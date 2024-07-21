Хоселу: «Карвахаль больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он выиграл все, что можно»

Хоселу считает, что Дани Карвахаль заслужил «Золотой мяч».

Защитник «Реала» в этом году выиграл , Суперкубок Испании и Лигу чемпионов в составе «Реала», а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

«Я всегда говорил, что он больше всех заслуживает « ».

Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале [Лиги чемпионов]. Это было бы более чем заслуженно», – заявил бывший нападающий « », а ныне игрок катарской «Аль-Гарафы» .

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