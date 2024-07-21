Хоселу: «Карвахаль больше всех заслуживает «Золотой мяч». Он выиграл все, что можно»
Хоселу считает, что Дани Карвахаль заслужил «Золотой мяч».
Защитник «Реала» в этом году выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов в составе «Реала», а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.
«Я всегда говорил, что он больше всех заслуживает «Золотой мяч».
Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале [Лиги чемпионов]. Это было бы более чем заслуженно», – заявил бывший нападающий «Реала», а ныне игрок катарской «Аль-Гарафы» Хоселу.
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Да и какой пиар может быть у Родри, если у него даже соцсетей нет?
Бред полный.
Каз раз Родри и лучший в Ман Сити. Без него команда теряет куда больше очков)
Шикарный сезон у Карвахаля.
Какой Карвахаль, это прям смешно. Хороший мощный сезон крайнего защитника. Не близко к топову Алвесу, Альбе или Майкону (я про 1 лучший сезон в Интере), но очень круто, особенно с учетом возраста.
Об уровне и геймимпакте уровня Родри и говорить нечего. У последнего задачность в разы сложнее при бОльшем КПД в рамках своей позиции.
Тот случай, когда шутка зашла слишком далеко)
Наставляет на правильный путь молодёжь (особенно в клубе), не ноет (тут особенно видна разница с Маратой), надо драться - дерётся (Диего Коста не даст соврать). И, главное, никогда не сдаётся.
PS: Кайл Уокер в этом сезоне в итервью кому-то с рит ТВ выбирал качества для идельного правого защитника - и от Карвахаля взял именно его характер