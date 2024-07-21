Хоселу: «Карвахаль больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он выиграл все, что можно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА высшая лига Катар Золотой мяч Евро-2024 Аль-Гарафа Хоселу Даниэль Карвахаль Футбол

Хоселу считает, что Дани Карвахаль заслужил «Золотой мяч».

Защитник «Реала» в этом году выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов в составе «Реала», а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

«Я всегда говорил, что он больше всех заслуживает «Золотой мяч».

Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале [Лиги чемпионов]. Это было бы более чем заслуженно», – заявил бывший нападающий «Реала», а ныне игрок катарской «Аль-Гарафы» Хоселу.

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102 комментария
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Ответ Serkan_Ballboy
Всё верно. Карвахаль провел прекрасный сезон и внес гигантский вклад в каждый заработанный трофей. Но, будет победой если он хотя бы в топ 5 попадёт. Да еще бешеный пиар родри начался
Зачем Родри пиар ? Кто-то сомневается в том что он лютый топ?
+77
-14
+63
Всё верно. Карвахаль провел прекрасный сезон и внес гигантский вклад в каждый заработанный трофей. Но, будет победой если он хотя бы в топ 5 попадёт. Да еще бешеный пиар родри начался
+60
-25
+35
карвахаль топ, но защитнику сложно победить.
+33
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+31
Как же надоело, что лучшего игрока оценивают не по красоте игры, а по количеству трофеев, заработанных в сильном клубе.
+30
-3
+27
В свое время Хави и Иньеста не получали ЗМ, а тут про Карвахаля. По этой логике Жоржиньо должен был получить ЗМ 2 года назад, но это же бред. Должны получить люди, определяющие игру своей команды. На сегодня тройка сильнейших - Винисиус, Беллингем и Родри.
+14
-2
+12
Ответ Serkan_Ballboy
Всё верно. Карвахаль провел прекрасный сезон и внес гигантский вклад в каждый заработанный трофей. Но, будет победой если он хотя бы в топ 5 попадёт. Да еще бешеный пиар родри начался
Бешеный пиар Родри? Што? Про карвахаля весь сезон никто даже не заикался по поводу зм: то беллингему по осени вручали, то винисиусу, то аж кроосу. По итогу первый блекло по сравнению с началом сезона провел концовку, второй ничего не показал на копе, а третий за все евро более всего запомнился за буквально несколько неполученных красных в матче с испанцами. Родри же - по сути основополагающий игрок самой сильной команды в мире, против которой даже сам реал со стартового свистка до серии пенальти сидит у своих ворот в 10 человек.
Да и какой пиар может быть у Родри, если у него даже соцсетей нет?
+22
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А мне вообще за все евро больше всех понравился Дани Ольмо. Все делал своевременно, смотрелся в сборной, наверное,лучше всех. И наплевать, что на клубном уровне он пока не проявил себя, но с ним сборная прошла все топовые команды и стала чемпионом, а Ольмо при этом смотрелся супер
+6
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Ответ Samuel L. Jackson
Как же надоело, что лучшего игрока оценивают не по красоте игры, а по количеству трофеев, заработанных в сильном клубе.
Что такое красота игры?
+6
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+4
Ответ Homelander_666
В сборной он не лучшим. На Евро не был лучшим по ключевым стат. показателям, по оценкам не входит в топ-3 сборной, в плей-офф его успешно закрыли немцы и французы, а финал вообще затащили без него. Лучшими в этой сборной были Руис, Ольмо и Ямаль.
Это совсем уже для статодрочеров, "закрыли" Опорника или ЦП -это как? Может это он шикарным пониманием и чтением игры не оставил пустых зон ни немцам ни французам?
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Ответ Дмитрий Воронцов
В свое время Хави и Иньеста не получали ЗМ, а тут про Карвахаля. По этой логике Жоржиньо должен был получить ЗМ 2 года назад, но это же бред. Должны получить люди, определяющие игру своей команды. На сегодня тройка сильнейших - Винисиус, Беллингем и Родри.
То что не дали Хави и Иньесте повод не давать никому оставшуюся историю футбола? И чем Карвахаль не определял игру Реала? Что в Ла Лиге, что в ЛЧ играл на высочайшем уровне и этот сезон лучший его сезон по полезности в атаке. P.S..: смотрел все матчи Реала и сборной Испании на ЧЕ.
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Родри.
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Ответ obidnyi
Зачем Родри пиар ? Кто-то сомневается в том что он лютый топ?
Он прошлый сезон провел сильнее, чем этот. Он - топ, но в Сити лучший игрок этого сезона - Фоден
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Ответ Samuel L. Jackson
Как же надоело, что лучшего игрока оценивают не по красоте игры, а по количеству трофеев, заработанных в сильном клубе.
Как же надоело, что вообще есть выбор лучшего игрока в ОЧЕНЬ командном виде спорта.
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Ваш Родри жутко провалился в финале, после его ухода команда стала играть в разы хуже. Пиар его меня удивляет.
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Ответ Homelander_666
Ограничили его влияние на игру, вследствие чего Испания не могла создавать моменты в привычном стиле (в тех играх у них было мало моментов), поэтому пришлось полагаться на мастерство Ольмо и Ламина. И в финале справились без него. Это не тянет на статус незаменимого основополагающего игрока сборной.
А кто тянет? Без Карвахаля без проблем Францию прошли. У него тоже нет статуса незаменимого.
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Ответ Ллб
Кажется, что именно в этом году тенденция может поменяться и долгие годы разговоров о недооцененности и несправедливом игноре опорников и защитников -- перерасти во что-то материальное -- например в Золотой мячик. Есть ощущение, что критическая масса мнений ,в этом вопросе ,уже накопилась. Я хоть и болела Барсы , но мой топ этого года на мячик . 1) Карвахаль И на втором месте Родри с Винисиусом
Тенденция может поменяться потому что игроков атаки уровня Месси и Роналду сейчас нет - топовые защитники и полузащитники снова могут бороться за награды
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Ответ Ruslan3132
Он не лучший ни в МС ни в Испании, но его пиарят на ЗМ ) Тогда у Казе должно было быть их парочку в свое время.
"Он не лучший в МС"
Бред полный.
Каз раз Родри и лучший в Ман Сити. Без него команда теряет куда больше очков)
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Не смеши
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Ответ obidnyi
А за что вини? За 3-4 матча в Лч? Почему тогда на 3 месте не билингем ,
нет Вини ещё неплохой отрезок сезона закочил. вспомни его игру притив барсы. он решал в каждом матче играя по 90+ минут.
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Согласен !
Шикарный сезон у Карвахаля.
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Ответ Владимир Самсонов
Он прошлый сезон провел сильнее, чем этот. Он - топ, но в Сити лучший игрок этого сезона - Фоден
И где Фоден был на Евро? Пеп его распиарил и все поверили что это английский Месси
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Конечно у Реала машина заточена под пиар своих игроков.

