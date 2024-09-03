Лапорта о Флике: «Не говорили о титулах – требуем, чтобы он предлагал футбол, который нам нравится. Ханси не ищет оправданий и закладывает основу для достижения целей»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта ответил на вопрос об ожиданиях от Ханси Флика.

«Барселона» под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.

«Мы требуем от Флика профессионализма, чтобы он был тренером, который предлагает футбол, который нам нравится.

Мы обо всем договариваемся, и он закладывает основу для достижения целей.

Это человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что имеет. Мы не говорили ничего конкретного о титулах.

Флик хочет того же самого, что и мы. Будем работать над этим», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

29 комментариев
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Лапорта о Флике: «Ханси не ищет оправданий, за это у нас в клубе отвечаю я»
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Очередной камень в огород Хави. Не очень некрасиво. Впрочем, от Лапорты иного ждать не приходится
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Ответ Alex.K71
На мой взгляд, если Лапорта поменьше будет учить Флика профессионализму, то это будет только на пользу Барсе, Ханси с Баварией давно показал и доказал свой тренерский уровень, а вот профессионализм Лапорты на своем поприще вызывает пока больше вопросов и недоумений!!!
Самая успешная эпоха Барселоны, как с точки зрения игры и результата так и с точки зрения создания базы для последующего экономического буста клуба -- это как раз эпоха первого пришествия Лапорты.
И его заслуга там огромная , от риска назначения на пост тренера ноунейма из Барсы Б, так и пересмотр спонсорских контрактов в лучшую для клуба сторону, так и поиск новых инвестиций и новых рекламодателей.
Он даже доходы от матч-дей бустанул почти на 20% за 2 года.

