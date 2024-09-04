Бабаев о новых трансферах ЦСКА: «Работа ведется, но уверенности нет. Есть сложности: возможности клуба, санкции, нежелание футболистов играть в России»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Бабаев Футбол

Роман Бабаев высказался о новых трансферах в ЦСКА.

Трансферное окно в чемпионате России закроется 12 сентября.

Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?

– Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

Вы ищете нападающего и центрального полузащитника?

– Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам.

Уверенности, что еще будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?

– Уверенности нет, не хочется никого обнадеживать, – сказал генеральный директор ЦСКА.

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8 комментариев
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Бабаева за былые заслуги тучных лет будут держать на посту гендиректора до седых кудрей
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Ответ Андрей Бирюков
Да... Печалька... После этого интервью...
А что, были иллюзии? )
Меня удивляет, что при всех известных причинах проблем клуба, очень плохо ведется работа на внутреннем рынке.
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Все как обычно! Уже не удивляет!
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Ответ Александр Митин
ну не поедут хорошие футболисты играть сейчас в россию -можно сосватать только второсортных и то за деньги которые они не заслуживают
А наши паспортисты заслуживают милионы долларов?
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