Пети о Санчо в «Челси»: «Он перешел в нестабильный клуб, которому не хватает уверенности и результатов. Если не ради денег, то ради чего?»

Эммануэль Пети предположил, что Джейдон Санчо оказался в «Челси» ради денег.

Лондонцы арендовали 24-летнего вингера «МЮ» на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

Бывший полузащитник «Челси» высказал мнение, что решение Санчо перейти в «Челси» может быть продиктовано скорее финансовыми выгодами, чем желанием перезапустить карьеру.

«Клуб не единственный, кто несет ответственность в этой ситуации, дело также и в самих игроках. Как Санчо мог подписать контракт с «Челси» после того, что произошло в « »? Его отправили в аренду в «Боруссию Дортмунд», потом он вернулся в «Юнайтед», а теперь он переходит в «Челси», где около 40 игроков, и он всего лишь один из них.

Неужели ему не надоело переходить из клуба в клуб, терять себя на поле и терять уверенность? Теперь он в клубе, который не отличается стабильностью, которому не хватает уверенности и результатов. Если он не ради денег там, то ради чего?» – сказал Пети.

Пети о трансферах «Челси»: «Я смеюсь, но на это больно смотреть. Мы не в американском спорте, здесь Европа. Им придется построить еще один стадион, чтобы разместить всех»