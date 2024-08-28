РФС планирует вовлечь более 3 млн детей в проект «Футбол в школе» к 2030 году. Союз продолжает получать деньги от УЕФА на развитие детского футбола

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС детский футбол Р-Спорт деньги Футбол

РФС планирует вовлечь в проект «Футбол в школе» свыше 3 млн детей к 2030 году.

Об этом сообщила руководитель проекта Татьяна Букурова.

Инвестиции в реализацию проекта «Футбол в школе» с момента его старта в 2021 году в общей сложности составили 1 млрд рублей. На данный момент в него вовлечены каждая восьмая школа и каждый 10-й школьник страны.

«Проект направлен на массовое вовлечение детей в футбол на базе общеобразовательных школ. В прошлом учебном году почти 1,5 млн школьников регулярно занимались футболом на уроках физкультуры. 47% из них – девочки», – сказала Букурова.
 
Планируется, что в следующем учебном году проект будет реализовываться в 5 185 школах в 83 регионах страны, а общее число занимающихся футболом школьников составит почти 2,1 млн детей (975 тысяч из них – девочки). К 2030 году ставится цель вовлечь в «Футбол в школе» более 3 млн мальчиков и девочек.

Как сообщила журналистам руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова, организация продолжает получать финансирование детского футбола от УЕФА.

«Мы продолжаем получать финансирование от международных организаций, членами которых являемся, на поддержку и развитие проектов массового футбола, в том числе «Футбол – в школе». На предстоящий финал Школьной футбольной лиги в «Лужниках» мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА», – сказала Мащикова.

9 комментариев
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Знатную подножку федеральному проекту подставили в Министерстве Просвещения РФ, убрав из программы третий час физической культуры.
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Что б эта сказка стала былью, у детей нужно отнять телефоны, ноуты, компьютеры, вот тогда может и пойдут во двор, гонять мяч и шайбу
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Ответ Дмитрий Обычный
Знатную подножку федеральному проекту подставили в Министерстве Просвещения РФ, убрав из программы третий час физической культуры.
я школу закончил не так давно, много раз физра банально не проводилась, а если и была, то в футбол играть приходилось самостоятельно (в школе даже фут. мяча не было и надо было брать свой), после 9 класса и вовсе физры не было никакой, по расписанию была, но вместо нее тупа фигачили матешу, так что не факт что даже оставшиеся часы физры будут как-то использованы
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Ответ Albert Rrahmani
я школу закончил не так давно, много раз физра банально не проводилась, а если и была, то в футбол играть приходилось самостоятельно (в школе даже фут. мяча не было и надо было брать свой), после 9 класса и вовсе физры не было никакой, по расписанию была, но вместо нее тупа фигачили матешу, так что не факт что даже оставшиеся часы физры будут как-то использованы
в зависимости от школ это все,у нас почти у каждой школы,либо фут поле, искусственное,газпром кстати настроил, либо хоккейная коробка, на физкультуре, проезжаешь когда, часто играют,но там по 3-7 человек, девочки метают, либо бегают,а большая часть класса на трибунах,в телефонах
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деньги есть - развития нет
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То есть такие платежи от УЕФА РФ норм, а за участие в ЛЧ (как и само участие), на которое дети и равняются, это уже нет.
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