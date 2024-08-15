«МЮ» ждет предложений по Эриксену и хочет подписать Угарте, Амрабата или Берге

«Манчестер Юнайтед» готов продать Кристиана Эриксена.

Манкунианцы ждут предложений по 32-летнему хавбеку сборной Дании, который в июне 2025 года может стать свободным агентом. Ряд клубов уже изучают возможность приобретения Эриксена.

В свою очередь приоритет «МЮ» – подписание одного из полузащитников: (« »), Сандера Берге («Бернли») или Софьяна Амрабата (« »), выступавшего за «красных дьяволов» в прошлом сезоне на правах аренды.