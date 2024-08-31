Джейдон Санчо: «Челси» – культовый клуб, Дрогба и Лэмпард были моими кумирами. Мареска рассказал о проекте, мне нравится его стиль»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба премьер-лига Англия Энцо Мареска Пеп Гвардиола Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо прокомментировал переход в «Челси».

«Челси» — культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они. Прекрасное чувство!

Я знал тренера по работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити». [Мареска] уже говорил со мной по телефону о проекте и том, что он здесь строит. Для молодого игрока вроде меня это волнительно, и я с нетерпением жду начала.

Меня подписывают не просто так, а для того, чтобы я внес вклад в результаты команды, и я готов. Мне нравится стиль тренера. Когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли один в один.

Я хочу забивать голы и отдавать передачи. Считаю себя искусным игроком, хочу привнести радость на стадион. Надеюсь, все получится», – сказал вингер.

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23 комментария
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Ответ Marcus-light
Не могу понять, где он играть будет? Слева?
На другом поле
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Эх, Санчо, в Челси раньше были Дрогба и Лэмпард, а теперь Нету.
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Еще одним кумиром был Азар, если судить по физ форме англичанина
+4
-2
+2
Не могу понять, где он играть будет? Слева?
+1
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Ответ DolJun
звание лучшего воспитанника в истории сити довлело над парнем, но сейчас, когда это звание у палмера, джейдон может вновь засиять. все же уход из сити показал что он амбициозен, а не бесхребетная амеба типа фодена, так что надеюсь выйдет из него толк
🤣🤣🤣

Твои стендапы как всегда великолепны:)
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Ну если будет мотивация играть как за БД - то усиление. Может реально дело в Тен Хаге 🧐
+2
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Ответ Born is the King
За 20 норм трансфер. Если не будет рвать, как в Боруссии в какой нибудь Борнмут можно спокойно впарить. Хотя в финале ЛЧ был лучшим у Дортмунда
не будет.
+2
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Ответ rigobersong
Моими кумирами в Челси были Салах и КДБ:))
Понимаю за Салаха.
Салах сделал 6:0 в юбилей Венгера - это трудно забыть.
+ он бился и боролся в матче, где Стиви Джи потерял последний шанс на титул АПЛ.

Салах важный игрок в истории Челси.
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Ответ Marcus-light
Не могу понять, где он играть будет? Слева?
Там Мудрик железно
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Ответ headmaster
Ну если будет мотивация играть как за БД - то усиление. Может реально дело в Тен Хаге 🧐
А как он за бд отыграл ? За пол сезона два три гола пара голевых
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Уверен Санчо в Челси будет топ, тол ко у Тен Хага он не может играть.
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Как можно вообще перейти в клуб, где 40 игроков, которые не уверены в своем месте на поле?
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А я думал - Мудрик )
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Удачи 💙🔵
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Надеюсь, хорошо впишется в молодой состав Челси.
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Давай, паря! Давай нам качество!
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А он не сказал ему на какой позиции будет играть? Если слева, то за кем он в очереди?
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Тот редкий случай, когда искренне говорит )
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За 20 норм трансфер. Если не будет рвать, как в Боруссии в какой нибудь Борнмут можно спокойно впарить. Хотя в финале ЛЧ был лучшим у Дортмунда
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