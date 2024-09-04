Агент Эриксена про «МЮ»: «Он и семья хотят остаться в Западной Европе. Играя за один из трех крупнейших клубов мира, сложно перейти в гораздо меньший чемпионат, особенно без ЛЧ»
Агент Кристиана Эриксена объяснил, почему он остался в «Ман Юнайтед» этим летом.
«Были варианты в арабских странах, Турции и МЛС, но они были заранее исключены, потому что Крис и его семья хотят остаться в Западной Европе.
Эриксен уверен, что получит достаточно игровых минут. В ближайшие месяцы «Манчестер Юнайтед» будет играть каждые три дня, поэтому Эриксен по-прежнему будет важен для команды.
Были неофициальные контакты с «Андерлехтом», но не более того. «Аякс» делал запросы в январе, но тогда было слишком рано, и этим летом вопрос не ставился. Так что это не стало проблемой. Был еще один нидерландский клуб, который связывался с нами, но это не был подходящий вариант.
Когда вы играете за один из трех крупнейших клубов мира, сложно перейти в гораздо меньший чемпионат, особенно без игры в Лиге чемпионов.
Мы можем положить конец этим спекуляциям. По крайней мере, до конца календарного года, затем они снова возникнут», – рассказал Мартин Скутс в разговоре с Voetbal International.
В МЮ ему не дают сейчас даже шанса!
Хотя, Макка продали, Маунт сломался,а Каземиро никакой.
Я понимаю, если бы команда выигрывала или хотя бы нормально играла, но нет ни игры, ни результата!