Энди Коул о Санчо: «Если «Челси» выведет его на пик формы, то это очень выгодная сделка. Джейдону будет нелегко – в клубе много громких имен, но только 11 игроков могут выйти в старте»

Энди Коул оценил перспективы Джейдона Санчо в «Челси».

– В последний день трансферного окна «Челси» арендовал с обязательным выкупом. Говорят, что сумма трансфера составляет 20-25 миллионов фунтов. По вашему мнению, может ли эта сделка стать выгодной, если он реализует свой потенциал?

– «Манчестер Юнайтед» заплатил за Джейдона более 70 миллионов фунтов три года назад, так что это большая потеря, не так ли? Джейдон – очень талантливый парень, и ему всего 24 года, так что если «Челси» сможет выжать из него максимум, как дортмундская « » в прошлом сезоне, то [его подписание] будет практически даром. У него большой талант и столько нераскрытого потенциала, что если «Челси» сможет вывести его на пик формы, то в конечном итоге эта сделка будет очень и очень выгодна для них.

Однако вы можете задаваться вопросом, где он собирается играть. Если футбол не станет круглосуточным, ему придется нелегко, как и всем остальным в «Челси», потому что никто не знает, что там происходит. У них в составе много громких имен, но в стартовый состав можно выбрать только 11 игроков, так что будет интересно посмотреть, как сложится у него в « », – сказал бывший форвард « ».