Дюков о Соболеве: «Меня сложно чем-то удивить в футболе – «Спартак» и «Зенит» договорились, трансфер состоялся. Дай бог, чтобы Александру это было на пользу»
Глава РФС прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».
«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока – это предмет договоренности сторон. «Спартак» и «Зенит» договорились, переход состоялся.
Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», – сказал Александр Дюков.
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