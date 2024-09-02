Агент Гонду: «Лусиано готов побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Потрясающий дебют в «Зените» – он забьет много»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Агент Лусиано Гонду оценил перспективы футболиста в РПЛ.

Нападающий «Зенита» сделал дубль в дебютном матче в Мир РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Он потрясающе дебютировал в составе «Зенита». Думаю, он много забьет в этом сезоне.

Лусиано готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира», – сказал представитель футболиста Густаво Гони.

На данный момент лучшим бомбардиром чемпионата России является Максим Глушенков, забивший семь мячей.

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, поглядим, чего заранее загадывать. Но даже по первому матчу логики в действиях новичка было больше, чем в любом действии Кассьерры.
+10
-1
+9
Гони Гонду
+3
-3
0
нам то не Гони
+3
-3
0
Не Гони
0
0
0
Начало хорошее, хотелось бы чтобы продолжение было не менее замечательное!👍
0
0
0
Понятное дело, что агент будет гнать, а тем более фамилия его обязывает в русском понимании. А мы только пожелаем успеха Лусиано и гнать его не будем как и волну на него гнать. Удачи парень в РПЛ.
0
0
0
Агент Гонду говорит только правДу!
+1
-1
0
Хотелось бы верить что к нам пришёл классный бомбардир
0
0
0
хватит гнать гонду. теперь он лусиано
0
0
0
Желаю удачи
0
0
0
Gonna Do (it)
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
нам то не Гони
За километр видно, что ты людоедoм был
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
На скамейке загрустил один Гондоу
Гонду, а не Гондоу. Гляжу в книгу и вижу фигу?
+1
-1
0
Ответ GenchiK
Гонду, а не Гондоу. Гляжу в книгу и вижу фигу?
Gondou. так и на всех сайтах.не знаю что ты там видишь.
+2
-2
0
Ответ GenchiK
Гонду, а не Гондоу. Гляжу в книгу и вижу фигу?
Петербургский «Зенит» заплатит за нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу около €12 млн. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» . Густаво Гони, агент Гондоу, сообщил источнику, что 23-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит». Гондоу выступает за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За это время он провел за команду 38 игр во всех турнирах, в этих матчах он забил 14 мячей, а также сделал пять результативных передач. Текущий контракт нападающего с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн. В матче...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий