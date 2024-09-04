Обляков о сборной Вьетнама: «Интересный соперник из экзотичной страны. Легко точно не будет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Иван Обляков Чемпионат.com Футбол

Иван Обляков высказался о сопернике сборной России.

Национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.

«Вьетнам – интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелета спал. Ощущения нормальные, полет быстро прошел.

Мы живем по московскому времени. Немного тяжело дышать. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют», – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.

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7 комментариев
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Тут реально ситуация не позавидуешь. Победят - ой да кого вы обыграли. Проиграли/ничья - да кому вы слить умудрились ?!
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Сборная Вьетнама хер её знает . Ну совсем не понятно, что за девица!!!
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