Глава РФС Дюков о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Договорились с наиболее сильными из возможных соперников. Посещение нового региона пойдет на пользу молодым игрокам»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Александр Дюков высказался о сентябрьских матчах сборной России.

Сегодня сборная России сыграет с командой Вьетнама в Ханое. В субботу пройдет товарищеский матч со сборной Таиланда.

«Мы удовлетворены тем, что сборная России проведет матчи в сентябре. Вы знаете, что выбор соперников был ограничен, так как в сентябре большинство сборных проводят официальные матчи. Из доступных сборных нам удалось договориться с наиболее сильными и конкурентоспособными командами из возможных.

Матчи с Вьетнамом и Таиландом пройдут в формате товарищеского турнира. А участие в турнирах всегда интереснее. Также это новый опыт для молодых футболистов, это посещение нового региона, Азии. Этот опыт пойдет на пользу молодым футболистам», – сказал президент РФС.

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8 комментариев
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У лучше бы тогда вообще не играли, чем с кем попало и не прерывали чемпионат, чтобы потом не играть в декабре, когда снег неожиданно выпадет или мороз ударит, в РПЛ немного сборников легионеров ...
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А то футболисты ни разу в таиланде не были🤣
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Ответ Иван Гульмеш
А то футболисты ни разу в таиланде не были🤣
Конечно не были: для них это слишком бедно. Вот Мальдивы уже другое дело.
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Подозреваю, молодые паспортисты уже давно неплохо освоили Азию, в частности, Дубай и Бали)
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РФС пора переходить под ведомство министерства туризма.
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следующий соперник Монголия ?
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Ответ Вячеслав Припузов
У лучше бы тогда вообще не играли, чем с кем попало и не прерывали чемпионат, чтобы потом не играть в декабре, когда снег неожиданно выпадет или мороз ударит, в РПЛ немного сборников легионеров ...
Чемпионат прерывается из-за игр сборных. Легионеры не смогут остаться в своих клубах во время паузы. Преимущество будет иметь только Локомотив с 9 россиянами в основном составе, всё остальные будут в неравных условиях.
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