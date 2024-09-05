«Реал» поздравил Роналду с 900-м голом в карьере: «Мадрид» и его фанаты всегда будут тобой гордиться»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Реал» поздравил Криштиану Роналду с 900-м голом в карьере.

Португальский нападающий достиг этой отметки, поразив ворота сборной Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:0, второй тайм). 

«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!

«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – говорится в заявлении мадридского клуба. 

Роналду забил 900-й гол в карьере

28 комментариев
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450 голов ровно половину из этих 900 Роналду отгрузил играя за Реал! Космос!
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Конечно. Величайший игрок в истории Реала, сборной Португалии, всего мирового футбола и мирового спорта. Мы гордимся тобой, Криштиану. Никто и никогда не сможет конкурировать с Роналду.
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Ровно половина за Реал
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Не 5 судейских пенальти на ЧМ, но тоже нормально.
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Ответ фанат спартака с 1967
Мармеландный легенда сливочных
И страшный сон «Барселоны», особенно Пике
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"Сравнивать Месси и Рональду могут только люди, ничего не понимающие в футболе. Месси впереди на световые года, он лучше во всех аспектах футбола"

Марко Ван Бастен
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Ответ Папа Футбола
450 голов ровно половину из этих 900 Роналду отгрузил играя за Реал! Космос!
Никогда такого сильного нападающего не было у Реала, ни ДО, ни ПОСЛЕ!
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Ответ bel01
Перес красавчик, умеет троллить. Выгнал Криша из Мадрида мощнейшим пинком под зад, а теперь поздравляет)))
Это тебе Перес или Роналду в личном телефоном разговоре разказал? Фантазер местный
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При этом Роналду забил больше голов за Реал, чем сыграл. Величайший.
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Только и может всяким Хорватиям в своей Европе забивать)
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Комментарий удален пользователем
Как можно гордиться тем, что не сам сделал? Это криро должен гордиться, а фаны должны трепетать от восторга
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Действительно, всего лишь лучший игрок ЧМ 22))) так, фигня))
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Ответ Dexter Morgan
Конечно. Величайший игрок в истории Реала, сборной Португалии, всего мирового футбола и мирового спорта. Мы гордимся тобой, Криштиану. Никто и никогда не сможет конкурировать с Роналду.
Перспективный коммент, но бестолковый))
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Ответ Vovker
Лео тоже велик. Но BMX.
BMX 🤣🤣🤣
это пять!!!
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