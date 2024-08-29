«Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» – с «Уотфордом», «Арсенал» против «Болтона», «МЮ» встретится с «Барнсли», «Челси» – с «Барроу»
Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка английской лиги.
По итогам были определены следующие пары:
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»;
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»;
«Арсенал» – «Болтон»;
«Манчестер Юнайтед» – «Барнсли»;
«Челси» – «Барроу»;
«Уиком» – «Астон Вилла»;
«Ковентри» – «Тоттенхэм»;
«Уолсолл» – «Лестер»;
«Брентфорд» – «Лейтон Ориент»;
«Блэкпул» – «Шеффилд Уэнсдей»;
«Престон» – «Фулхэм»;
«Эвертон» – «Саутгемптон»;
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Кристал Пэлас»;
«Сток Сити» – «Флитвуд Таун»;
«Брайтон» – «Вулверхэмптон»;
«Уимблдон» – «Ньюкасл».
У Челси - Брайтон;
У Юнайтед- Пэлас;
У Виллы - Эвертон;
У Арсенала - Брентфорд;
У Сити - Ньюкасл;
А у Ливерпуля....команда шипа!
1/16 - 18.09.24 / 21.45
1/8 - 30.10.24 / 22:45
1/4 - 18.12.24 / 22:45
1/2 - 08.01.25 / 22:45
1/2 - 05.02.25 / 22:45
Финал - 16.03.25 / 18:00
Хотя сейчас и по первым турам явно первые трое выделяются...