Пети о Санчо в «Челси»: «Он перешел в нестабильный клуб, которому не хватает уверенности и результатов. Если не ради денег, то ради чего?»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эммануэль Пети Джейдон Санчо деньги Футбол

Эммануэль Пети предположил, что Джейдон Санчо оказался в «Челси» ради денег.

Лондонцы арендовали 24-летнего вингера «МЮ» на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

Бывший полузащитник «Челси» высказал мнение, что решение Санчо перейти в «Челси» может быть продиктовано скорее финансовыми выгодами, чем желанием перезапустить карьеру.

«Клуб не единственный, кто несет ответственность в этой ситуации, дело также и в самих игроках. Как Санчо мог подписать контракт с «Челси» после того, что произошло в «Манчестер Юнайтед»? Его отправили в аренду в «Боруссию Дортмунд», потом он вернулся в «Юнайтед», а теперь он переходит в «Челси», где около 40 игроков, и он всего лишь один из них.

Неужели ему не надоело переходить из клуба в клуб, терять себя на поле и терять уверенность? Теперь он в клубе, который не отличается стабильностью, которому не хватает уверенности и результатов. Если он не ради денег там, то ради чего?» – сказал Пети.

Пети о трансферах «Челси»: «Я смеюсь, но на это больно смотреть. Мы не в американском спорте, здесь Европа. Им придется построить еще один стадион, чтобы разместить всех»

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30 комментариев
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пети как среднестатистический пользователь спортса: гыгы, в раздивалке мистов нету, гыгы, в этот нестабильный клуб только ради бабоса идти. вместо того, чтобы ознакомиться с интервью тренера где он обсуждает как раз вопрос раздутого состава, а так же с зарплатной ведомостью, сравнив цифры санчо с теми, что были у него в мю
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Господи, какой же идиот.
Тот случай, когда в одном интервью столько чуши, что можно клепать новости, в котором каждое высказывание будет тупее предыдущего.
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Ради игровой практики. В МЮ физрук ему точно не дал шанс, а в Челси есть шансы закрепиться в основе
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Ради денег? На Capology указано, что Челси платит Санчо 100к в неделю. Такой и будет его зарплата после трансфера + бонусы за достижения. В МЮ Джейдон получал 250к.
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В Боруссии он много не зарабатывал, но играл отлично, так что в желании перезапустить карьеру ему не откажешь
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Ради денег он сидел бы в МЮ на жирной личке, в Челси явно столько не насыпят ему при выкупе, а выкуп 100% будет, так как Челси явно будет выше 14 места по итогам сезона
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Нынешний маню - это эталон стабильности конечно.
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Ради того что б уйти из клуба,где его не пинал разве что ленивый.
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Ответ DolJun
пети как среднестатистический пользователь спортса: гыгы, в раздивалке мистов нету, гыгы, в этот нестабильный клуб только ради бабоса идти. вместо того, чтобы ознакомиться с интервью тренера где он обсуждает как раз вопрос раздутого состава, а так же с зарплатной ведомостью, сравнив цифры санчо с теми, что были у него в мю
Да не бомбит у меня11!!1! Не бомбит!!1!111
+2
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+2
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Господи, какой же идиот. Тот случай, когда в одном интервью столько чуши, что можно клепать новости, в котором каждое высказывание будет тупее предыдущего.
типичный Пети в отношении Челси, можно даже не читать
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Ответ _Alex*
Бгг… если б хотел достижений, то пошел бы к Мотте в Ювентус. А не в этот бесперспективный мешок с составом из 50 человек.
откуда уверенность, что Ювентус с Моттой хоть что-то выиграет?
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Просто сбежал от тупого лысого
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Оргументов туча:
1. Думаю с ним хорошо поговорил Мареска, его бывший тренер.
2. Сбежал от "любимого" тренера.
3. Не думаю, что у него был большой выбор.
4. Уже никому не секрет, что он с дества болеет за Челси.
Учитывая, что он пошел на значительное снижения ЗП, думаю тут все из перечеслиенного по чуть-чуть сыграло.

А Пети, только себя закапывает с такими тупыми комментариями
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Некоторым футболистам,особенно бывшим, лучше ничего не говорить на тему футбола,у них голова только для того чтобы есть
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Я правильно понимаю, до Пети только дошла ноаость про переход Санчо из Боруссии в МЮ?
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Деньги он мог и в мю эти же получать, так то)
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Ради игровой практики ! Реализоваться как футболист. В АПЛ.
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Как будто МЮ стабильный клуб
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Эммануэль, если бы ты играл в это время то точно также сделал бы как Джейдон, окстись
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Вполне возможно его не спрашивали, вероятно поставили перед фактом либо остаешься и не играешь, либо переходи и пытайся закрепиться в Лондоне
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У него в Челси зарплата 100к , в Маню он получал 450к в неделю. О чём эта блондинка?
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Ради негров.
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Ответ Сергей Кайзер
Ради денег? На Capology указано, что Челси платит Санчо 100к в неделю. Такой и будет его зарплата после трансфера + бонусы за достижения. В МЮ Джейдон получал 250к.
100 или 150 будет после перехода?
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Ответ Dred
100 или 150 будет после перехода?
Контрактов больше 150к Челси никому сейчас не даёт, добирают бонусами. У Санчо пока что 100.
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Ответ *MVP*
типичный Пети в отношении Челси, можно даже не читать
Я бы что его, что Лебёффа к клубу бы на километр не подпускал после всего дерьма, что они вылили за последние пару лет.
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Ответ DolJun
пети как среднестатистический пользователь спортса: гыгы, в раздивалке мистов нету, гыгы, в этот нестабильный клуб только ради бабоса идти. вместо того, чтобы ознакомиться с интервью тренера где он обсуждает как раз вопрос раздутого состава, а так же с зарплатной ведомостью, сравнив цифры санчо с теми, что были у него в мю
Когда Пети что-то говорит про Месси или Пепа должен называет его экспертом
Запомним )))
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