Джейдон Санчо: «Челси» – культовый клуб, Дрогба и Лэмпард были моими кумирами. Мареска рассказал о проекте, мне нравится его стиль»

Джейдон Санчо прокомментировал переход в «Челси».

«Челси» — культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они. Прекрасное чувство!

Я знал тренера по работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити». [Мареска] уже говорил со мной по телефону о проекте и том, что он здесь строит. Для молодого игрока вроде меня это волнительно, и я с нетерпением жду начала.

Меня подписывают не просто так, а для того, чтобы я внес вклад в результаты команды, и я готов. Мне нравится стиль тренера. Когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли один в один.

Я хочу забивать голы и отдавать передачи. Считаю себя искусным игроком, хочу привнести радость на стадион. Надеюсь, все получится», – сказал вингер.