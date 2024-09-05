Дюков о Соболеве: «Меня сложно чем-то удивить в футболе – «Спартак» и «Зенит» договорились, трансфер состоялся. Дай бог, чтобы Александру это было на пользу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Александр Соболев ТАСС Футбол

Глава РФС прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером Александра Соболева. В любом случае переход игрока – это предмет договоренности сторон. «Спартак» и «Зенит» договорились, переход состоялся.

Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», – сказал Александр Дюков.

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7 комментариев
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Ну мы видели,как себя из тазика поливал,при этом скуля зенит чемпион
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Ответ nCuXpalata13
Интересно, решится ли Семак использовать связку Соболев-Гондоу в ближайших матчах?
Ну так там же и без Гонду на поле эта связка получается))
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Дай Бог, чтобы не было
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