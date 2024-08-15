«МЮ» ждет предложений по Эриксену и хочет подписать Угарте, Амрабата или Берге

Теги ПСЖ Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Бернли чемпионшип Кристиан Эриксен Софьян Амрабат Сандер Берге Мануэль Угарте Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов продать Кристиана Эриксена.

Манкунианцы ждут предложений по 32-летнему хавбеку сборной Дании, который в июне 2025 года может стать свободным агентом. Ряд клубов уже изучают возможность приобретения Эриксена.

В свою очередь приоритет «МЮ» – подписание одного из полузащитников: Мануэля УгартеПСЖ»), Сандера Берге («Бернли») или Софьяна Амрабата («Фиорентина»), выступавшего за «красных дьяволов» в прошлом сезоне на правах аренды.

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34 комментария
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Ответ Great ManUtd
Берге - игрок уровня Шипа, Амрабат ничего не показал. Угарте дорогой слишком. Эриксен на ЧЕ был очень неплох, хорошо двигался, активный был, можно его на год оставить - погоды точно не испортит.
Про каждого игрока, которого МЮ хочет продать, всегда найдется коммент со словами : "можно оставить, погоды не испортит". В итоге почти вся команда состоит из игроков которые "погоду не испортят" , тогда как игроков которые "погоду делают" раз -два и обчелся
+66
0
+66
Амрабат днарь ,что он показал.
+24
-3
+21
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Он как раз вчера отписался от соц сетей клуба как и клуб от него.
Так что наверное никак не впишется ))
+18
0
+18
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Амрабат днарь ,что он показал.
Не днарь, просто игрок узконаправленный. Свою работу делать может, с определёнными задачами справляется. Плюс игрок не ванильный, как сейчас некоторые. Просто от него требовали, что выше его возможностей. В первом матче его поставили играть левого защитника, да непросто левого защитника а ложного фулбека. Естественно он и провалился.
+13
0
+13
Ответ Александр Блинов
почему в Италии нельзя?
Скорее всего, из-за кардиостимулятора
+9
0
+9
Берге - игрок уровня Шипа, Амрабат ничего не показал. Угарте дорогой слишком. Эриксен на ЧЕ был очень неплох, хорошо двигался, активный был, можно его на год оставить - погоды точно не испортит.
+13
-4
+9
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Да не, ну это даже не смешно, какой к чёрту Амрабат
+8
-1
+7
Ответ Great ManUtd
Берге - игрок уровня Шипа, Амрабат ничего не показал. Угарте дорогой слишком. Эриксен на ЧЕ был очень неплох, хорошо двигался, активный был, можно его на год оставить - погоды точно не испортит.
Лучшая позиция для Эриксена - это «десятка». В Дании на этой позиции ему конкурентов нет. ЧЕ это показал.
А вот в МЮ есть Бруну, так что ЭТХ приходится ставить Эриксена ниже, что снижает его эффективность
+6
0
+6
Ответ Александр Блинов
почему в Италии нельзя?
С дефибриллятором в Италии нельзя
+3
0
+3
Ответ Александр Блинов
почему в Италии нельзя?
Из-за дефибриллятора-кардиовертера с которым играет Эриксен.
+3
0
+3
Амрабат - хоспади, я думал хуже него никого не было... а они еще и купить хотят... емае... тен хага кто-нибудь одернет с этими бывшими игроками Эредивизии?
+2
0
+2
Ответ Александр Блинов
почему в Италии нельзя?
из за моторчика в сердце
+2
0
+2
Ответ Great ManUtd
Глубина состава должна быть. 4 турнира, должна быть ротация.
Эриксен провалил прошлый сезон (сначала травма, затем долгий набор формы), судить по тому оставлять или нет, надо по всему сезону, а не по игре на евро.
+1
0
+1
Ответ Александр Блинов
почему в Италии нельзя?
Из-за проблем с сердцем...
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Про каждого игрока, которого МЮ хочет продать, всегда найдется коммент со словами : "можно оставить, погоды не испортит". В итоге почти вся команда состоит из игроков которые "погоду не испортят" , тогда как игроков которые "погоду делают" раз -два и обчелся
Ух ты, в самую точку. Очень точный коммент, даже завидно где - то ...
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Про каждого игрока, которого МЮ хочет продать, всегда найдется коммент со словами : "можно оставить, погоды не испортит". В итоге почти вся команда состоит из игроков которые "погоду не испортят" , тогда как игроков которые "погоду делают" раз -два и обчелся
Глубина состава должна быть. 4 турнира, должна быть ротация.
+1
-1
0
Ответ Great ManUtd
Глубина состава должна быть. 4 турнира, должна быть ротация.
Как у Челси (53 человека)
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Ответ CTPEKO3ETC
Чтобы купить Угарте, надо продать депутата
и хорошо бы, толку от него мало, прогресс в обратную сторону пошел, а траты огромные
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Ответ Jeicob Harlon
Амрабат вроде уже играл за них,нет?
Он арендован был
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Ответ Тюменец
Эриксен для АПЛ становится все более медлительным игроком. В Италии, жаль, играть нельзя, так бы точно ряду клубов там не помешал. В АПЛ, наверное, не испортил бы картины в Астон Вилле, или Вэст Хэме, если говорить о более-менее сильных командах.
почему в Италии нельзя?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Dred
Он как раз вчера отписался от соц сетей клуба как и клуб от него. Так что наверное никак не впишется ))
:)))))
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Нет, нет , нет, только не Амрабат. Нам только вялых марокканцев не хватает....
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пока бавария покупала Палинью в полтора раза дешевле, чем ПСЖ предлагает заплатить за Угарте...
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обмен Санчи на Угарте 🤝
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И Ромеу
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Может, Угальде?
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Чтобы купить Угарте, надо продать
депутата
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из этой новости я узнал, что Амрабат, оказывается, был в аренде
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Амрабат вроде уже играл за них,нет?
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