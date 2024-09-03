Андрей Мостовой назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне: «У нас всегда были непростые матчи с ними. Они немало на трансферы потратили»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Эсекиэль Барко Футбол

Андрей Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне.

– Кого считаете главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

– У нас были непростые матчи со «Спартаком» всегда. И по футболистам – они немало денег на трансферы потратили. Думаю, это «Спартак».

Барко произвел впечатление?

– Да. Тем более, в первом тайме – все через него было. Техника, всегда на мяче, игру ведет. Уверенный. Сразу стал лидером, – сказал полузащитник «Зенита». 

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33 комментария
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Ответ rom-alexandr
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Никто и не спорит, ваш главный соперник в борьбе за 5-е место РПЛ - именно Динамо.
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Ответ Никому_никабельный
Давненько. А при чём тут это?
При том что Спартак конкурент до декабря, дальше отвалится…
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Ответ Зелёный гопник
При том что Спартак конкурент до декабря, дальше отвалится…
Так скажи об этом Мостовому. Мне зачем ты это говоришь? 😁
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Я бы Краснодар не сбрасывал со счётов , нехило они поперли сейчас, и укомплектованы хорошо
+5
-2
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Ответ Спартак сила
Спартак лучший
Лучший среди худших 😄
+8
-5
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Ответ Зелёный гопник
Спартак когда последний раз побеждал в Питере?
Давненько. А при чём тут это?
+8
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Ответ Celsius
Это заявления московской прессы, туда с этим вопросом и обращайся.
Я почитал питерскую прессу - она вся на бразильском. Невозможно читать
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Ответ Никому_никабельный
А как же Зенит сам себе конкурент? Уже не?
Спартак когда последний раз побеждал в Питере?
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Ответ Никому_никабельный
А как же Зенит сам себе конкурент? Уже не?
Это заявления московской прессы, туда с этим вопросом и обращайся.
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Ответ rom-alexandr
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Ответ concon
Согласен. Одна вывеска Динамо-Спартак чего стоит! Круче противостояния между двумя клубами у нас в РПЛ нет.
Извини, но все таки матчи Спартака и ЦСКА больше котируются и вызывают нерв игры.С Динамо и Локо по спокойнее как то воспринимается.
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Ответ Celsius
Никто и не спорит, ваш главный соперник в борьбе за 5-е место РПЛ - именно Динамо.
за 5 место будут бороться нищие кони Николича и вечные лузеры из динамо, но никак не Спартак)
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Ответ Юрий Кечко
Я бы Краснодар не сбрасывал со счётов , нехило они поперли сейчас, и укомплектованы хорошо
Весной посмотрим. В этом сезоне и Краснодар. И ЦСКА, и Динамо и Спартак и Локомотив нельзя сбрасывать со счетов. Кажется, будет увлекательный чемпионат
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