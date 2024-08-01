Анчелотти о «Золотом мяче»: «Выиграет Винисиус – он талантлив, молод, с хорошим имиджем. Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон, Родри – один из лучших хавбеков»

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Карло Анчелотти высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2024 году.

«Думаю, выиграет Винисиус.

Карвахаль и в самом деле выступил очень хорошо, ведь он завоевал Ла Лигу, Лигу чемпионов, где забил [в финале], и выиграл Евро.

Но Винисиус – талантливый молодой игрок с хорошим имиджем, он выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале и сделав дубль в Мюнхене.

Джуд [Беллингем] тоже провел фантастический сезон – победа в Лиге чемпионов, в чемпионате. Он стал настоящим открытием и лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

Родри – тоже фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен», – сказал главный тренер «Реала» в подкасте The Obi One.

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

51 комментарий
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Винисиус. С хорошим имиджем. Улыбнуло))
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+60
Какой - какой имидж у Винисиуса?)
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+41
Ответ Healer
Какой - какой имидж у Винисиуса?)
Хороший.
Посол ООН по правам человека, чёрный, жертва расизма, плачет — идеальный кандидат на ЗМ.
+31
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+28
Золотой мяч - Родри
+22
-5
+17
Вот что не люблю в таких интервью, когда один коллега пытается похвалить другого своего коллегу - иногда несут такую чушь, потому что правду сказать нельзя, что хоть стой, хоть падай. Внисиус и хороший имидж - это как чёрное и белое.
Упс.
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+7
Ответ onsigne
Хороший. Посол ООН по правам человека, чёрный, жертва расизма, плачет — идеальный кандидат на ЗМ.
С таким набором можно даже в футбол не играть, я считаю)
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Имидж плаксы, подстрекателя, скандалиста, непорядочного человека.
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Винисиус обвинит Золотой мяч в расизме, если ему не дадут награду
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Это потому что он чёрный?))
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Да какой имидж у Вини ,то только не на Золотой мяч.Но видно кому-то надо чтобы он его получил.
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Имидж хороший как у Джорджа Флойда.
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Импонирует Анчелотти как тренер и как человек. Но, вот тут, странновато выглядит, что он из трёх своих футболистов выделил одного, как главного претендента на "Золотой мяч". Мог бы сказать, что шансы у них равные. И тактично уйти от конкретного ответа. Ну, и про "хороший имидж Винисиуса". Напрашивается вопрос. А, среди кого (в каких кругах) у него "хороший имидж?" Да, и в любом случае, если бы у него действительно был бы хоть "идеальный имидж", то этот факт нисколько не должен был влиять на определение обладателя "Золотого мяча". Он, ведь, по идеи вручается футболисту с лучшей игрой на поле, по итогу прошедшего сезона.
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Кто угодно, только не Винисиус!🤬
Представляю, как он будет рыдать на награждении крокодиловыми слезами, и уже заранее тошнит 🫣
Ну а серьезно, почему не Беллингем, он был хорош на ЧЕ, а Винисиус позорился на Копе. Есть Родри - лучший игрок Евро, Карвахаль - лучший игрок финала ЛЧ , крутой сезон провел.
Надеюсь, голосующие не разжалобятся, и не проголосуют за нытика и провокатора.
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Кроме великолепен в этом сезоне но среди центра поля его обошёл родри это правда.
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После Евро ещё у кого-то остались сомнения по поводу обладателя ЗМ? Мне кажется что всё более чем очевидно.
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Ответ maghor007
Золотой мяч - Родри
Родри, Карвахаль, Беллингем - 3 претендента, которые и в клубе проявились прекрасно и в сборной. Бразилии нужен хороший тренер, чтобы Винни мог и там и там и претендовал на ЗМ
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По всей футбольной справедливости, должен выиграть Карвахаль. Если он не выиграет будет очередное преступление против футбола.
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"С хорошим имиджем"(с)
Эх Анчи...
Мы о футболе или об имидже?
Хотя и с имиджем есть вопросы.
Лицемерный негр с бриллиантовыми серьгами плачущий о судьбах своих "собратьев".
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Ответ Олег_Пенза
Винисиус. С хорошим имиджем. Улыбнуло))
Это он так стилиста Вини похвалил, иначе чушь какая-то получается
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Ответ Олег_Пенза
Винисиус. С хорошим имиджем. Улыбнуло))
«Добрый дедушка» из раза в раз поливает елеем борца с расизмом, хотя, по-хорошему там надо пару отцовских чапалахов раздать🤓
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Ответ onsigne
Хороший. Посол ООН по правам человека, чёрный, жертва расизма, плачет — идеальный кандидат на ЗМ.
Для полной картины маслом не хватает только "нужной" половой ориентации, в соответствии с актуальной повесткой.)
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Ответ Александр Воронин
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Ответ &_Bishep_&
При всех прочих равных, часто решающим фактором становится личное обаяние и приятный, распологающий характер. С учетом этого, шансы Виннисиуса еще выше.
Какой искромётный сарказм)) Почти как у Анчи.
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Ответ Yen Bedder
Винисиус обвинит Золотой мяч в расизме, если ему не дадут награду
Ему вручат Золотой мяч из белого золота, чтобы он от разрыва сердца умер прямо на награждении.
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Ответ Алексей Клинский
Вот что не люблю в таких интервью, когда один коллега пытается похвалить другого своего коллегу - иногда несут такую чушь, потому что правду сказать нельзя, что хоть стой, хоть падай. Внисиус и хороший имидж - это как чёрное и белое. Упс.
Да работа у тренеров ныне в том числе и такая - говорить желаемый прессой бред ей самой.

Анчи это несложно из-за характера. Гвардиола тоже хорошо научился(особенно в предматчевых интервью - после матча может и наговорить). А у многих прекрасных тренеров не получается и пресса их сьедает.
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Ответ Lif Sk
Родри, Карвахаль, Беллингем - 3 претендента, которые и в клубе проявились прекрасно и в сборной. Бразилии нужен хороший тренер, чтобы Винни мог и там и там и претендовал на ЗМ
Карвахаль и Джуд даже всерьёз не претендуют на ЗМ. У буков они занимают 4 и 3 места соответственно. Вини идёт главным фаворитом, а Родри немного отстаёт. Почти все букмекеры сходятся в том, что награду получит Вини или Родри. Честно говоря, оба достойны.
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Ответ Desperadoes
После Евро ещё у кого-то остались сомнения по поводу обладателя ЗМ? Мне кажется что всё более чем очевидно.
Месси?
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Ответ Healer
Какой - какой имидж у Винисиуса?)
Не судите строго слова Анчи - всё, что ему надо (как тренеру) - не создать скандал и сделать слабо-контролируемого Вини послушным (если помните, в матче с Барсой 1го круга прошлого сезона Карло пришлось уводить Вини с поля за ручку, как 3х летнего ребёнка).
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Ответ umar0701@icloud.com
Какой весь мир?! Его хайпует только в спортс из-за негависти к Вини. Белингем тоже достоин ЗМ, а почему не он?!
Причем тут спортс "хайпует". Спортс только переводит статьи и новости из испанских СМИ. Когда раскручивается тема с его поведением и расизмом вокруг него , то в испанской прессе и в сети начинается такая кутерьма, что даже слово ’хайп’ выглядит каким-то минималистичным и не отражающим сути происходящего
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Ответ Олег_Пенза
Винисиус. С хорошим имиджем. Улыбнуло))
Карло может быть на самом деле так не считает, но он как тренер должен подыгрывать своей главной звезде. Чисто политика. Мое мнение, что должен получать Родри
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