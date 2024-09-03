Лапорта о Флике: «Не говорили о титулах – требуем, чтобы он предлагал футбол, который нам нравится. Ханси не ищет оправданий и закладывает основу для достижения целей»

Жоан Лапорта ответил на вопрос об ожиданиях от Ханси Флика.

«Барселона» под руководством тренера Ханси Флика выиграла все четыре матча на старте сезона в Ла Лиге.

«Мы требуем от Флика профессионализма, чтобы он был тренером, который предлагает футбол, который нам нравится.

Мы обо всем договариваемся, и он закладывает основу для достижения целей.

Это человек, который не ищет оправданий и обходится тем, что имеет. Мы не говорили ничего конкретного о титулах.

Флик хочет того же самого, что и мы. Будем работать над этим», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.