Чихнув, форвард «Болтона» Адебойеджо травмировал спину: «Что-то хрустнуло между ребрами»

Теги Болтон травмы Д3 Англия Виктор Адебойеджо ахахаха Здоровье Футбол

Нападающий «Болтона» Виктор Адебойеджо неудачно чихнул и повредил спину.

«Виктор страдает от неприятной травмы спины, которая возникла после того, как он чихнул – хотите верьте, хотите нет. Результаты сканирования должны поступить в ближайшее время.

Все помнят его столкновение с соперником в матче с «Чарльтоном», тогда все было в порядке. Но затем он довольно сильно чихнул. Виктор – мощный парень, и даже чихает он мощно.

Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении.

Мне надо внимательно посмотреть на себя, когда мои игроки начинают получать травмы из-за чиханья», – сказал главный тренер «Болтона» Иан Иватт, сетуя на большое число выбывших футболистов.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо не обосрался
+3
0
+3
Ответ Трент Резнор
Хорошо не обосрался
Лучше бы обосрался, здоровье важнее...
+2
0
+2
Ответ Трент Резнор
Хорошо не обосрался
Как вариант ещё повезло в принципе
+1
0
+1
Чихнув, Мостовой разучился чеканить мяч.
0
0
0
Возраст уже?) Главное не потягивайтесь и не зевайте одновременно, если вам за 35))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий