Гонду об адаптации в «Зените»: «Уже очень хорошие отношения со всеми. С бразильцами коммуникация получше, говорим практически на одном языке»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нино Мота Чемпионат.com Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду рассказал об адаптации в «Зените».

Аргентинский нападающий перешел в петербургский клуб из «Аргентинос Хуниорс» в конце августа. В своем дебютном матче Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) игрок оформил дубль.

– У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками. С бразильцами, конечно, коммуникация получше, так как говорим практически на одном языке. Они понимают меня, я – их. В целом все хорошо.

– Уже всех партнеров запомнил по именам?

– Да, я уже знаю всех. Раньше мне приходилось играть только против Нино (в Кубке Либертадорес – Спортс’‘), но я успел познакомиться и со всеми остальными парнями. Но, конечно, мне еще нужно время для адаптации в новой стране и коллективе.

– Кто из бразильцев «Зенита» самый техничный?

– Бразильцев в целом отличает отличная работа с мячом, и наши ребята – не исключение. Все они очень техничны, все – прекрасные футболисты, – сказал нападающий сине-бело-голубых.

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10 комментариев
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Сразу начал с результата , красава 💫💫
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Пас Вендела на гол...на одном языке, языке футбола разговариваете.
Видно старание и важно, что голова работает как надо.
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“…У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками…»
После того дебюта , можно уверенно сказать, что отличные отношения уже сложились и с болельщиками тоже )
Продолжай в том же духе!
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Скажем так, дебют удался на славу, дубль в первом же матче! Успехов в дальнейших играх!
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Наши журналисты не могут без провокаций, с виду несколько безобидных - "Кто из бразильцев самый техничный"? Но он молодец, ответил дипломатично. Привыкай, Лусиано, ещë и не такие вопросы будут задавать.
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Кхм... бразильцы - да, но в команде есть и два игрока, у которых родной язык - тот же испанский. По идее, наладить коммуникацию с Барриосом и Кассьерой проще.
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Я так понимаю, c выздоровлением Глуша он будет играть в центре?
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Ответ Дмитрий9779
Пас Вендела на гол...на одном языке, языке футбола разговариваете. Видно старание и важно, что голова работает как надо.
Испанский очень близок к португальскому, имхо. Даже если это аргентинский испанский и бразильский португальский.
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Ответ Циник Петербургский
Испанский очень близок к португальскому, имхо. Даже если это аргентинский испанский и бразильский португальский.
Ну что значит близок? Португальский и португальский - бразильский не самые одинаковые на слух.Да,понять можно,но много зависит от произношения.Кстати, половина испанцев
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