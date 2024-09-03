Андрей Мостовой назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне: «У нас всегда были непростые матчи с ними. Они немало на трансферы потратили»

Андрей Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне.

– Кого считаете главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

– У нас были непростые матчи со « » всегда. И по футболистам – они немало денег на трансферы потратили. Думаю, это «Спартак».

– произвел впечатление?

– Да. Тем более, в первом тайме – все через него было. Техника, всегда на мяче, игру ведет. Уверенный. Сразу стал лидером, – сказал полузащитник « ».