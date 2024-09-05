Литвинов о сборной во Вьетнаме: «Всех волнует, как мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ ахахаха Руслан Литвинов Питание Футбол

Руслан Литвинов пошутил про тарасовский борщ во Вьетнаме.

Сегодня сборная России сыграет в Ханое с командой Вьетнама. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 16:00 по московскому времени.

– Вы заехали в Новогорск на следующий день после матча за «Спартак». Рады, что удалось поспать дома перед длительной командировкой?

– В этом есть свой плюс. Перед сбором повидался с родственниками, с семьей, переключился с игр чемпионата и приехал в сборную со свежей головой.

– Что вас просят привезти из Вьетнама?

– Всех волнуют магнитики и то, какими блюдами мы будем питаться в Ханое. Уже сказал, что берем с собой много тарасовского борща (смеется), – сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.

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2 комментария
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Хихихи что ли. Ну юморист! Браво!
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