Джейдон Санчо: «Челси» – культовый клуб, Дрогба и Лэмпард были моими кумирами. Мареска рассказал о проекте, мне нравится его стиль»
Джейдон Санчо прокомментировал переход в «Челси».
«Челси» — культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они. Прекрасное чувство!
Я знал тренера по работе с Гвардиолой в «Манчестер Сити». [Мареска] уже говорил со мной по телефону о проекте и том, что он здесь строит. Для молодого игрока вроде меня это волнительно, и я с нетерпением жду начала.
Меня подписывают не просто так, а для того, чтобы я внес вклад в результаты команды, и я готов. Мне нравится стиль тренера. Когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли один в один.
Я хочу забивать голы и отдавать передачи. Считаю себя искусным игроком, хочу привнести радость на стадион. Надеюсь, все получится», – сказал вингер.
Твои стендапы как всегда великолепны:)
Салах сделал 6:0 в юбилей Венгера - это трудно забыть.
+ он бился и боролся в матче, где Стиви Джи потерял последний шанс на титул АПЛ.
Салах важный игрок в истории Челси.