Лапорта о Флике: «Не говорили о титулах – требуем, чтобы он предлагал футбол, который нам нравится. Ханси не ищет оправданий и закладывает основу для достижения целей»
Жоан Лапорта ответил на вопрос об ожиданиях от Ханси Флика.
«Барселона» под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.
«Мы требуем от Флика профессионализма, чтобы он был тренером, который предлагает футбол, который нам нравится.
Мы обо всем договариваемся, и он закладывает основу для достижения целей.
Это человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что имеет. Мы не говорили ничего конкретного о титулах.
Флик хочет того же самого, что и мы. Будем работать над этим», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
И его заслуга там огромная , от риска назначения на пост тренера ноунейма из Барсы Б, так и пересмотр спонсорских контрактов в лучшую для клуба сторону, так и поиск новых инвестиций и новых рекламодателей.
Он даже доходы от матч-дей бустанул почти на 20% за 2 года.
Не надо говорить о том о чём вы не в курсе.
Теперь он один, восстанавливает клуб после Бартомеу, за это респект, но не прощу ему уход Месси, это было тупо.
’Топить’ клубу или не ’топить’ за ЛГБТ не имеет ничего общего с личными взглядами ни президента , ни игроков, ни функционеров, ни персонала клуба -- не имеет.
Это простой маркетинг , для лояльности и привлечения аудитории , топящий за всякие толерантные штуки.
При этом , эти самые адепты толерантности , в большинстве своё абсолютно нормальные люди с нормальной традиционной ориентацией, просто любящие притопить за права всех " не таких" .
Тут просто изучается потенциал рынка и выбирается направление маркетинговых ходов.
Таже Бавария и Юве тоже раскрашивают стадион в ЛГБТ символике -- и это всего лишь бизнес.
Реал не стал вписываться в подобные дела , только из-за того, что у него огромная фан база в мусульманском мире и сделали это направление более приоритетным, чем направление в поисках поддержки от европейских и североамериканских борцов за права и талерастию