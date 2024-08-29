«Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» – с «Уотфордом», «Арсенал» против «Болтона», «МЮ» встретится с «Барнсли», «Челси» – с «Барроу»

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Стали известны результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка английской лиги.

 По итогам были определены следующие пары: 

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»;

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»;

«Арсенал» – «Болтон»;

«Манчестер Юнайтед» – «Барнсли»;

«Челси» – «Барроу»;

«Уиком» – «Астон Вилла»;

«Ковентри» – «Тоттенхэм»;

«Уолсолл» – «Лестер»;

«Брентфорд» – «Лейтон Ориент»;

«Блэкпул» – «Шеффилд Уэнсдей»;

«Престон» – «Фулхэм»;

«Эвертон» – «Саутгемптон»;

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Кристал Пэлас»;

«Сток Сити» – «Флитвуд Таун»;

«Брайтон» – «Вулверхэмптон»;

«Уимблдон» – «Ньюкасл».

 

17 комментариев
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Ответ Кирилл Набухов
Что это за жребий такой : Сити, Арсеналу, МЮ достались команды чемпионшипа, а Ливерпулю крепкий середняк Вест Хэм, который давно метит в топы! Обидно.
Ну в том сезоне в пером раунде:
У Челси - Брайтон;
У Юнайтед- Пэлас;
У Виллы - Эвертон;
У Арсенала - Брентфорд;
У Сити - Ньюкасл;
А у Ливерпуля....команда шипа!
+15
-1
+14
Ответ Анвар
Кто то из топ 6 точно вылетит
А топ-6 нынче это кто?
+7
-1
+6
Кто то из топ 6 точно вылетит
+2
0
+2
а мтчи когда?
+1
0
+1
Спортц, как всегда, забыл расписание:

1/16 - 18.09.24 / 21.45
1/8 - 30.10.24 / 22:45
1/4 - 18.12.24 / 22:45
1/2 - 08.01.25 / 22:45
1/2 - 05.02.25 / 22:45
Финал - 16.03.25 / 18:00
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
«Барнсли» повезло?!
С этого ещё смеются?
+8
-7
+1
Ответ Under
А топ-6 нынче это кто?
Классическая. Арсенал, Ливерпуль, Сити, МЮ, Челси, Ттх.
Хотя сейчас и по первым турам явно первые трое выделяются...
+2
-1
+1
Барнсли наверно рад
+1
-1
0
Сейчас же новое правило, команды играющие в еврокубках не должны встречаться между собой на этой стадии. Гениально.
0
0
0
Арсенал-Болтон. Джей-Джей сможет принять участие?)
0
0
0
Ответ Cruel Snake
«Барнсли» повезло?!
Даже фаны Мю будут за Барнсли
+2
-2
0
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