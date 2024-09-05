Литвинов о сборной во Вьетнаме: «Всех волнует, как мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща»

Руслан Литвинов пошутил про тарасовский борщ во Вьетнаме.

Сегодня сборная России сыграет в Ханое с командой Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по московскому времени.

– Вы заехали в Новогорск на следующий день после матча за «Спартак». Рады, что удалось поспать дома перед длительной командировкой?

– В этом есть свой плюс. Перед сбором повидался с родственниками, с семьей, переключился с игр чемпионата и приехал в сборную со свежей головой.

– Что вас просят привезти из Вьетнама?

– Всех волнуют магнитики и то, какими блюдами мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща (смеется), – сказал полузащитник « » и сборной России.