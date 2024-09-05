Глава РФС Дюков о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Договорились с наиболее сильными из возможных соперников. Посещение нового региона пойдет на пользу молодым игрокам»
Александр Дюков высказался о сентябрьских матчах сборной России.
Сегодня сборная России сыграет с командой Вьетнама в Ханое. В субботу пройдет товарищеский матч со сборной Таиланда.
«Мы удовлетворены тем, что сборная России проведет матчи в сентябре. Вы знаете, что выбор соперников был ограничен, так как в сентябре большинство сборных проводят официальные матчи. Из доступных сборных нам удалось договориться с наиболее сильными и конкурентоспособными командами из возможных.
Матчи с Вьетнамом и Таиландом пройдут в формате товарищеского турнира. А участие в турнирах всегда интереснее. Также это новый опыт для молодых футболистов, это посещение нового региона, Азии. Этот опыт пойдет на пользу молодым футболистам», – сказал президент РФС.