Дюков о Соболеве: «Меня сложно чем-то удивить в футболе – «Спартак» и «Зенит» договорились, трансфер состоялся. Дай бог, чтобы Александру это было на пользу»

Глава РФС прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Не могу сказать, что внимательно следил за трансфером . В любом случае переход игрока – это предмет договоренности сторон. « » и «Зенит» договорились, переход состоялся.

Честно говоря, я в футболе давно, меня уже удивить чем-то сложно. Но дай бог, чтобы переход пошел на благо футболисту Соболеву, это игрок, который привлекался в сборную», – сказал .

Карпин о Соболеве в «Зените»: «Хорошо, что определился с командой. Если будет хорошо играть – будет в сборной»