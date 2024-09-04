Энди Коул о Санчо: «Если «Челси» выведет его на пик формы, то это очень выгодная сделка. Джейдону будет нелегко – в клубе много громких имен, но только 11 игроков могут выйти в старте»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси Энди Коул премьер-лига Англия бундеслига Германия Джейдон Санчо Футбол

Энди Коул оценил перспективы Джейдона Санчо в «Челси».

– В последний день трансферного окна «Челси» арендовал Джейдона Санчо с обязательным выкупом. Говорят, что сумма трансфера составляет 20-25 миллионов фунтов. По вашему мнению, может ли эта сделка стать выгодной, если он реализует свой потенциал?

– «Манчестер Юнайтед» заплатил за Джейдона более 70 миллионов фунтов три года назад, так что это большая потеря, не так ли? Джейдон – очень талантливый парень, и ему всего 24 года, так что если «Челси» сможет выжать из него максимум, как дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне, то [его подписание] будет практически даром. У него большой талант и столько нераскрытого потенциала, что если «Челси» сможет вывести его на пик формы, то в конечном итоге эта сделка будет очень и очень выгодна для них.

Однако вы можете задаваться вопросом, где он собирается играть. Если футбол не станет круглосуточным, ему придется нелегко, как и всем остальным в «Челси», потому что никто не знает, что там происходит. У них в составе много громких имен, но в стартовый состав можно выбрать только 11 игроков, так что будет интересно посмотреть, как сложится у него в «Челси», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

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17 комментариев
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Ответ DolJun
мадуеке и мудрик?))
Санчо умеет выступать на обоих флангах, и кстати на правом статистически получше. Или это был своего рода риторический вопрос?
+3
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Нет в Челси громких имен, есть высокая цена которую заплатили за средних игроков
+6
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Если его выпустят в старте, мужики не поймут. Годик надо почалиться на скамейке.
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0
+2
Ответ DolJun
все верно. санчо - потенциально бист. 20 лямов - это считай за спасибо, особенно учитывая что он по зп чуть ли не в 2 раза подвинулся. если вернется на свой уровень, который был до мю, то никакие громкие имена ему не помеха
Если он потенциальный бист, то почему 20 лямов а не 25? )
+2
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+2
Ответ <Inter>
У него в конкурентах Педро Нету, Мадуке и Мудрик. Не особо сложно быть лучше этих троих
Не согласен насчет Мадуеке. Парень очень хорошо, прогресс видит любой
+1
0
+1
Ответ DolJun
все верно. санчо - потенциально бист. 20 лямов - это считай за спасибо, особенно учитывая что он по зп чуть ли не в 2 раза подвинулся. если вернется на свой уровень, который был до мю, то никакие громкие имена ему не помеха
Часть зарплаты будет выплачивать МЮ.
Точно также как Челси будет платить компенсацию Стерлингу.
+1
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+1
У него в конкурентах Педро Нету, Мадуке и Мудрик. Не особо сложно быть лучше этих троих
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Кроме Палмера я ни одного громкого имени в команде не знаю.
Неужели Мудрик?
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По любому Джейдон принесёт пользу. Стилистически на Стемфорде лучше выступали вингеры, которые любят играть на небольшом пространстве, как Коул, Азар или Малуда. Джейдон любит именно играть за счёт дриблинга, а не бега и большой скорости
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Ответ <Inter>
У него в конкурентах Педро Нету, Мадуке и Мудрик. Не особо сложно быть лучше этих троих
мадуеке и мудрик?))
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Ответ Сергей Кайзер
Санчо умеет выступать на обоих флангах, и кстати на правом статистически получше. Или это был своего рода риторический вопрос?
Он очень неохотно играет на правом фланге.
Сульшера именно за это и критиковали.
Игрок верил что будет играть слева, но там окопался Рэшфорд.
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Ответ Сергей Кайзер
Санчо умеет выступать на обоих флангах, и кстати на правом статистически получше. Или это был своего рода риторический вопрос?
В Атлетик писали, что Джейдон говорил Эрику что ему комфортнее играть слева
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Ответ Сергей Кайзер
Санчо умеет выступать на обоих флангах, и кстати на правом статистически получше. Или это был своего рода риторический вопрос?
так санчо и в центре выступать умеет, делает ли это его конкурентом палмеру или нкунку? вопрос был к тому, что в моем понимании санчо мадуеке не конкурент
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Ответ <Inter>
У него в конкурентах Педро Нету, Мадуке и Мудрик. Не особо сложно быть лучше этих троих
Что? ) Мадуэке справа играет) Я вообще в шоке, что многие считают родной позицией Санчо - правый фланг, тогда как он предпочитает левый )
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