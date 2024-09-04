Пети о Санчо в «Челси»: «Он перешел в нестабильный клуб, которому не хватает уверенности и результатов. Если не ради денег, то ради чего?»
Эммануэль Пети предположил, что Джейдон Санчо оказался в «Челси» ради денег.
Лондонцы арендовали 24-летнего вингера «МЮ» на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.
Бывший полузащитник «Челси» высказал мнение, что решение Санчо перейти в «Челси» может быть продиктовано скорее финансовыми выгодами, чем желанием перезапустить карьеру.
«Клуб не единственный, кто несет ответственность в этой ситуации, дело также и в самих игроках. Как Санчо мог подписать контракт с «Челси» после того, что произошло в «Манчестер Юнайтед»? Его отправили в аренду в «Боруссию Дортмунд», потом он вернулся в «Юнайтед», а теперь он переходит в «Челси», где около 40 игроков, и он всего лишь один из них.
Неужели ему не надоело переходить из клуба в клуб, терять себя на поле и терять уверенность? Теперь он в клубе, который не отличается стабильностью, которому не хватает уверенности и результатов. Если он не ради денег там, то ради чего?» – сказал Пети.
Пети о трансферах «Челси»: «Я смеюсь, но на это больно смотреть. Мы не в американском спорте, здесь Европа. Им придется построить еще один стадион, чтобы разместить всех»
Тот случай, когда в одном интервью столько чуши, что можно клепать новости, в котором каждое высказывание будет тупее предыдущего.
1. Думаю с ним хорошо поговорил Мареска, его бывший тренер.
2. Сбежал от "любимого" тренера.
3. Не думаю, что у него был большой выбор.
4. Уже никому не секрет, что он с дества болеет за Челси.
Учитывая, что он пошел на значительное снижения ЗП, думаю тут все из перечеслиенного по чуть-чуть сыграло.
А Пети, только себя закапывает с такими тупыми комментариями
Запомним )))