Бабаев о новых трансферах ЦСКА: «Работа ведется, но уверенности нет. Есть сложности: возможности клуба, санкции, нежелание футболистов играть в России»
Роман Бабаев высказался о новых трансферах в ЦСКА.
Трансферное окно в чемпионате России закроется 12 сентября.
– Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?
– Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.
– Вы ищете нападающего и центрального полузащитника?
– Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.
– Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?
– Уверенности нет, не хочется никого обнадеживать, – сказал генеральный директор ЦСКА.
Меня удивляет, что при всех известных причинах проблем клуба, очень плохо ведется работа на внутреннем рынке.