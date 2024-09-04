Агент Эриксена про «МЮ»: «Он и семья хотят остаться в Западной Европе. Играя за один из трех крупнейших клубов мира, сложно перейти в гораздо меньший чемпионат, особенно без ЛЧ»

Агент Кристиана Эриксена объяснил, почему он остался в «Ман Юнайтед» этим летом.

«Были варианты в арабских странах, Турции и МЛС, но они были заранее исключены, потому что и его семья хотят остаться в Западной Европе.

Эриксен уверен, что получит достаточно игровых минут. В ближайшие месяцы « » будет играть каждые три дня, поэтому Эриксен по-прежнему будет важен для команды.

Были неофициальные контакты с « », но не более того. « » делал запросы в январе, но тогда было слишком рано, и этим летом вопрос не ставился. Так что это не стало проблемой. Был еще один нидерландский клуб, который связывался с нами, но это не был подходящий вариант.

Когда вы играете за один из трех крупнейших клубов мира, сложно перейти в гораздо меньший чемпионат, особенно без игры в Лиге чемпионов.

Мы можем положить конец этим спекуляциям. По крайней мере, до конца календарного года, затем они снова возникнут», – рассказал Мартин Скутс в разговоре с Voetbal International.