Обляков о сборной Вьетнама: «Интересный соперник из экзотичной страны. Легко точно не будет»

Иван Обляков высказался о сопернике сборной России.

Национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.

« – интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелета спал. Ощущения нормальные, полет быстро прошел.

Мы живем по московскому времени. Немного тяжело дышать. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют», – сказал полузащитник и сборной России.