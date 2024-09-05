«Реал» поздравил Роналду с 900-м голом в карьере: «Мадрид» и его фанаты всегда будут тобой гордиться»

«Реал» поздравил Криштиану Роналду с 900-м голом в карьере.

Португальский нападающий достиг этой отметки, поразив ворота сборной Хорватии в 1-м туре группового этапа наций (2:0, второй тайм).

«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд « » и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый !

«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Роналду забил 900-й гол в карьере