Андрей Мостовой назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне: «У нас всегда были непростые матчи с ними. Они немало на трансферы потратили»
Андрей Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне.
– Кого считаете главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?
– У нас были непростые матчи со «Спартаком» всегда. И по футболистам – они немало денег на трансферы потратили. Думаю, это «Спартак».
– Барко произвел впечатление?
– Да. Тем более, в первом тайме – все через него было. Техника, всегда на мяче, игру ведет. Уверенный. Сразу стал лидером, – сказал полузащитник «Зенита».