Не надо говорить о том о чём вы не в курсе.
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Главное, чтоб у Флика все получилось в клубе, видно что в раздевалке у игроков всё норм, удачи Барсе
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Не верю в чудеса ,но начал верить что Лапорте два раза в жизни повезло как в казино .. Один раз с Райкордом и его командой ,Второй раз с Гвардиолой ..Там в бонусе еще были Чики Бигиристейн итд.. ну и сливки поколение Месси итд .. Просто сорвал максимальный куш ,это все стечение фартовых обстоятельств.. А сам по себе он обычный неудачный полукомерс ,который любит играть )
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Барселоне очень повезло зло с Фликом
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Ответ neuner
"Это человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что имеет." - каким бы мерзким нытиком не был Хави, но вот так поливать его после ухода - это еще более мерзко 🤢 чего ожидать от президента клуба, у которого среди главных ценностей поддержка лгбт 🤮
Никто Хави не поливает, ты додумал
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Ответ Metallurg_2017
Очередной камень в огород Хави. Не очень некрасиво. Впрочем, от Лапорты иного ждать не приходится
Даже если это камень,то точно в цель.Хави -это психопат,который,как тренер не тянет,но оправдания находит в трансферах.Даже в нашем положении ему столько игроков предоставили,а игра ни о чем.Стагнация полная была,никаких идей и просветлений.Как итог-очень вовремя его убрали.Еще год смотреть этот тухляк больше не было сил.Флику месяц понадобился,что бы показать,как должна играть Барса,при этом купив только одного игрока-Ольмо. Хави,может, и станет еще хорошим тренером,но для этого надо поправить психику в первую очередь,а потом подобрать тренерский штаб из профессионалов,а не и из родвственников своих.
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Ответ ното Noto
Ну старт у Барсы и правда сильный сильнее только у РМ у МС я бы ещё добавил Ливерпуль и Леверкузен (мне не нравится оборона Баварии и отсутствие ЦН у Арсенала), но скамейки у Барсы практически нет, если повезёт то могут и побороться за трофеи, если начнут травмироваться Кунде, Рафинья, Ямаль или Лева, то будет очень очень тяжело. Но бывают сезоны когда клуб проходит сезон практически одним составом
Как у Реала старт сильнее, если они на 4 очка отстают, а ЕК ещё не было. Понятно, что дальше они своё доберут, но вы же про старт сезона говорите)
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Ответ Давуд Давудов
Даже если это камень,то точно в цель.Хави -это психопат,который,как тренер не тянет,но оправдания находит в трансферах.Даже в нашем положении ему столько игроков предоставили,а игра ни о чем.Стагнация полная была,никаких идей и просветлений.Как итог-очень вовремя его убрали.Еще год смотреть этот тухляк больше не было сил.Флику месяц понадобился,что бы показать,как должна играть Барса,при этом купив только одного игрока-Ольмо. Хави,может, и станет еще хорошим тренером,но для этого надо поправить психику в первую очередь,а потом подобрать тренерский штаб из профессионалов,а не и из родвственников своих.
«Психопат», выигравший чемпионат Испании с кризисной Барсой, так и запишем.
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Главное что бы Лапорта и Флика не наеДал
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Ответ Metallurg_2017
Очередной камень в огород Хави. Не очень некрасиво. Впрочем, от Лапорты иного ждать не приходится
Так самое тупое решение Лапорты это продление контракта Хави. Клуб выделил кучу денег на хотелки Хави и потом он начал ныть и притом ныть не руководству, а журналистам. При Хави потратили на состав больше 200 млн и состав был говно это прямая речь Хави. При Флике потратили 50 млн и он вполне готов работать с этим составом. Может ничего не выиграет, но хотя бы что то от профессионального тренера в его действиях всегда было
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Ответ Metallurg_2017
Очередной камень в огород Хави. Не очень некрасиво. Впрочем, от Лапорты иного ждать не приходится
Барселона уважает своих легенд и ценит их
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Ответ Overkiller
Как у Реала старт сильнее, если они на 4 очка отстают, а ЕК ещё не было. Понятно, что дальше они своё доберут, но вы же про старт сезона говорите)
Он про другие сезоны пишет
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Ответ Alex.K71
Давайте не будем жить прошлым, сейчас я рассуждаю о нынешних временах, а пока результатов нет, а непонятных комбинаций плюс-минус, туда-сюда, видимо-невидимо, пусть сезон покажет, я как болельщик буду рад победам клуба, но после всех историй начиная с Месси, предпочитаю доверять больше тренеру и игрокам и их профессиональным навыкам, чем нынешнему президенту!
Чемпионство в позапрошлом сезоне уже забыли ? Или это тоже далеко прошлое ?)
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Ответ panfiiiiil
Лапорта может и принимает иногда неверные решения, но сомневаться в его профессионализме как-то странно что-ли. Именно в его эпоху Барса расцвела вновь, брали Ла лигу и два раза ЛЧ
Давайте не будем жить прошлым, сейчас я рассуждаю о нынешних временах, а пока результатов нет, а непонятных комбинаций плюс-минус, туда-сюда, видимо-невидимо, пусть сезон покажет, я как болельщик буду рад победам клуба, но после всех историй начиная с Месси, предпочитаю доверять больше тренеру и игрокам и их профессиональным навыкам, чем нынешнему президенту!
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Ответ Ллб
Самая успешная эпоха Барселоны, как с точки зрения игры и результата так и с точки зрения создания базы для последующего экономического буста клуба -- это как раз эпоха первого пришествия Лапорты. И его заслуга там огромная , от риска назначения на пост тренера ноунейма из Барсы Б, так и пересмотр спонсорских контрактов в лучшую для клуба сторону, так и поиск новых инвестиций и новых рекламодателей. Он даже доходы от матч-дей бустанул почти на 20% за 2 года. Не надо говорить о том о чём вы не в курсе.
Я в курсе, не стоит делать выводы, но это было тогда, мне хочется сейчас увидеть результаты, не только рычагами и продажами, а более весомыми аргументами, вроде титулов, ну и плюс нынешней молодежи еще нужно будет подрасти, а там ребята в тот первый период были поинтереснее составом, не считая гения, плюс новый тренерский феномен в лице Гвардиолы, поэтому факт удачи и фарта Лапорте также сопутствовал, а сейчас пока больше мышиная возня! Готов взять свои слова обратно, но я больше верю Флику и нашим молодым дарованиям, чем управленческим решениям президента Барсы, посмотрим на новый сезон, что и как!
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Ответ panfiiiiil
Лапорта может и принимает иногда неверные решения, но сомневаться в его профессионализме как-то странно что-ли. Именно в его эпоху Барса расцвела вновь, брали Ла лигу и два раза ЛЧ
Не стоит его возвеличивать, этот человек хотел неоспоримой власти в клубе и он ее получил. Ради этого от отвадил от клуба Месси, потому что он более популярный чем Лапорта и мог дискредитировать его власть различными способами. Потом слил Хави, потому что у того есть свое мнение.
Теперь он один, восстанавливает клуб после Бартомеу, за это респект, но не прощу ему уход Месси, это было тупо.
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Ответ Alex.K71
На мой взгляд, если Лапорта поменьше будет учить Флика профессионализму, то это будет только на пользу Барсе, Ханси с Баварией давно показал и доказал свой тренерский уровень, а вот профессионализм Лапорты на своем поприще вызывает пока больше вопросов и недоумений!!!
Лапорта может и принимает иногда неверные решения, но сомневаться в его профессионализме как-то странно что-ли. Именно в его эпоху Барса расцвела вновь, брали Ла лигу и два раза ЛЧ
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Ответ гель кристины
Никто Хави не поливает, ты додумал
Это намёк на то, что Хави постоянно ныл
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Ответ neuner
"Это человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что имеет." - каким бы мерзким нытиком не был Хави, но вот так поливать его после ухода - это еще более мерзко 🤢 чего ожидать от президента клуба, у которого среди главных ценностей поддержка лгбт 🤮
Вроде 29 лет в анкете написано, а комментарий на уровне школьника двоечника из средних классов.
’Топить’ клубу или не ’топить’ за ЛГБТ не имеет ничего общего с личными взглядами ни президента , ни игроков, ни функционеров, ни персонала клуба -- не имеет.
Это простой маркетинг , для лояльности и привлечения аудитории , топящий за всякие толерантные штуки.
При этом , эти самые адепты толерантности , в большинстве своё абсолютно нормальные люди с нормальной традиционной ориентацией, просто любящие притопить за права всех " не таких" .
Тут просто изучается потенциал рынка и выбирается направление маркетинговых ходов.
Таже Бавария и Юве тоже раскрашивают стадион в ЛГБТ символике -- и это всего лишь бизнес.
Реал не стал вписываться в подобные дела , только из-за того, что у него огромная фан база в мусульманском мире и сделали это направление более приоритетным, чем направление в поисках поддержки от европейских и североамериканских борцов за права и талерастию
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Прям как Галицкий))
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Ну старт у Барсы и правда сильный сильнее только у РМ у МС я бы ещё добавил Ливерпуль и Леверкузен (мне не нравится оборона Баварии и отсутствие ЦН у Арсенала), но скамейки у Барсы практически нет, если повезёт то могут и побороться за трофеи, если начнут травмироваться Кунде, Рафинья, Ямаль или Лева, то будет очень очень тяжело. Но бывают сезоны когда клуб проходит сезон практически одним составом
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