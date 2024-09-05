«Реал» поздравил Роналду с 900-м голом в карьере: «Мадрид» и его фанаты всегда будут тобой гордиться»
«Реал» поздравил Криштиану Роналду с 900-м голом в карьере.
Португальский нападающий достиг этой отметки, поразив ворота сборной Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:0, второй тайм).
«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!
«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – говорится в заявлении мадридского клуба.
Марко Ван Бастен
это пять!!!