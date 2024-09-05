Литвинов о сборной во Вьетнаме: «Всех волнует, как мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща»
Руслан Литвинов пошутил про тарасовский борщ во Вьетнаме.
Сегодня сборная России сыграет в Ханое с командой Вьетнама. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по московскому времени.
– Вы заехали в Новогорск на следующий день после матча за «Спартак». Рады, что удалось поспать дома перед длительной командировкой?
– В этом есть свой плюс. Перед сбором повидался с родственниками, с семьей, переключился с игр чемпионата и приехал в сборную со свежей головой.
– Что вас просят привезти из Вьетнама?
– Всех волнуют магнитики и то, какими блюдами мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща (смеется), – сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.