Какой Карвахаль, это прям смешно. Хороший мощный сезон крайнего защитника. Не близко к топову Алвесу, Альбе или Майкону (я про 1 лучший сезон в Интере), но очень круто, особенно с учетом возраста.

Об уровне и геймимпакте уровня Родри и говорить нечего. У последнего задачность в разы сложнее при бОльшем КПД в рамках своей позиции.

Тот случай, когда шутка зашла слишком далеко)
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Ответ Nunez9
Так во время Казе конкуренция была жестче. Сейчас нет явных лидеров
Если спросить болельщиков Испании и МС, настоящих болельщиков, которые видели все игры своих команд, а не спортсруевских экспертов, я думаю, они даже замнутся при вопросе кто лучший игрок их команды...Родри либо Фоден, КДБ или Ольмо, Нико, Ямал...
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Ответ Владимир Самсонов
Он прошлый сезон провел сильнее, чем этот. Он - топ, но в Сити лучший игрок этого сезона - Фоден
Он этот сезон провел даже лучше чем прошлый, тому статистика прямое прдтверждение, а вот Холланд, КДБ, Грилиш и даже Бруну чуть просели к ппошлому году
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Ответ Владимир Самсонов
Может у него нет лидерских качеств? Мората - не топ-игрок, но явно неплохой капитан.
С лидерскими качествами у Карвахаля, верояно, лучше всех и в Мадриде, и в сборной.

Наставляет на правильный путь молодёжь (особенно в клубе), не ноет (тут особенно видна разница с Маратой), надо драться - дерётся (Диего Коста не даст соврать). И, главное, никогда не сдаётся.

PS: Кайл Уокер в этом сезоне в итервью кому-то с рит ТВ выбирал качества для идельного правого защитника - и от Карвахаля взял именно его характер
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Ответ Ruslan3132
Он не лучший ни в МС ни в Испании, но его пиарят на ЗМ ) Тогда у Казе должно было быть их парочку в свое время.
Так во время Казе конкуренция была жестче. Сейчас нет явных лидеров
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С учётом его влияния на все эти титулы, сложно не согласиться. Форма в этом сезоне, особенно концовке, очень крутая. Просто других товарищей, заслуживающих больше- нет. Но если не он, то Родри.... если не Родри, то этот цирк можно закрывать....
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Как задрали со своими золотыми мячами. Это медийный приз на фоне тупого голосования. Главное это чемпионства и еврокубки.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Без Беллингема, который тащил Мадрид до зимы, где бы был Реал? Без Винисиуса, который зарешал в ЛЧ и в концовке чемпионата, а также в Кубке, точно бы взяли требл? При всем уважении, но нет.
Чел футбол это командный вид спорта и Карвахаль, что в сборной, что в Реале свою работу выполнил на все 100. У игроков атаки есть своя индивидуальная награда, золотая бутса. По твоей логике нужно отобрать ЗМ у Каннаваро и Яшина.
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Ответ Robb Stark
Ну так чтобы футбол посмотреть, нужно матч все таки включать, а не результаты смотреть
Король севера!
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