был лучшим выбором, НО прошло время и Хави морально поплыл, а то как он психовал на бровке и получал карточки раз за разом только подтверждает мои слова! держал Хави столько насколько его хватило и убрал.. привел Флика, который начал, пока что хорошо) Райкард,ПЕП,Хави и Флик.. у Лапорты как бы там не было хороший вкус) у того же Барто, какие то Вальверде,Сетьен и Куманы.. середняки, без потенциала топа!
кстати, надо благодарить Хави, за хорошо проделанную работу, за Ямаля,Кубарси,Фермина и Бальде.
а так же надо блаодарить и Кумана, именно при нем Френки в Барсе показал что он сможет играть на топ уровне. + Гави,Педри и Араухо, его работа! за менее чем полутора года заиграл сразу троих и сделал из них топ игроком.
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Ответ ЧИКО
Согласен, Чави пока не совершенный тренер и ему много нужно работать над собой, но несмотря на допущенные ошибки, когда упоминаем его фамилию, надо выбирать выражения и относится к нему с уважением. Я абсолютно не говорю про Чави как игрока, это очевидно всем, он был один из лучших, если не лучший ПЗ мира, я говорю о Чави тренере. Этот человек решился прийти в Барсу в середине сезона и избавил нас от Кумана. Он прекрасно знал в каком состоянии была команда и что его ждала, но он преданный Барсе и пришёл помогать. Команда после первого круга была на 8 месте, а сезон закончила на втором. Следующем сезоне дохлая Барса выиграла ЛЛ и супер кубок. В прошлом сезоне команда фактический провалилась, но вышла в 1/4 финала ЛЧ и если не раковая ошибка, запросто могла пойти дальше…. Да Чави слаб как тренер, но он сделал многое за эти 2,5 года и те которые только об его ошибках говорят, пусть вспомнят и плюсов, которые балы больше чем достаточно в работе Чави. Он умный и упорный человек. Он поработает на ошибками и научится многому и совсем не исключено, что может вернутся в Барсу,
"Раковая ошибка". Араухо в такой позе прорыв встречал?
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