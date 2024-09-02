Агент Гонду: «Лусиано готов побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Потрясающий дебют в «Зените» – он забьет много»

Агент Лусиано Гонду оценил перспективы футболиста в РПЛ.

Нападающий «Зенита» сделал дубль в дебютном матче в Мир против «Пари НН» (3:0).

«Он потрясающе дебютировал в составе « ». Думаю, он много забьет в этом сезоне.

готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира», – сказал представитель футболиста Густаво Гони.

На данный момент лучшим бомбардиром чемпионата России является Максим Глушенков, забивший семь мячей.