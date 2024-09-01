Гонду об адаптации в «Зените»: «Уже очень хорошие отношения со всеми. С бразильцами коммуникация получше, говорим практически на одном языке»
Лусиано Гонду рассказал об адаптации в «Зените».
Аргентинский нападающий перешел в петербургский клуб из «Аргентинос Хуниорс» в конце августа. В своем дебютном матче Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) игрок оформил дубль.
– У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками. С бразильцами, конечно, коммуникация получше, так как говорим практически на одном языке. Они понимают меня, я – их. В целом все хорошо.
– Уже всех партнеров запомнил по именам?
– Да, я уже знаю всех. Раньше мне приходилось играть только против Нино (в Кубке Либертадорес – Спортс’‘), но я успел познакомиться и со всеми остальными парнями. Но, конечно, мне еще нужно время для адаптации в новой стране и коллективе.
– Кто из бразильцев «Зенита» самый техничный?
– Бразильцев в целом отличает отличная работа с мячом, и наши ребята – не исключение. Все они очень техничны, все – прекрасные футболисты, – сказал нападающий сине-бело-голубых.
Видно старание и важно, что голова работает как надо.
После того дебюта , можно уверенно сказать, что отличные отношения уже сложились и с болельщиками тоже )
Продолжай в том же духе!