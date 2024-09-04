Бабаев о новых трансферах ЦСКА: «Работа ведется, но уверенности нет. Есть сложности: возможности клуба, санкции, нежелание футболистов играть в России»

Роман Бабаев высказался о новых трансферах в ЦСКА.

Трансферное окно в чемпионате России закроется 12 сентября.

– Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?

– Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

– Вы ищете нападающего и центрального полузащитника?

– Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.

– Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?

– Уверенности нет, не хочется никого обнадеживать, – сказал генеральный директор .