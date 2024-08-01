Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»

Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году.

«Думаю, выиграет Винисиус.

Карвахаль и в самом деле выступил очень хорошо, ведь он завоевал , Лигу чемпионов, где забил [в финале], и выиграл .

Но Винисиус – талантливый молодой игрок с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.

[Беллингем] тоже провел фантастический сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

Родри – тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен», – сказал главный тренер « » в подкасте The Obi One.

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й