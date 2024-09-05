Чихнув, форвард «Болтона» Адебойеджо травмировал спину: «Что-то хрустнуло между ребрами»

Нападающий «Болтона» Виктор Адебойеджо неудачно чихнул и повредил спину.

«Виктор страдает от неприятной травмы спины, которая возникла после того, как он чихнул – хотите верьте, хотите нет. Результаты сканирования должны поступить в ближайшее время.

Все помнят его столкновение с соперником в матче с «Чарльтоном», тогда все было в порядке. Но затем он довольно сильно чихнул. Виктор – мощный парень, и даже чихает он мощно.

Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении.

Мне надо внимательно посмотреть на себя, когда мои игроки начинают получать травмы из-за чиханья», – сказал главный тренер « » Иан Иватт, сетуя на большое число выбывших футболистов.