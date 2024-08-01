Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»
Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году.
«Думаю, выиграет Винисиус.
Карвахаль и в самом деле выступил очень хорошо, ведь он завоевал Ла Лигу, Лигу чемпионов, где забил [в финале], и выиграл Евро.
Но Винисиус – талантливый молодой игрок с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.
Джуд [Беллингем] тоже провел фантастический сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.
Родри – тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен», – сказал главный тренер «Реала» в подкасте The Obi One.
Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й
Посол ООН по правам человека, чёрный, жертва расизма, плачет — идеальный кандидат на ЗМ.
Упс.
Представляю, как он будет рыдать на награждении крокодиловыми слезами, и уже заранее тошнит 🫣
Ну а серьезно, почему не Беллингем, он был хорош на ЧЕ, а Винисиус позорился на Копе. Есть Родри - лучший игрок Евро, Карвахаль - лучший игрок финала ЛЧ , крутой сезон провел.
Надеюсь, голосующие не разжалобятся, и не проголосуют за нытика и провокатора.
Эх Анчи...
Мы о футболе или об имидже?
Хотя и с имиджем есть вопросы.
Лицемерный негр с бриллиантовыми серьгами плачущий о судьбах своих "собратьев".
Анчи это несложно из-за характера. Гвардиола тоже хорошо научился(особенно в предматчевых интервью - после матча может и наговорить). А у многих прекрасных тренеров не получается и пресса их сьедает.