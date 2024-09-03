Пети о трансферах «Челси»: «Я смеюсь, но на это больно смотреть. Мы не в американском спорте, здесь Европа. Им придется построить еще один стадион, чтобы разместить всех»

Теги Челси премьер-лига Англия Эммануэль Пети Джейдон Санчо Тодд Боули Футбол

Эммануэль Пети оценил трансферную политику «Челси».

Как оцениваете работу «Челси» в это трансферное окно? Были ли позиции, которые, по вашему мнению, им нужно было усилить, но они этого не сделали?

– Честно говоря, я больше не слежу за этим, потому что это становится все более абсурдным.

У вас столько денег, я рад за вас, честно, рад. Но то, как вы их тратите... Мы же не в американском спорте. Здесь Европа. Есть правила, например, финансовый фэйр-плей, поэтому они подписывают игроков на семь, восемь, девять лет, просто чтобы не нарушать правила.

Я этого не понимаю, честно. Думаю, что и фанаты «Челси» тоже запутались. Они подписали столько игроков, и вот еще одного подписали в пятницу. Мне было смешно. Думаю, ну ладно, они подписали [Джейдона] Санчо, хорошо. Еще одного.

Думаю, рано или поздно им придется построить еще один стадион, чтобы разместить игроков, которые не играют! Я смеюсь, но на это больно смотреть, – сказал бывший полузащитник «Челси».

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3 комментария
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Каждый год новый стадион и через десяток лет мы увидим чемпионат Челси
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Пастернака не читал, но осуждаю 🤬💁‍♂️🙈
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Памятник Российской коррупции
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